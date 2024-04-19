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В 50 лет решил взойти на Эверест, а его там дважды бросили. История беспрецедентного спасения

В 50 лет решил взойти на Эверест, а его там дважды бросили. История беспрецедентного спасения

Автор:
19 апреля 2024 09:37
Сообщество : Истории
Метки: Спасение   в мире   гора   история   люди   приключение   фото   эверест   
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Он не дошел до вершины 400 метров. Жене сообщили трагическую новость, но этот человек смог выжить ночью на Эвересте в -70 °С без кислорода и даже самостоятельно спуститься до лагеря.

Высота Эвереста (Гималаи) – 8848 метров, выше его ничего нет на планете. И это совсем не «добрая» гора. Больше 300 восходителей со всего мира остались там навсегда, их тела никто не будет спускать вниз.


Эту печальную статистику мог пополнить и Сиборн Бек Уэзерс (Siborn Beck Weathers) из Техаса (США) — живой пример того, что может сделать с человеком ночь, проведённая на вершине Эвереста.


50-летний врач

Бэк не был спортсменом или профессиональным альпинистом. Он просто пытался бороться с депрессией. А восхождение на "вершину мира" стоимостью $ 65 000 подарил сам себе на 50-летний юбилей.

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До трагедии Уэзерс работал врачом-патологоанатомом в госпитале и жил вместе с женой, сыном и дочерью в Далласе. В 1986 году, в возрасте 40 лет, Уэзерс стал терять вкус к жизни. Он полагал, что серьезные физические нагрузки смогут вернуть ему былое счастье. Планировал покорить семь самых высоких гор на семи континентах, а в 1993-м Бек поднялся на массив Винсон в Антарктиде.

10 мая 1996 года на Эверест отправились три группы — «Консультанты по приключениям», в которой был Бэк, "Горное Безумие", где гидами были Скотт Фишер и Анатолий Букреев, и тайваньская экспедиция под руководством Гао Минхэ. Плюс, ещё несколько других альпинистов. Всего на склоне Эвереста в тот день было около 30 человек (по другим данным — 50).

«Консультанты по приключениям» и "Горное Безумие" были коммерческими. Грубо говоря, обычные люди заплатили кучу денег, чтобы им помогли взойти на самую высокую гору в мире. Так, в группе был обычный почтальон, который работал на двух работах, чтобы накопить на восхождение.

Перед катастрофой

Все три группы восходителей решили объединиться и подниматься вместе. Звучит здраво и логично. Но по факту оказалось, что столько людей, следующих одновременно по маршруту, только мешают друг другу. А на сложных участках участникам приходилось подолгу ждать своей очереди, например, чтобы перебраться через трещину или подняться по верёвкам.

А ведь резервы человеческого организма ограничены. Так же, как и запасы кислорода. И любое промедление на маршруте может стать фатальным.

На высоте примерно 8400 метров Уэзерс почувствовал, что его глаза болят и он почти ничего не видит, и сообщил об этом гиду Холлу. Дело в том, что незадолго до восхождения Бэк сделал операцию на глаза, и видимо, от перепадов давления начались осложнения.

Руководитель приказал немедленно спускаться в лагерь. Но Уэзерс предположил, что стоит выглянуть солнцу, и ему станет лучше, поэтому остался ждать возвращения группы, не дойдя до вершины 400 метров.

Но на вершину в тот день поднялось только 4 человека. Остальные или развернулись и спустились, или так и остались на Эвересте.

Примерно в 16:00 началась метель, и Уэзерс вместе со вторым гидом Майклом Грумом и оставшимися альпинистами оказался заблокированным в «зоне смерти», где уровень кислорода слишком низок.

Ночь катастрофы

В бурю температура упала до -60 °С. Плюс, разреженный воздух и метель. Не стоит забывать, что альпинисты не могли спуститься и провели на горе уже очень много времени, запасы кислорода подошли к концу. И всё это на высоте больше 8000 метров, куда даже спасательный вертолёт не прилетит.

Когда стало понятно, что дело плохо и силы на исходе, Бэка и ещё четверых самых слабых восходителей оставили на склоне в районе Южной седловины, а другие решили пойти вниз за помощью.

В течение 18 мучительных часов Эверест старался поглотить Уэзерса и его товарищей. Бэк был в бреду из-за слепоты, истощения, обморожения и горной болезни.

В один момент он поднял руки вверх и закричал: «Я все понял!», прежде чем упасть в сугроб, — так решили другие альпинисты.

