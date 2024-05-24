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Во Франции найдены руины американского госпиталя времён Первой мировой войны

Во Франции найдены руины американского госпиталя времён Первой мировой войны

Автор:
24 мая 2024 10:15
Сообщество : Наука
Метки: Франция   археология   госпиталь   наука   находка   первая мировая война   
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Археологи обнаружили руины американского военного госпиталя в местечке Ганьери-дю-Тертр, расположенном в коммуне Савене на северо-западе Франция. Как пояснили специалисты из Национального института превентивных археологических исследований (INRAP), медицинское учреждение было построено для того, чтобы американцам больше не приходилось полагаться на французские больницы.

"По всей стране было построено несколько сотен госпиталей - от простых полевых до огромных учреждений, способных принять до 25000 раненых и больных".

Госпитали стратегически располагались у портов Нанта и Сен-Назера, поблизости к основным железнодорожным линиям.

Первые Сэмми, или американские солдаты, прибыли во Францию в июне 1917 года.

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На фотографиях, опубликованных INRAP, показаны находки: медицинские флаконы, расчёски, пуговицы и даже курительная трубка.

Также были найдены медицинский зажим, бритва, футляр для часов, чашки, пара обуви.

Участок был разделён на две части. Одна представляла собой огороженную территорию, построенную для защиты больницы. Другая состояла из 20 ям, в которых оказались как строительные отходы, так и артефакты.

Археологи нашли части сети водоснабжения, по которой подавалась чистая вода.

В INRAP пояснили, что американские госпитальные комплексы функционировали как "автономные города" с собственной канализационной системой, а порой и собственным железнодорожным сообщением.


На место раскопок пригласили старшеклассников, чтобы познакомить их с превентивной археологией.

По словам представителей организации, археологические раскопки открывают "перспективы для исследований". На этой неделе откроется выставка, посвящённая проекту.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Франция   археология   госпиталь   наука   находка   первая мировая война   
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Fuchsia
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