«Это нормально и даже полезно»: в России стали печь хлеб с добавлением протеина из мух

До этого были деликатесы из сверчков. Вскоре примутся и за других насекомых.
Компания «Биолаборатория» - это резидент Сколково. В последнее время плотно занимается мухами и хлебом. Насекомых под названием чёрная львинка (Hermetia illucens, или черный солдатик) выращивают на спецферме в Архангельской области, затем - перемалывают их в протеиновый порошок и добавляют в муку.
Достаточно всего несколько грамм порошка на 1 кг пшеничной муки и процесс созревания дрожжевого и бездрожжевого теста ускоряется в два раза.
Мушиная ферма
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В теории, можно поставить выпечку на поток и накормить досыта всю планету. А то, что с мухами - это ничего, постепенно народ привыкнет. Так считают разработчики нового хлеба. И добавляют, что он ещё и полезен и черствеет не так быстро, как обычный батон.
По словам сооснователя «Биолаборатории», Геннадия Иванова, он увлёкся чёрной львинкой в 2015 году. Тогда ему грозила замена тазобедренного сустава.
Я отказался (от замены суставов, прим.) и решил проанализировать, в каких регионах мира люди реже страдают заболеваниями опорно-двигательного аппарата и что у них в рационе питания. Оказалось, эта тропическая муха с красивым названием - то, что мне надо.
Добавил муху в рацион и:
Спустя несколько лет боль при ходьбе значительно уменьшилась, стала восстанавливаться жидкость в суставах.
Иванов считает, что людям нужно преодолеть психологический барьер и тогда поедание мух пойдёт значительно бодрей.
Привыкание к мысли, что это нормально и даже полезно, должно идти постепенно. И когда люди почувствуют эффект от этой мухи на бытовом уровне, заметят, что стали реже болеть, - они намного спокойнее будут воспринимать насекомых в составе лекарств и продуктов питания.
Пока желающих полакомиться чудо-хлебом немного. Как и фанатов продуктов из сверчков. Хотя большинство учёных считает, что это еда будущего: всевозможные яства из насекомых и искусственно выращенное мясо. Уже сейчас намекают, что вскоре займутся и другим членистоногим - он всем отлично известен. Это таракан. Говорят, что там сплошной белок (в три раза больше, чем в курятине) и есть его тоже весьма полезно для фигуры и настроения.
Но пока сосредоточатся на мухах и сверчках. Производство продуктов из них хотят поставить на поток в ближайшие 10-15 лет.
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Ввиду трудоёмкости сбора кошенили и изготовления из неё кармина, себестоимость получаемого натурального красителя намного дороже по сравнению с синтетическими красителями.
Поэтому применяют в промышленности синтетический "кармин". В промышленности кармин маркируется как пищевая добавка E120.
МИРОВОЙ рынок натурального кармина всего около 700 тонн.
А ведь можно было бы ещё про глютамат вспомнить.
А несколько лет назад помню угорали в комментариях над сумасшедшими, которые с пеной у рта доказывали смертельность добавки в макдаке (Дигидрогена монооксид) на поверку оказавшейся обычной водой.
Желтее мочи.
Подача такая, как будто весь хлеб в России пекут из мух.