Мужчина купил старинную вазу всего за 8 долларов, а продал в 56 раз дороже

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на эту историю. Одни поздравили автора поста с находкой, другие уверяли, что на самом деле ваза является подделкой.

Такая реакция удивила мужчину: "Некоторые люди были очень агрессивно настроены из-за озвученной цены. Я же не говорил, что она стоит 1200 долларов. Просто нашел вот такое объявление".

Позже Энди сообщил, что неназванный торговец антиквариатом предложил купить экспонат за 450 долларов. Коллекционер попросил адрес его электронной почты и перевел половину суммы в качестве задатка, а при личной встрече отдал остальное.

"Так совпало, что он жил примерно в часе езды от меня", — объяснил Энди.

Кстати, стеклодув Анджело Баровьер жил в Венеции (Италия) в XV веке. Его работы отличались особым блеском и прозрачностью. Цена оригинальных изделий мастера варьируется от 100 долларов до 20 тысяч.