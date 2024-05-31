Губа изменилась навсегда: женщина после визита к стоматологу не узнает себя в зеркале

Клэр Шоррок госпитализировали на одну ночь, а потом заставили носить дома маску, чтобы дети не пугались ее деформированного лица.
Ассистентка учителя Клэр Шоррок из городка Фулвуд (графство Ланкашир, Великобритания) рассказала, что после визита к стоматологу для лечения корневых каналов ее лицо раздулось и "навсегда осталось изуродованным". Женщину госпитализировали в очень тяжелом состоянии.
Выяснилось, что стоматолог перед началом процедуры забыл поставить 55-летней пациентке профилактическую капу во рту. Вследствие этого гипохлорит натрия (разновидность отбеливателя) попал прямо в ткани ее ротовой полости.
"Как только стоматолог начал сверлить зуб, я почувствовала невыносимый запах этого вещества, а также пульсирующую боль в лице. Когда я начала сильно кричать от боли, стоматолог подумал, что это анафилактический шок и вызвал скорую помощь", — рассказывает Клэр.
Британку госпитализировали на одну ночь, а потом заставили носить дома маску, чтобы дети не пугались ее деформированного лица. Впоследствии отек уменьшился, а инфекция прошла, но женщина заметила необратимые изменения в своем внешнем виде.
"Моя губа и речь сильно изменились. К тому же столкнулась с многочисленными стоматологическими проблемами, вызванными ошибками дантиста, в частности потеряла несколько зубов и нуждаюсь в имплантации. Мне до сих пор снятся кошмары о том, что я пережила в той больнице", — признается Клэр.
После того как пациентка обратилась в суд, стоматолога обязали выплатить ей компенсацию в размере 14 500 фунтов стерлингов (Полтора миллиона рублей).
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