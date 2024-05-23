Пёс с особенностями развития покорил миллионы сердец

Лабрадор по кличке Энцо — особенный мальчик. Он не такой, как все, и у него есть врождённое заболевание, из-за которого он не может нормально ходить. Но это не мешает ему быть очаровашкой и покорять сердца. Недавнее видео с Энцо набрало больше двух миллионов просмотров.
Лабрадор-ретривер по кличке Энцо живёт в Калифорнии, США, со своими хозяевами. Недавно хозяева поделились видео с пёсиком в соцсетях, где оно неожиданно набрало более двух миллионов просмотров. Пользователи со всего мира влюбились в этого мальчика. Энцо — особенный пёс. У него врождённая гипоплазия мозжечка — неврологическое расстройство, которое не причиняет боли, но приводит к проблемам с координацией и мобильностью.
Причины заболевания Энцо могут быть разными, включая наследственные и вирусные. Стандартного курса лечения гипоплазии мозжечка не существует: лечение скорее носит поддерживающий характер. Животные с таким недугом нуждаются в особой чуткости и уходе. Гипоплазия мозжечка достаточно распространена среди кошек, но в редких случаях может поражать и собак (у собак она чаще всего вызвана внутриутробным инфекционным заражением).
Несмотря на свой недуг, Энцо - жизнерадостный, милый и сообразительный пёсик. На видео хозяйка зовёт его к себе, говоря: "Энцо, не хочешь помочь мне с курицей?" Видя её, Энцо виляет хвостиком и скромно бежит ей навстречу. Какой же чудесный пёс!
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Вот как Энцо играет:
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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