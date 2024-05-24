Установлен рекорд Эвереста – мужчина совершил 30 подъемов

Знаете, кто поставил прошлый мировой рекорд по восхождениям? Конечно, он. Это было 29 восхождений в прошлом году, которые никто не смог (и не успел) побить.

Как говорит сам шерпа «он просто работал и никаких рекордов устанавливать не собирался».

- Я рад рекорду, но в конечном итоге все рекорды рано или поздно побираются, - признался Ками Рита. – Я больше горд тем, что мои восхождения повышают узнаваемость Непала во всем мире. Я немного прославил свою страну.