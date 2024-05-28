17 человек, которым повезло на ровном месте

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Когда мы сталкиваемся с жестокой действительностью, то не можем скрыть разочарования. Но это не про героев этого поста, они могут похвастаться тем, что в какой-то момент реальность превзошла все их ожидания, хотя бы в мелочах. Взгляните на этих счастливчиков.
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6. Вот что происходит, когда ваш трёхлетний ребенок приглашает вас на вечеринку с пирогом с динозаврами и радугой. Я нарисовала дизайн и заказала его у местного кондитера
8. Я отправила фотографию пирожных, по мотивам "Доктора Кто", неизвестному пекарю, не ожидая ничего особенного
12. Я испекла торт с единорогом на день рождения моей мамы. Учитывая, что у меня нет большого опыта в выпечке, я считаю, что справилась хорошо
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