Альпинисты погибают на Эвересте из-за пробок

Пробки на Эвересте в последние несколько лет довольно частая проблема, о которой пишут почти каждый сезон. Особенно опасны они в «зоне смерти», особенно сложном участке дороги, где люди замедляются и вся цепочка остается в зоне гораздо дольше, чем должны были бы.

Напомним, что в воздухе на вершине Эвереста содержится только треть кислорода от привычного нам процента в воздухе на уровне моря. Мало какой человек может долго пребывать в такой атмосфере, потому с собой берутся кислородные баллоны. Вот только если застрять в пробке, то они ожидаемо закончатся еще до конца спуска.