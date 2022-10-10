Ученые нашли подтверждение существованию чернокожих аборигенов Тайваня

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Исследователи нашли подтверждение легенд о народе «негрито», жившем на Тайване в незапамятные времена. Найденный ими череп женщины показывает, что «низкорослые темнокожие люди» жили на острове более 6000 лет назад — до появления коренных племен — а затем внезапно исчезли.
Древняя тайваньская легенда о «невысоких темнокожих» людях народа негрито, которые жили в отдаленных горах и внезапно исчезли, подтвердилась после обнаружения останков «негриотской» женщины в пещере. Возраст находки составляет 6000 лет.
Коренные племена страны давно хранят истории о небольших ростом охотниках-собирателях, которые уже были оседлыми, когда прибыли сюда 4800 лет назад, но отсутствие доказательств окутало эту группу тайной на несколько сотен лет.
Анализ ДНК черепа показывает, что он близок к африканским образцам, а черты черепа напоминают негроидных жителей Филиппин и Южной Африки, которые известны своим низким ростом и небольшими размерами тела.
Коренные племена страны давно хранят истории о небольших ростом охотниках-собирателях, которые уже были оседлыми, когда прибыли сюда 4800 лет назад, но отсутствие доказательств окутало эту группу тайной на несколько сотен лет.
Анализ ДНК черепа показывает, что он близок к африканским образцам, а черты черепа напоминают негроидных жителей Филиппин и Южной Африки, которые известны своим низким ростом и небольшими размерами тела.
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Археологи также обнаружили бедренные кости женщины, что позволяет предположить, что ее рост составлял около 137 см.
До сих пор неизвестно, что случилось с этой древней группой, но исследователи, участвовавшие в исследовании, предполагают, что прибытие австронезийских народов могло привести к упадку и исчезновению негроидных жителей на Тайване.
До сих пор неизвестно, что случилось с этой древней группой, но исследователи, участвовавшие в исследовании, предполагают, что прибытие австронезийских народов могло привести к упадку и исчезновению негроидных жителей на Тайване.
«Термин «негрито», маленький черный человек, — это испанское уменьшительное от слова негр, впервые использованное испанскими миссионерами XVI века для описания охотников-собирателей на Филиппинах, — говорится в исследовании, опубликованном в журнале World Archeology. - Поскольку группы негрито характеризуются низким ростом, темной кожей и вьющимися волосами, все группы сходного фенотипа в соседнем регионе, включая группу мани (маник) на юге Таиланда, группы семанг на полуострове Малайзия и андаманцев на Андаманских островах, часто объединяют термином «негрито».
На Тайване существует 16 признанных австронезийских групп, и у всех, кроме одной, есть похожие легенды о народе негрито. Эти легенды были собраны в течение трех основных культурных периодов: китайской династии Цинь с 1683 по 1895 год, периода японского правления с 1895 по 1945 год, и в течение современной эпохи, начиная с 1945 года.
На Тайване существует 16 признанных австронезийских групп, и у всех, кроме одной, есть похожие легенды о народе негрито. Эти легенды были собраны в течение трех основных культурных периодов: китайской династии Цинь с 1683 по 1895 год, периода японского правления с 1895 по 1945 год, и в течение современной эпохи, начиная с 1945 года.
В нескольких документах династии Цинь упоминается о существовании на острове «невысоких и темнокожих людей». При этом отмечается, что они говорили на другом языке и вступали в брак только между собой.
В течение японского периода ученые собирали и интерпретировали рассказы о негрито посредством полевых исследований среди австронезийских племен - всего на Тайване было собрано 25 таких легенд.
После 1945 года эта тема привлекла больше внимания, и количество собранных рассказов увеличилось до 258 за счет полевых лингвистических и этнологических исследований. Как оказалось, австронезийские группы разошлись во мнениях о негрито. Некоторые из коренных племен считали их своими предками, в то время как другие считали их «инопланетянами и врагами», говорится в исследовании.
Одно племя, сайсият, утверждает, что научилось медицине, пению, танцам и другим ритуалам у того, кого они называли Таай. Более 1000 лет назад сайсият уничтожили то, что они считают последней деревней негрито, в битве за женщин, и племя до сих пор чувствует вину за действия своих предков.
Сайсият форсировали битву, загнав в угол так много людей на мосту, что все племя утонуло, когда воины опрокинули его в быструю горную реку Чу Фунг-лу. Этому событию посвящены памятные церемонии, которые проходят в деревне Уфэн глубоко в горах центрального Тайваня.
В течение японского периода ученые собирали и интерпретировали рассказы о негрито посредством полевых исследований среди австронезийских племен - всего на Тайване было собрано 25 таких легенд.
После 1945 года эта тема привлекла больше внимания, и количество собранных рассказов увеличилось до 258 за счет полевых лингвистических и этнологических исследований. Как оказалось, австронезийские группы разошлись во мнениях о негрито. Некоторые из коренных племен считали их своими предками, в то время как другие считали их «инопланетянами и врагами», говорится в исследовании.
Одно племя, сайсият, утверждает, что научилось медицине, пению, танцам и другим ритуалам у того, кого они называли Таай. Более 1000 лет назад сайсият уничтожили то, что они считают последней деревней негрито, в битве за женщин, и племя до сих пор чувствует вину за действия своих предков.
Сайсият форсировали битву, загнав в угол так много людей на мосту, что все племя утонуло, когда воины опрокинули его в быструю горную реку Чу Фунг-лу. Этому событию посвящены памятные церемонии, которые проходят в деревне Уфэн глубоко в горах центрального Тайваня.
Останки женщины были найдены в одной из крупнейших пещер Сяома на восточном побережье острова. Также в слоях почвы были обнаружены обломки неолитической керамики и находки железного века возрастом от 2000 до 6200 лет.
Положение останков женщины предполагает, что она была похоронена на корточках, что соответствует методам захоронения охотников-собирателей на юге Китая и Юго-Восточной Азии от позднего палеолита (50 000–12 000 лет назад) до мезолита (10 000–20 000 лет назад). Археологи определили пол по черепу, так как таз был недоступен для анализа. «Человек был признан женщиной из-за изящного черепа, небольших сосцевидных отростков, гладкой области прикрепления затылочных мышц, перпендикулярной и приподнятой лобной кости и гладкого контура основания нижней челюсти», — говорится в исследовании.
Считается, что население негрито связано с «первым слоем» анатомии современных людей: они больше похожи на африканцев, чем на современных евразийцев, представляющих «второй слой».
Положение останков женщины предполагает, что она была похоронена на корточках, что соответствует методам захоронения охотников-собирателей на юге Китая и Юго-Восточной Азии от позднего палеолита (50 000–12 000 лет назад) до мезолита (10 000–20 000 лет назад). Археологи определили пол по черепу, так как таз был недоступен для анализа. «Человек был признан женщиной из-за изящного черепа, небольших сосцевидных отростков, гладкой области прикрепления затылочных мышц, перпендикулярной и приподнятой лобной кости и гладкого контура основания нижней челюсти», — говорится в исследовании.
Считается, что население негрито связано с «первым слоем» анатомии современных людей: они больше похожи на африканцев, чем на современных евразийцев, представляющих «второй слой».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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