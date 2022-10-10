Ученые нашли подтверждение существованию чернокожих аборигенов Тайваня

В нескольких документах династии Цинь упоминается о существовании на острове «невысоких и темнокожих людей». При этом отмечается, что они говорили на другом языке и вступали в брак только между собой.

В течение японского периода ученые собирали и интерпретировали рассказы о негрито посредством полевых исследований среди австронезийских племен - всего на Тайване было собрано 25 таких легенд.

После 1945 года эта тема привлекла больше внимания, и количество собранных рассказов увеличилось до 258 за счет полевых лингвистических и этнологических исследований. Как оказалось, австронезийские группы разошлись во мнениях о негрито. Некоторые из коренных племен считали их своими предками, в то время как другие считали их «инопланетянами и врагами», говорится в исследовании.

Одно племя, сайсият, утверждает, что научилось медицине, пению, танцам и другим ритуалам у того, кого они называли Таай. Более 1000 лет назад сайсият уничтожили то, что они считают последней деревней негрито, в битве за женщин, и племя до сих пор чувствует вину за действия своих предков.

Сайсият форсировали битву, загнав в угол так много людей на мосту, что все племя утонуло, когда воины опрокинули его в быструю горную реку Чу Фунг-лу. Этому событию посвящены памятные церемонии, которые проходят в деревне Уфэн глубоко в горах центрального Тайваня.