FISHKINET
Сообщество RealFishki 1686 постов • 152 подписчика подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Аэрофоны, которым более 12 тысяч лет, обнаружили израильские археологи

Аэрофоны, которым более 12 тысяч лет, обнаружили израильские археологи

Автор:
11 июля 2023 13:42
Сообщество : RealFishki
Метки: Израиль   археология   звук   музыкальный инструмент   наука   находка   перепелятник   пустельга   флейта   функция   
1388
5
1

Магию звуков люди оценили в глубокой древности. И использовали для их получения самые разные подручные материалы.

Неожиданную находку израильские археологи обнаружили в северной части страны на территории Эйнан-Маллаха – семь миниатюрных флейт, для изготовления которых были использованы утиные кости.

Детальный анализ материала представлен в журнале Scientific Reports. К сожалению, шесть музыкальных инструментов оказались расколоты, но зато последний – длиной примерно 6,5 сантиметров, отлично сохранился, что позволило изучить флейту и сделать вывод, что её основой стали трубчатые кости небольших уток.

В каждой флейте просверлены отверстия в количестве от четырёх до семи штук. Их закрытие позволяло регулировать высоту звука. Чтобы понять, как звучали эти древние аэрофоны, а также выяснить и другие их функции, изготовили точные копии флейт.

В ходе тестирования выяснилось, что мини-инструменты точно имитируют голос ястреба-перепелятника и пустельги – обычных и очень распространённых обитателей региона в эпоху неолита.

Получается, что с помощью флейт охотники подманивали птиц? Но исследователи доказали несостоятельность этой версии – слишком малы шансы привлечь добычу с помощью примитивного музыкального инструмента.

Более правдоподобной версией является использование флейт при проведении обрядов и ритуалов, в рамках которых люди предпринимали попытки подражать голосам птиц, которых очень ценили и, возможно, пробовали общаться с ними с помощью этих инструментов.

Уникальность находки состоит в том, что такие древние музыкальные инструменты до этого находили только на территории Европы. Эти флейты – первые найденные и идентифицированные на Ближней Востоке.

Инструменты, которые можно назвать отправной точкой эволюции музыки региона, стали частью экспозиции Еврейского университета Иерусалима.

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Израиль   археология   звук   музыкальный инструмент   наука   находка   перепелятник   пустельга   флейта   функция   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Lexx 2 часа назад
При игре на флейте, в неё сбоку "дудят".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
turyst Час назад
Аэрофоны...


Дудка, свисток, флейта...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Dabus Час назад
Они могли пользоваться имитацией голоса хищных птиц, как раз для разгона обычных птиц от их посадок и огородов. У обычных птиц страх тех кто на них охотится сидит глубоко на подкорке, и они даже от тени ястреба начинают улетать и разбегаться.
А тут голос ястреба, допустим заходящего на свою добычу ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Subic 2 часа назад
Ну новость какая то совсем не новая (разве что для этого региона). Уже в древнем Египте все это было. Все давно откопано, описано, сфоткано и демонстрируется в музеях. Например, в храмах богини Бастет (это которая кошка), жрецы, при призыве богини (спросить там чего или попросить) на специальных дудочках имитировали мяуканье. :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
raael13 2 часа назад
Круто. Дудку нашли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

88538



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Набирающие популярность в сообществах
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Маразм и штрафы
Маразм и штрафы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Семинар "Как правильно тюленить"

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересное#факты#Сочи#СССР#Жизнь#истории из жизни#дизайн#Мемы
#люди#забавно#Юмор#интересно#пляж#США#фильм#археология#кино#море
#животные#в мире#новости#история#истории#Ynews#актеры#девушки#Китай#питер
Intel Core i7-14700K сравнили с предыдущим поколением (3 фото) Intel Core i7-14700K сравнили с предыдущим поколением (3 фото) Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться