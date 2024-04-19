В 50 лет решил взойти на Эверест, а его там дважды бросили. История беспрецедентного спасения

Высота Эвереста (Гималаи) – 8848 метров, выше его ничего нет на планете. И это совсем не «добрая» гора. Больше 300 восходителей со всего мира остались там навсегда, их тела никто не будет спускать вниз.

Эту печальную статистику мог пополнить и Сиборн Бек Уэзерс (Siborn Beck Weathers) из Техаса (США) — живой пример того, что может сделать с человеком ночь, проведённая на вершине Эвереста.





50-летний врач

Бэк не был спортсменом или профессиональным альпинистом. Он просто пытался бороться с депрессией. А восхождение на "вершину мира" стоимостью $ 65 000 подарил сам себе на 50-летний юбилей.