Снова брошенный

Ранним утром Уэзерс лежал в снегу в гипотермической коме, а выживших альпинистов из его группы спасательный отряд, возглавляемый Анатолием Букреевым (из экспедиции Скотта Фишера), эвакуировал вниз.

Уэзерса по непонятной причине спасатели не заметили. Как потом писали, а он отполз в сторону, а видимость была плохой.

Позже на склон поднялись Стюарт Хатчинсон из его группы и два шерпа. Они подходили к Бэку. Он вроде бы ещё дышал, но спасатели решили, что шансов нет. Неподалеку от него лежала без сознания участница его группы, японка Ясуко Намба. Её тоже не стали спасать.

На следующий день в его доме в Далласе прозвенел звонок. Жена Уэзерса Пич (Peach) подняла трубку и услышала слова соболезнования от представителя туроператора Adventure Consultants. С другого конца провода сообщили о трагедии.

А тем временем через 22 часа после начала катастрофической бури и через 15 часов после того, как началась гипотермическая кома, тело Уэзерса прогрелось под утренним солнцем, и он пришёл в сознание. Первая мысль была о том, что он снова в Далласе. Затем он увидел свою правую руку. Она была безжизненной и обмороженной.

Из последних сил альпинист поднялся на ноги и побрёл, спотыкаясь на каждом шагу, в том направлении, которое, как он надеялся, ведет к лагерю IV. Весь день он то брел, то полз, запрещая себе останавливаться. Иногда он падал и лежал, глядя в небо сквозь обмороженные веки. Очень хотелось просто закрыть глаза и уснуть.

«За час до заката я открыл глаза, и передо мной возникло видение — я четко увидел жену и детей. Именно это заставило меня подняться и идти к лагерю. Солнце было примерно на 15 градусов над горизонтом и двигалось вниз, — вспоминает Уэзерс. — Я знал, что мне остается жить один час. Никто и никогда не выжил две ночи на Эвересте.»

Возвращение

Он смог. Бэк дополз до лагеря. Для товарищей это было как появление призрака. Кен Камлер, участник группы, вспоминает: «Том крикнул — Бэк вернулся! Я выглянул из палатки и увидел страшное, призрачное существо с чёрным, будто обгорелым, пятном вместо лица».

Но дойти до лагеря не значит спастись. Спасательный вертолёт всё равно сюда не долетит. Бэку пришлось провести ещё одну страшную ночь в холодной палатке. Он не мог ни есть, ни пить, ни как следует укрыться спальными мешками. Товарищи снова решили, что у него нет шансов, и были заняты спасением других выживших.

На другой день члены группы поразились, увидев, что Бэк всё ещё жив. Ему пришлось идти в нижний I лагерь на обмороженных ногах, где его и других пострадавших ждал вертолёт.

Факт выживания на высоком склоне Эвереста ставит под сомнение негласное правило восходителей — оставлять без помощи тех, кто не может идти сам. Это как-то неправильно.

Во время той бури 10 мая 1996 года на Эвересте навсегда остались 8 человек:

  • четверо участников группы Роба Холла, включая его самого;
  • Скотт Фишер, руководитель коммерческой группы от Mountain Madness;
  • трое альпинистов из индийской национальной экспедиции.

Ещё двое получили серьёзные обморожения.

Бэк Уэзерс выжил и смог вернуться к жене и детям. Хоть и лишился кисти одной руки и всех пальцев на другой.

История выживания Уэзерса превратила его в своеобразную знаменитость. Он ездил на Британские Виргинские острова по приглашению Ричарда Брэнсона и в Голливуд, где три часа рассказывал о той ночи Джошу Бролину, когда актёр готовился к роли в фильме, снятом по этой истории.

Через несколько десятилетий с той страшной ночи Уэзерс сидит в своём просторном доме на севере Далласа. На стенах нет альпинистских сувениров: ни фотографий Уэзерса, покоряющего Винсон Массиф или Пирамиду Карстенца (самая высокая вершина острова Новая Гвинея и одна из Семи вершин), ни альпинистских тросов или карабинов. Единственный предмет, напоминающий о его прошлом восходителя, — фотография его встречи с женой Пич после трагедии.

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Метки: Спасение   в мире   гора   история   люди   приключение   фото   эверест   
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1  комментарий
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ron 53 минуты назад
Вот это я понимаю, у людей хобби! Это вам не марки собирать! )))
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AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
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