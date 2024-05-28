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17 человек, которым повезло на ровном месте

17 человек, которым повезло на ровном месте

Автор:
28 мая 2024 22:30
Сообщество : Жизнь
Метки: На ровном   Ожидания   мелочи   месте   повезло   реальность   
817
18

Когда мы сталкиваемся с жестокой действительностью, то не можем скрыть разочарования. Но это не про героев этого поста, они могут похвастаться тем, что в какой-то момент реальность превзошла все их ожидания, хотя бы в мелочах. Взгляните на этих счастливчиков.

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Метки: На ровном   Ожидания   мелочи   месте   повезло   реальность   
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DarSie
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