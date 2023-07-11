Аэрофоны, которым более 12 тысяч лет, обнаружили израильские археологи

Магию звуков люди оценили в глубокой древности. И использовали для их получения самые разные подручные материалы.
Неожиданную находку израильские археологи обнаружили в северной части страны на территории Эйнан-Маллаха – семь миниатюрных флейт, для изготовления которых были использованы утиные кости.
Детальный анализ материала представлен в журнале Scientific Reports. К сожалению, шесть музыкальных инструментов оказались расколоты, но зато последний – длиной примерно 6,5 сантиметров, отлично сохранился, что позволило изучить флейту и сделать вывод, что её основой стали трубчатые кости небольших уток.
В каждой флейте просверлены отверстия в количестве от четырёх до семи штук. Их закрытие позволяло регулировать высоту звука. Чтобы понять, как звучали эти древние аэрофоны, а также выяснить и другие их функции, изготовили точные копии флейт.
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В ходе тестирования выяснилось, что мини-инструменты точно имитируют голос ястреба-перепелятника и пустельги – обычных и очень распространённых обитателей региона в эпоху неолита.
Получается, что с помощью флейт охотники подманивали птиц? Но исследователи доказали несостоятельность этой версии – слишком малы шансы привлечь добычу с помощью примитивного музыкального инструмента.
Более правдоподобной версией является использование флейт при проведении обрядов и ритуалов, в рамках которых люди предпринимали попытки подражать голосам птиц, которых очень ценили и, возможно, пробовали общаться с ними с помощью этих инструментов.
Уникальность находки состоит в том, что такие древние музыкальные инструменты до этого находили только на территории Европы. Эти флейты – первые найденные и идентифицированные на Ближней Востоке.
Инструменты, которые можно назвать отправной точкой эволюции музыки региона, стали частью экспозиции Еврейского университета Иерусалима.
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Дудка, свисток, флейта...
А тут голос ястреба, допустим заходящего на свою добычу ...