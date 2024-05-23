Пёс с особенностями развития покорил миллионы сердец

Лабрадор по кличке Энцо — особенный мальчик. Он не такой, как все, и у него есть врождённое заболевание, из-за которого он не может нормально ходить. Но это не мешает ему быть очаровашкой и покорять сердца. Недавнее видео с Энцо набрало больше двух миллионов просмотров.