В 50 лет решил взойти на Эверест, а его там дважды бросили. История беспрецедентного спасения

Он не дошел до вершины 400 метров. Жене сообщили трагическую новость, но этот человек смог выжить ночью на Эвересте в -70 °С без кислорода и даже самостоятельно спуститься до лагеря.
Высота Эвереста (Гималаи) – 8848 метров, выше его ничего нет на планете. И это совсем не «добрая» гора. Больше 300 восходителей со всего мира остались там навсегда, их тела никто не будет спускать вниз.
Эту печальную статистику мог пополнить и Сиборн Бек Уэзерс (Siborn Beck Weathers) из Техаса (США) — живой пример того, что может сделать с человеком ночь, проведённая на вершине Эвереста.
50-летний врач
Бэк не был спортсменом или профессиональным альпинистом. Он просто пытался бороться с депрессией. А восхождение на "вершину мира" стоимостью $ 65 000 подарил сам себе на 50-летний юбилей.
До трагедии Уэзерс работал врачом-патологоанатомом в госпитале и жил вместе с женой, сыном и дочерью в Далласе. В 1986 году, в возрасте 40 лет, Уэзерс стал терять вкус к жизни. Он полагал, что серьезные физические нагрузки смогут вернуть ему былое счастье. Планировал покорить семь самых высоких гор на семи континентах, а в 1993-м Бек поднялся на массив Винсон в Антарктиде.
10 мая 1996 года на Эверест отправились три группы — «Консультанты по приключениям», в которой был Бэк, "Горное Безумие", где гидами были Скотт Фишер и Анатолий Букреев, и тайваньская экспедиция под руководством Гао Минхэ. Плюс, ещё несколько других альпинистов. Всего на склоне Эвереста в тот день было около 30 человек (по другим данным — 50).
«Консультанты по приключениям» и "Горное Безумие" были коммерческими. Грубо говоря, обычные люди заплатили кучу денег, чтобы им помогли взойти на самую высокую гору в мире. Так, в группе был обычный почтальон, который работал на двух работах, чтобы накопить на восхождение.
Перед катастрофой
Все три группы восходителей решили объединиться и подниматься вместе. Звучит здраво и логично. Но по факту оказалось, что столько людей, следующих одновременно по маршруту, только мешают друг другу. А на сложных участках участникам приходилось подолгу ждать своей очереди, например, чтобы перебраться через трещину или подняться по верёвкам.
А ведь резервы человеческого организма ограничены. Так же, как и запасы кислорода. И любое промедление на маршруте может стать фатальным.
На высоте примерно 8400 метров Уэзерс почувствовал, что его глаза болят и он почти ничего не видит, и сообщил об этом гиду Холлу. Дело в том, что незадолго до восхождения Бэк сделал операцию на глаза, и видимо, от перепадов давления начались осложнения.
Руководитель приказал немедленно спускаться в лагерь. Но Уэзерс предположил, что стоит выглянуть солнцу, и ему станет лучше, поэтому остался ждать возвращения группы, не дойдя до вершины 400 метров.
Но на вершину в тот день поднялось только 4 человека. Остальные или развернулись и спустились, или так и остались на Эвересте.
Примерно в 16:00 началась метель, и Уэзерс вместе со вторым гидом Майклом Грумом и оставшимися альпинистами оказался заблокированным в «зоне смерти», где уровень кислорода слишком низок.
Ночь катастрофы
В бурю температура упала до -60 °С. Плюс, разреженный воздух и метель. Не стоит забывать, что альпинисты не могли спуститься и провели на горе уже очень много времени, запасы кислорода подошли к концу. И всё это на высоте больше 8000 метров, куда даже спасательный вертолёт не прилетит.
Когда стало понятно, что дело плохо и силы на исходе, Бэка и ещё четверых самых слабых восходителей оставили на склоне в районе Южной седловины, а другие решили пойти вниз за помощью.
В течение 18 мучительных часов Эверест старался поглотить Уэзерса и его товарищей. Бэк был в бреду из-за слепоты, истощения, обморожения и горной болезни.
В один момент он поднял руки вверх и закричал: «Я все понял!», прежде чем упасть в сугроб, — так решили другие альпинисты.
