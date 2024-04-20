В Сингапуре создали рой тараканов-киборгов на дистанционном управлении

Ученые из Наньянского технологического университета взяли 20 мадагаскарских тараканов, разработали для них крошечные электронные устройства в виде «рюкзаков» и выпустили в пустынную местность, чтобы проверить рой. Эти насекомые могут нести до 15 граммов техники, включая инфракрасные камеры и процессоры, обнаруживающие живых людей.

В ходе эксперимента тараканам давали команды из «рюкзаков» к сенсорным органам через электроды. Насекомые успешно перемещались влево и вправо и в целом неплохо справлялись с задачей перемещения в нужном направлении.