17 человек, которым повезло на ровном месте

Когда мы сталкиваемся с жестокой действительностью, то не можем скрыть разочарования. Но это не про героев этого поста, они могут похвастаться тем, что в какой-то момент реальность превзошла все их ожидания, хотя бы в мелочах. Взгляните на этих счастливчиков.