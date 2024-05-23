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Пёс с особенностями развития покорил миллионы сердец

Пёс с особенностями развития покорил миллионы сердец

Автор:
23 мая 2024 18:37
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Питомцы   домашние животные   животные   любимцы   мило   собака   собаки   трогательно   фото   
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Лабрадор по кличке Энцо — особенный мальчик. Он не такой, как все, и у него есть врождённое заболевание, из-за которого он не может нормально ходить. Но это не мешает ему быть очаровашкой и покорять сердца. Недавнее видео с Энцо набрало больше двух миллионов просмотров.

Лабрадор-ретривер по кличке Энцо живёт в Калифорнии, США, со своими хозяевами. Недавно хозяева поделились видео с пёсиком в соцсетях, где оно неожиданно набрало более двух миллионов просмотров. Пользователи со всего мира влюбились в этого мальчика. Энцо — особенный пёс. У него врождённая гипоплазия мозжечка — неврологическое расстройство, которое не причиняет боли, но приводит к проблемам с координацией и мобильностью.

Причины заболевания Энцо могут быть разными, включая наследственные и вирусные. Стандартного курса лечения гипоплазии мозжечка не существует: лечение скорее носит поддерживающий характер. Животные с таким недугом нуждаются в особой чуткости и уходе. Гипоплазия мозжечка достаточно распространена среди кошек, но в редких случаях может поражать и собак (у собак она чаще всего вызвана внутриутробным инфекционным заражением).

Несмотря на свой недуг, Энцо - жизнерадостный, милый и сообразительный пёсик. На видео хозяйка зовёт его к себе, говоря: "Энцо, не хочешь помочь мне с курицей?" Видя её, Энцо виляет хвостиком и скромно бежит ей навстречу. Какой же чудесный пёс!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Видео   Питомцы   домашние животные   животные   любимцы   мило   собака   собаки   трогательно   фото   
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4  комментария
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svarog19692007 46 минут назад
Млять, заколебали, какой он нах..., ОСОБЕННЫЙ !? Пёс ИНВАЛИД, , "толерасты" , вашу дивизию !
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18k
тов.Suhov 16 минут назад
Можно было бы псу и собачью игрушку купить, а не давать свою.
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Трям 2 часа назад
Это типа ДЦП или у него просто какие-то суставы не гнуться?
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1727 постов (1666 в горячем)

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