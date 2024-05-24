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Установлен рекорд Эвереста – мужчина совершил 30 подъемов

Установлен рекорд Эвереста – мужчина совершил 30 подъемов

Автор:
24 мая 2024 09:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 30 подъемов   в мире   гора   люди   удивительно   фото   эверест   
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Установлен новый рекорд – один и тот же человек поднялся на Эверест в общем счете 30 раз. Что это за отчаянный спортсмен? Да, нет, конечно. Это шерпа. То есть тот проводник, что живет под горой и водит туда на вершину туристов, как на работу.

На это ушло тридцать лет

Впервые шерпа Ками Рита поднялся на Эверест в 1994 году, в качестве участника коммерческой экспедиции. И с тех пор он поднимался в гору каждый год, просто сопровождая туристов, которые нуждаются в помощи при подъеме.

54-летний непальский альпинист, известный как «Человек Эвереста», достиг вершины самой высокой горы в мире (8849 м) спустя три десятилетия после своего первого восхождения.

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Знаете, кто поставил прошлый мировой рекорд по восхождениям? Конечно, он. Это было 29 восхождений в прошлом году, которые никто не смог (и не успел) побить.

Как говорит сам шерпа «он просто работал и никаких рекордов устанавливать не собирался».

- Я рад рекорду, но в конечном итоге все рекорды рано или поздно побираются, - признался Ками Рита. – Я больше горд тем, что мои восхождения повышают узнаваемость Непала во всем мире. Я немного прославил свою страну.

Но на самом деле Ками Рита немного хитрит. Когда другой шерпа в прошлом году набрал 28 восхождений, Ками поспешил совершить два восхождения в год, чтобы застолбить свой рекорд первым.

При этом шерпы не просто гиды, поскольку они привычны к горам, зачастую опознание смертей и сообщение о расположении погибших ложится на них. Когда люди спускаются с горы, то находятся в таком стрессе и напряжении, что у них путаются мысли, они проходят мимо тел погибших, даже не запоминая, где они.

А один шерпы в год делают как минимум пять заявлений о «находках» на горах.

Сколько всего людей собирается на Эвересте?

Теперь Непал выдает разрешения на подъем. Это нужно и чтобы сократить количество жертв, и чтобы вложиться в развитие туристической инфраструктуры.

В этом году выдано более 900 разрешений, из которых только 419 с допуском на Эверест. Это принесло стране доход в 5 миллионов долларов.

В прошлом году туристов на Эвересте было больше – более 600 человек. И это обернулось большой трагедией, 2023 год стал самым смертоносным сезоном в истории.

Официально зарегистрировано 18 смертей. В этом году пока что пять.

Но у Непала с его лицензиями появился серьезный конкурент, Китай в этом году впервые после пандемии возобновил допуск к тибетскому маршруту для иностранцев.

Несмотря на то, что я не понимаю людей, которых несет нелегкая на Эверест, рекорд шерпы Ками Риты я уважаю. Он ведь «пастух людей», которые лезут и лезут на гору каждый год убиваться, и выживают порой только благодаря таким вот проводникам.

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Метки: 30 подъемов   в мире   гора   люди   удивительно   фото   эверест   
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3  комментария
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1k
Aleksandr 2 часа назад
А сколько мусора он там оставил за это время?
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1k
DuckTales 50 минут назад
Ну это еще и его работа, не так ли ?
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98k
Доктор Джонс Час назад
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3590 постов (3422 в горячем)

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