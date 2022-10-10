FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Наука 1782 поста • 727 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Наука
Ученые нашли подтверждение существованию чернокожих аборигенов Тайваня

Ученые нашли подтверждение существованию чернокожих аборигенов Тайваня

Автор:
10 октября 2022 12:20
Сообщество : Наука
Метки: Тайвань   антропология   археология   исследования   любопытно   народ негрито   наука   находка   ученые   
493
6
Исследователи нашли подтверждение легенд о народе «негрито», жившем на Тайване в незапамятные времена. Найденный ими череп женщины показывает, что «низкорослые темнокожие люди» жили на острове более 6000 лет назад — до появления коренных племен — а затем внезапно исчезли.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: Тайвань   антропология   археология   исследования   любопытно   народ негрито   наука   находка   ученые   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Shtoppi 2 часа назад
Вот и аналог тайваньских "древних укров", от британских ученых по всей видимости, подвезли

А если еще немного подождать, то и историю перепишут "как надо".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
веселый просто Час назад
«Термин «негрито», маленький черный человек, это испанское уменьшительное от слова негр." Откуда такие авторы берутся? Слова negro - черный по испански
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

79672



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Иранская художница обнажает недостатки современного общества в сатирических иллюстрациях
Иранская художница обнажает недостатки современного общества в сатирических иллюстрациях
Фотографии со съёмок известных советских фильмов
Фотографии со съёмок известных советских фильмов
Набирающие популярность в сообществах
Суперкомпьютер раскрыл тайну происхождения Луны
Суперкомпьютер раскрыл тайну происхождения Луны
Занятные диалоги и фразы из комедии "По семейным обстоятельствам"
Занятные диалоги и фразы из комедии "По семейным обстоятельствам"
Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием
Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика последних дней

Лучшие демотиваторы
Фото на памят....ник

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#подборка#в мире#Прикол#кино#животные#Крымский мост#комментарии#теракт
#люди#Россия#история#СССР#Украина#страна#сарказм#Разное#Приколы#фильм
#Юмор#фотографии#картинки#факты#забавно#gif#сатира#девушки#удивительно#актеры
Хакеры украли и выложили в открытый доступ исходный код процессоров Intel Alder Lake Хакеры украли и выложили в открытый доступ исходный код процессоров Intel Alder Lake Неандертальцы оказались отличными мореходами Неандертальцы оказались отличными мореходами Вот как выглядели настоящие друиды! Вот как выглядели настоящие друиды! Мексиканские эксперты подтвердили подлинность календаря майя тысячелетней давности Мексиканские эксперты подтвердили подлинность календаря майя тысячелетней давности Чешские археологи обнаружили гвоздь с распятия Христа Чешские археологи обнаружили гвоздь с распятия Христа Археологи нашли следы жизни аборигенов у берегов Австралии Археологи нашли следы жизни аборигенов у берегов Австралии

На что жалуетесь?

Вернуться