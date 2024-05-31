Губа изменилась навсегда: женщина после визита к стоматологу не узнает себя в зеркале

Ассистентка учителя Клэр Шоррок из городка Фулвуд (графство Ланкашир, Великобритания) рассказала, что после визита к стоматологу для лечения корневых каналов ее лицо раздулось и "навсегда осталось изуродованным". Женщину госпитализировали в очень тяжелом состоянии.

Выяснилось, что стоматолог перед началом процедуры забыл поставить 55-летней пациентке профилактическую капу во рту. Вследствие этого гипохлорит натрия (разновидность отбеливателя) попал прямо в ткани ее ротовой полости.