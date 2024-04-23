«Это нормально и даже полезно»: в России стали печь хлеб с добавлением протеина из мух

По словам сооснователя «Биолаборатории», Геннадия Иванова, он увлёкся чёрной львинкой в 2015 году. Тогда ему грозила замена тазобедренного сустава.

Я отказался (от замены суставов, прим.) и решил проанализировать, в каких регионах мира люди реже страдают заболеваниями опорно-двигательного аппарата и что у них в рационе питания. Оказалось, эта тропическая муха с красивым названием - то, что мне надо.

Добавил муху в рацион и:

Спустя несколько лет боль при ходьбе значительно уменьшилась, стала восстанавливаться жидкость в суставах.

Иванов считает, что людям нужно преодолеть психологический барьер и тогда поедание мух пойдёт значительно бодрей.

Привыкание к мысли, что это нормально и даже полезно, должно идти постепенно. И когда люди почувствуют эффект от этой мухи на бытовом уровне, заметят, что стали реже болеть, - они намного спокойнее будут воспринимать насекомых в составе лекарств и продуктов питания.

Пока желающих полакомиться чудо-хлебом немного. Как и фанатов продуктов из сверчков. Хотя большинство учёных считает, что это еда будущего: всевозможные яства из насекомых и искусственно выращенное мясо. Уже сейчас намекают, что вскоре займутся и другим членистоногим - он всем отлично известен. Это таракан. Говорят, что там сплошной белок (в три раза больше, чем в курятине) и есть его тоже весьма полезно для фигуры и настроения.