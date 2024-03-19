Нетрезвый белорус устроил в баре поножовщину из-за того, что с ним никто не хотел выпить

16 февраля взрослый мужчина отдыхал в баре в Кореличах. Изрядно нагрузившись спиртным, он стал бродить по заведению, предлагая посетителям составить ему компанию. Нетрезвого дядю ожидаемо отшивали и под конец он очень рассердился.

Получив очередной отказ, он схватил столовый нож и двинулся на ближайшего отдыхающего. Им стал 28-летний местный житель, который получил не менее трёх ударов ножом в область головы и шеи.