Во Франции найдены руины американского госпиталя времён Первой мировой войны

"По всей стране было построено несколько сотен госпиталей - от простых полевых до огромных учреждений, способных принять до 25000 раненых и больных".

Госпитали стратегически располагались у портов Нанта и Сен-Назера, поблизости к основным железнодорожным линиям.

Первые Сэмми, или американские солдаты, прибыли во Францию в июне 1917 года.