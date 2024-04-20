В Сингапуре создали рой тараканов-киборгов на дистанционном управлении

Звучит жутковато, но если все испытания пройдут успешно, то в будущем их смогут привлекать для поисково-спасательных операций после стихийных бедствий.
Ученые из Наньянского технологического университета взяли 20 мадагаскарских тараканов, разработали для них крошечные электронные устройства в виде «рюкзаков» и выпустили в пустынную местность, чтобы проверить рой. Эти насекомые могут нести до 15 граммов техники, включая инфракрасные камеры и процессоры, обнаруживающие живых людей.
В ходе эксперимента тараканам давали команды из «рюкзаков» к сенсорным органам через электроды. Насекомые успешно перемещались влево и вправо и в целом неплохо справлялись с задачей перемещения в нужном направлении.
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Для усложнения эксперимента из всего роя только один таракан знал, куда нужно было идти, а остальные были ведомыми и им было известно только расположение соседей. Таким образом, удалось достигнуть более упорядоченного движения всего роя.
Более того, было установлено, что тараканы склонны к взаимопомощи. Если один падает на спину, то соседи оперативно помогают ему подняться.
«Это исследование вносит важный вклад в развитие робототехники и демонстрирует потенциал интеграции биологических организмов с искусственными технологиями», — отметили авторы научной работы.
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