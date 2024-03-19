Нетрезвый белорус устроил в баре поножовщину из-за того, что с ним никто не хотел выпить

Выбрал рандомного посетителя и пошёл на него с ножом. Неизвестно, чем закончилась эта разборка, если бы за жертву не заступились другие посетители бара.
16 февраля взрослый мужчина отдыхал в баре в Кореличах. Изрядно нагрузившись спиртным, он стал бродить по заведению, предлагая посетителям составить ему компанию. Нетрезвого дядю ожидаемо отшивали и под конец он очень рассердился.
Получив очередной отказ, он схватил столовый нож и двинулся на ближайшего отдыхающего. Им стал 28-летний местный житель, который получил не менее трёх ударов ножом в область головы и шеи.
Осторожно! В видео содержатся сцены жестокости!
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К счастью, другие посетители бара успели оттащить озверевшего белоруса от своей жертвы, после чего в бар вызвали правоохранителей.
Как сообщают СМИ, ранее напавший уже был неоднократно судим за совершение краж, разбоя, угона. События вечера в баре он вообще не помнит - говорит, что был слишком пьян.
В Управлении Следственного Комитета по Гродненской области сообщили, что жителя Кореличей будут судить за особо злостное хулиганство, ему грозит до 10 лет тюремного заключения.
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