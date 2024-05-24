Мужчина купил старинную вазу всего за 8 долларов, а продал в 56 раз дороже

Иногда люди разбирают хлам в домах умерших родственников и отдают антиквариат 1970−80-х годов, не подозревая о его истинной ценности.
Мужчина рассматривал в благотворительном магазине прилавок, когда увидел красивую вазу, похожую на произведение итальянского стеклодува Анджело Баровьера. Он решил приобрести эту вещь, а позже нашел ее идентичную копию в интернете, выставленную на продажу за 921 доллар.
По словам канадца, на блошиных рынках и распродажах часто можно найти интересные товары. Иногда люди разбирают хлам в домах умерших родственников и отдают антиквариат 1970−80-х годов, не подозревая о его истинной ценности. Вероятно, купленная им ваза попала в магазин подобным образом.
Пользователи сети неоднозначно отреагировали на эту историю. Одни поздравили автора поста с находкой, другие уверяли, что на самом деле ваза является подделкой.
Такая реакция удивила мужчину: "Некоторые люди были очень агрессивно настроены из-за озвученной цены. Я же не говорил, что она стоит 1200 долларов. Просто нашел вот такое объявление".
Позже Энди сообщил, что неназванный торговец антиквариатом предложил купить экспонат за 450 долларов. Коллекционер попросил адрес его электронной почты и перевел половину суммы в качестве задатка, а при личной встрече отдал остальное.
"Так совпало, что он жил примерно в часе езды от меня", — объяснил Энди.
Кстати, стеклодув Анджело Баровьер жил в Венеции (Италия) в XV веке. Его работы отличались особым блеском и прозрачностью. Цена оригинальных изделий мастера варьируется от 100 долларов до 20 тысяч.
Источник:
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