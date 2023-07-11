Аэрофоны, которым более 12 тысяч лет, обнаружили израильские археологи

В ходе тестирования выяснилось, что мини-инструменты точно имитируют голос ястреба-перепелятника и пустельги – обычных и очень распространённых обитателей региона в эпоху неолита.

Получается, что с помощью флейт охотники подманивали птиц? Но исследователи доказали несостоятельность этой версии – слишком малы шансы привлечь добычу с помощью примитивного музыкального инструмента.