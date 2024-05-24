Жуткие кадры из Гомеля: белоруска показала «живой ковер» из мошек

Осталось непонятным, откуда в одном помещении взялось такое количество насекомых? Вопросы задают даже гомельчане, которые привыкли к нашествию мошкары в это время года. Местные энтомологи объясняют, что в этом году мошки особенно активны из-за продолжительного весеннего паводка и большого количества быстрых рек в регионе. При этом мучиться осталось недолго. Май — самый активный месяц для кровососов. Уже в первой декаде июня их активность пойдет на спад, поскольку живет мошкара всего месяц.



