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«Это нормально и даже полезно»: в России стали печь хлеб с добавлением протеина из мух

«Это нормально и даже полезно»: в России стали печь хлеб с добавлением протеина из мух

Автор:
23 апреля 2024 14:26
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   выпечка   мука   мухи   насекомые   протеин   хлеб   
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До этого были деликатесы из сверчков. Вскоре примутся и за других насекомых.

Компания «Биолаборатория» - это резидент Сколково. В последнее время плотно занимается мухами и хлебом. Насекомых под названием чёрная львинка (Hermetia illucens, или черный солдатик) выращивают на спецферме в Архангельской области, затем - перемалывают их в протеиновый порошок и добавляют в муку.

Достаточно всего несколько грамм порошка на 1 кг пшеничной муки и процесс созревания дрожжевого и бездрожжевого теста ускоряется в два раза.

В теории, можно поставить выпечку на поток и накормить досыта всю планету. А то, что с мухами - это ничего, постепенно народ привыкнет. Так считают разработчики нового хлеба. И добавляют, что он ещё и полезен и черствеет не так быстро, как обычный батон.

По словам сооснователя «Биолаборатории», Геннадия Иванова, он увлёкся чёрной львинкой в 2015 году. Тогда ему грозила замена тазобедренного сустава.

Я отказался (от замены суставов, прим.) и решил проанализировать, в каких регионах мира люди реже страдают заболеваниями опорно-двигательного аппарата и что у них в рационе питания. Оказалось, эта тропическая муха с красивым названием - то, что мне надо.

Добавил муху в рацион и:

Спустя несколько лет боль при ходьбе значительно уменьшилась, стала восстанавливаться жидкость в суставах.

Иванов считает, что людям нужно преодолеть психологический барьер и тогда поедание мух пойдёт значительно бодрей.

Привыкание к мысли, что это нормально и даже полезно, должно идти постепенно. И когда люди почувствуют эффект от этой мухи на бытовом уровне, заметят, что стали реже болеть, - они намного спокойнее будут воспринимать насекомых в составе лекарств и продуктов питания.

Пока желающих полакомиться чудо-хлебом немного. Как и фанатов продуктов из сверчков. Хотя большинство учёных считает, что это еда будущего: всевозможные яства из насекомых и искусственно выращенное мясо. Уже сейчас намекают, что вскоре займутся и другим членистоногим - он всем отлично известен. Это таракан. Говорят, что там сплошной белок (в три раза больше, чем в курятине) и есть его тоже весьма полезно для фигуры и настроения.

Но пока сосредоточатся на мухах и сверчках. Производство продуктов из них хотят поставить на поток в ближайшие 10-15 лет.

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Метки: Видео   выпечка   мука   мухи   насекомые   протеин   хлеб   
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14  комментариев
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12k
MPEG-8 51 минуту назад
Уринотерапию тоже рекламировали как панацею от всех болезней.
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2k
raael13 2 минуты назад
Мы - это то, что мы едим. Задумайтесь...
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24k
Shtoppi 14 минут назад
главное пусть не забудут сделать на упаковке такого хлеба и в местах его распространения отметку/баннер побольше и поярче, чтобы народ знал что его уже начинают к подножному корму постепенно приучать.
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5k
Горожанин 42 минуты назад
Привлечь их к уголовной ответственности надо - за оскорбление блокадников и издевательство над национальным символом.
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20k
Алексей 51 минуту назад
Интересно, мухи на такие бутерброды видимо не садятся. Сразу летят прочь из дома, со словами что эти изверги себе позволяют
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43k
Notan Blaine 51 минуту назад
Без проблем. Только пусть подобное питание начинается с обеспеченных слоев населения. Пусть питают этим все без исключения, чтобы потом не было, что хлеб без этой добавки стоит в 100 раз дороже, хотя сегодня это не так.
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28k
Влад Час назад
Поневоле вспомнишь "проклятый совок", вали ли бы эти "рационализаторы" сейчас лес и не жужжали. Я не специалист, но если люди веками живущие в этой "зоне рискованного земледелия" с суровыми и длинными зимами не начали жрать мух и тараканов значит что-то тут не так. На вскидку "проанализировав" тропики где живут эти замечательные мухи можно сказать что живут там совсем не рекордсмены по уровню развития.
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3k
Дмитрий Час назад
Наивные люди. Почитайте что такое кармин и из чего его делают. Частенько на этикетках встречается.
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98
w Час назад
Мастерство заголовка.
Желтее мочи.
Подача такая, как будто весь хлеб в России пекут из мух.
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554
Игорь Час назад
Ну это общая тенденция , особенно в Европе - рекламировать и продвигать такие "продукты". Для европейцев не в новинку есть с голодухи лягушек, улиток, пропавший сыр и прочее, то нам рановато мух кушать. Возможно для Африки это пойдет при тотальной нехватке продуктов.
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August
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