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Губа изменилась навсегда: женщина после визита к стоматологу не узнает себя в зеркале

Губа изменилась навсегда: женщина после визита к стоматологу не узнает себя в зеркале

Автор:
31 мая 2024 10:38
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: в мире   губы   история   люди   медицина   стоматолог   фото   
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Клэр Шоррок госпитализировали на одну ночь, а потом заставили носить дома маску, чтобы дети не пугались ее деформированного лица.

Ассистентка учителя Клэр Шоррок из городка Фулвуд (графство Ланкашир, Великобритания) рассказала, что после визита к стоматологу для лечения корневых каналов ее лицо раздулось и "навсегда осталось изуродованным". Женщину госпитализировали в очень тяжелом состоянии.



Выяснилось, что стоматолог перед началом процедуры забыл поставить 55-летней пациентке профилактическую капу во рту. Вследствие этого гипохлорит натрия (разновидность отбеливателя) попал прямо в ткани ее ротовой полости.

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"Как только стоматолог начал сверлить зуб, я почувствовала невыносимый запах этого вещества, а также пульсирующую боль в лице. Когда я начала сильно кричать от боли, стоматолог подумал, что это анафилактический шок и вызвал скорую помощь", — рассказывает Клэр.

Британку госпитализировали на одну ночь, а потом заставили носить дома маску, чтобы дети не пугались ее деформированного лица. Впоследствии отек уменьшился, а инфекция прошла, но женщина заметила необратимые изменения в своем внешнем виде.


"Моя губа и речь сильно изменились. К тому же столкнулась с многочисленными стоматологическими проблемами, вызванными ошибками дантиста, в частности потеряла несколько зубов и нуждаюсь в имплантации. Мне до сих пор снятся кошмары о том, что я пережила в той больнице", — признается Клэр.

После того как пациентка обратилась в суд, стоматолога обязали выплатить ей компенсацию в размере 14 500 фунтов стерлингов (Полтора миллиона рублей).

Источник:

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Метки: в мире   губы   история   люди   медицина   стоматолог   фото   
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2  комментария
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Бэмсяра 15 минут назад
ну так то поклонницы обезьянних *оп за такие губы огромные деньги платят)
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мемфрид 20 минут назад
Это ж Друппи!
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3603 поста (3435 в горячем)

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