Снова брошенный
Ранним утром Уэзерс лежал в снегу в гипотермической коме, а выживших альпинистов из его группы спасательный отряд, возглавляемый Анатолием Букреевым (из экспедиции Скотта Фишера), эвакуировал вниз.
Уэзерса по непонятной причине спасатели не заметили. Как потом писали, а он отполз в сторону, а видимость была плохой.
Позже на склон поднялись Стюарт Хатчинсон из его группы и два шерпа. Они подходили к Бэку. Он вроде бы ещё дышал, но спасатели решили, что шансов нет. Неподалеку от него лежала без сознания участница его группы, японка Ясуко Намба. Её тоже не стали спасать.
На следующий день в его доме в Далласе прозвенел звонок. Жена Уэзерса Пич (Peach) подняла трубку и услышала слова соболезнования от представителя туроператора Adventure Consultants. С другого конца провода сообщили о трагедии.
А тем временем через 22 часа после начала катастрофической бури и через 15 часов после того, как началась гипотермическая кома, тело Уэзерса прогрелось под утренним солнцем, и он пришёл в сознание. Первая мысль была о том, что он снова в Далласе. Затем он увидел свою правую руку. Она была безжизненной и обмороженной.
Из последних сил альпинист поднялся на ноги и побрёл, спотыкаясь на каждом шагу, в том направлении, которое, как он надеялся, ведет к лагерю IV. Весь день он то брел, то полз, запрещая себе останавливаться. Иногда он падал и лежал, глядя в небо сквозь обмороженные веки. Очень хотелось просто закрыть глаза и уснуть.
«За час до заката я открыл глаза, и передо мной возникло видение — я четко увидел жену и детей. Именно это заставило меня подняться и идти к лагерю. Солнце было примерно на 15 градусов над горизонтом и двигалось вниз, — вспоминает Уэзерс. — Я знал, что мне остается жить один час. Никто и никогда не выжил две ночи на Эвересте.»
Возвращение
Он смог. Бэк дополз до лагеря. Для товарищей это было как появление призрака. Кен Камлер, участник группы, вспоминает: «Том крикнул — Бэк вернулся! Я выглянул из палатки и увидел страшное, призрачное существо с чёрным, будто обгорелым, пятном вместо лица».
Но дойти до лагеря не значит спастись. Спасательный вертолёт всё равно сюда не долетит. Бэку пришлось провести ещё одну страшную ночь в холодной палатке. Он не мог ни есть, ни пить, ни как следует укрыться спальными мешками. Товарищи снова решили, что у него нет шансов, и были заняты спасением других выживших.
На другой день члены группы поразились, увидев, что Бэк всё ещё жив. Ему пришлось идти в нижний I лагерь на обмороженных ногах, где его и других пострадавших ждал вертолёт.
Факт выживания на высоком склоне Эвереста ставит под сомнение негласное правило восходителей — оставлять без помощи тех, кто не может идти сам. Это как-то неправильно.
Во время той бури 10 мая 1996 года на Эвересте навсегда остались 8 человек:
- четверо участников группы Роба Холла, включая его самого;
- Скотт Фишер, руководитель коммерческой группы от Mountain Madness;
- трое альпинистов из индийской национальной экспедиции.
Ещё двое получили серьёзные обморожения.
Бэк Уэзерс выжил и смог вернуться к жене и детям. Хоть и лишился кисти одной руки и всех пальцев на другой.
История выживания Уэзерса превратила его в своеобразную знаменитость. Он ездил на Британские Виргинские острова по приглашению Ричарда Брэнсона и в Голливуд, где три часа рассказывал о той ночи Джошу Бролину, когда актёр готовился к роли в фильме, снятом по этой истории.
Через несколько десятилетий с той страшной ночи Уэзерс сидит в своём просторном доме на севере Далласа. На стенах нет альпинистских сувениров: ни фотографий Уэзерса, покоряющего Винсон Массиф или Пирамиду Карстенца (самая высокая вершина острова Новая Гвинея и одна из Семи вершин), ни альпинистских тросов или карабинов. Единственный предмет, напоминающий о его прошлом восходителя, — фотография его встречи с женой Пич после трагедии.
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