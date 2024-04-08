18 невероятных фото, которые показывают, почему Япония — страна, не похожая ни на одну другую

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Эти удивительные фотографии представляют нам Японию как уникальную и неповторимую страну, пропитанную историей, традициями и современными течениями. Они передают нам ее яркие и красочные города, тихие и спокойные места природы, а также богатство культуры и обычаев, которые делают Японию такой привлекательной для многих людей.
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"Я был в лисьей деревне Цзао, расположенной в Японии, и увидел этих лисиц, ожидающих своей очереди для того, что бы попить воды"
Когда вам нужна помощь на вокзале в Японии, служба поддержки клиентов буквально выскакивает из стены
"Утром под дождем в Наре я увидел мальчика, который делил свой зонтик с оленем. Этот момент остался в моем сердце"
Некоторые лифты в Японии имеют в углу аварийный комплект, в который входят такие вещи, как вода, еда и даже мини-туалет на случай отключения электроэнергии или землетрясения
В Японии вы можете воспроизвести «звук смыва» в общественных туалетах, чтобы другие не услышали, как вы занимаетесь своими делами
Река выглядела белесой и мутной, поэтому, я решил получше приглядеться. Оказалось, что это медузы мигрируют
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