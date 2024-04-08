Альпинисты погибают на Эвересте из-за пробок

Эверест — такая раскрученная вершина, что на нем бывает люднее, чем в каком-нибудь провинциальном городе. И даже бывают… пробки в трафике на гималайском хребте! В котором и погибли два альпиниста.
Как это случилось
Двое альпинистов погибли от высотной болезни и удушья, так и не успев спуститься. Они думали, что смогут сделать это быстрее, но из-за большого трафика, им пришлось пробыть на горе дольше, чем они думали.
Это случилось во время спуска, молодая индийская альпинистка Анджали Кулкарни и 55-летний американский альпинист Дональд Линн Кэш, который сначала упал в обморок и так умер от высотной болезни.
Даже сопровождающие их местные шерпы, привыкшие к подъемам, говорили, что трафик на вершине был жесткий, трудно было сохранить силы.
Пробки на Эвересте в последние несколько лет довольно частая проблема, о которой пишут почти каждый сезон. Особенно опасны они в «зоне смерти», особенно сложном участке дороги, где люди замедляются и вся цепочка остается в зоне гораздо дольше, чем должны были бы.
Напомним, что в воздухе на вершине Эвереста содержится только треть кислорода от привычного нам процента в воздухе на уровне моря. Мало какой человек может долго пребывать в такой атмосфере, потому с собой берутся кислородные баллоны. Вот только если застрять в пробке, то они ожидаемо закончатся еще до конца спуска.
- Маршрут и без того опасен из-за природных условий, риск есть всегда, а пробка только умножает факторы риска, - говорят шерпы.
В год на Эверест поднимается около 800 человек, и из них 10 примерно собираются сделать это совершенно без кислородной подушки. Получается всего у 1-2 за счет очень хорошей генетики. При этом в том же 2023 году погибло 18 альпинистов, по статистике чаще всего гибнут именно во время списка, просто не рассчитав силы.
А вот такая вот пробка просто «добивает» тех, кто на последнем издыхании еще мог бы спастись.
В общем, любовь к восхождению на Эверест уже давно стала странной одержимостью, и к подобным людям с каждым годом все меньше испытывают жалость в общественности, что видно по новостным заголовкам.
Хорошо, хоть пакетики для какашек теперь покупать заставляют, хоть загажена вершина чуть поменьше будет.
Источник:
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Хотя есть у меня товарищ, который мечтает о знаке "Снежный барс" и усиленно готовится к восхождениям. Тоже повернут на горах.