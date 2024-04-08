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Альпинисты погибают на Эвересте из-за пробок

Альпинисты погибают на Эвересте из-за пробок

Автор:
08 апреля 2024 09:14
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: альпинисты   в мире   гора   люди   пробка   фото   эверест   
1990
5

Эверест — такая раскрученная вершина, что на нем бывает люднее, чем в каком-нибудь провинциальном городе. И даже бывают… пробки в трафике на гималайском хребте! В котором и погибли два альпиниста.

Как это случилось

Двое альпинистов погибли от высотной болезни и удушья, так и не успев спуститься. Они думали, что смогут сделать это быстрее, но из-за большого трафика, им пришлось пробыть на горе дольше, чем они думали.

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Это случилось во время спуска, молодая индийская альпинистка Анджали Кулкарни и 55-летний американский альпинист Дональд Линн Кэш, который сначала упал в обморок и так умер от высотной болезни.

Даже сопровождающие их местные шерпы, привыкшие к подъемам, говорили, что трафик на вершине был жесткий, трудно было сохранить силы.

Пробки на Эвересте в последние несколько лет довольно частая проблема, о которой пишут почти каждый сезон. Особенно опасны они в «зоне смерти», особенно сложном участке дороги, где люди замедляются и вся цепочка остается в зоне гораздо дольше, чем должны были бы.

Напомним, что в воздухе на вершине Эвереста содержится только треть кислорода от привычного нам процента в воздухе на уровне моря. Мало какой человек может долго пребывать в такой атмосфере, потому с собой берутся кислородные баллоны. Вот только если застрять в пробке, то они ожидаемо закончатся еще до конца спуска.

- Маршрут и без того опасен из-за природных условий, риск есть всегда, а пробка только умножает факторы риска, - говорят шерпы.

В год на Эверест поднимается около 800 человек, и из них 10 примерно собираются сделать это совершенно без кислородной подушки. Получается всего у 1-2 за счет очень хорошей генетики. При этом в том же 2023 году погибло 18 альпинистов, по статистике чаще всего гибнут именно во время списка, просто не рассчитав силы.

А вот такая вот пробка просто «добивает» тех, кто на последнем издыхании еще мог бы спастись.

В общем, любовь к восхождению на Эверест уже давно стала странной одержимостью, и к подобным людям с каждым годом все меньше испытывают жалость в общественности, что видно по новостным заголовкам.

Хорошо, хоть пакетики для какашек теперь покупать заставляют, хоть загажена вершина чуть поменьше будет.

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Метки: альпинисты   в мире   гора   люди   пробка   фото   эверест   
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1k
Николай 2 часа назад
лемминги, куле))))
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12k
Б.Касторский Полчаса назад
Гор мало что ли? Упёрся всем этот Эверест.
Хотя есть у меня товарищ, который мечтает о знаке "Снежный барс" и усиленно готовится к восхождениям. Тоже повернут на горах.
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8k
Marlboro 50 минут назад
Простите мое неведение и, возможно, необразованность, но расстояние от последнего базового лагеря до пика Евереста составляет примерно 12.5 км. Неужели за все это время не додумались прокинуть шланг, по которому просто бы качали кислород? И в таком как это случае люби бы просто припали к шлангу и дышали. За восхождение с носа берут около 50 штук баксов, плюс проживание, пропитание, кислород и т.д. Прокинуть шланг и поставить установку для производства кислорода на базовом лагере и вот - бизнес план готов. Погуглил: "Производительность установок варьируется от нескольких литров в минуту до сотен кубических метров в час."
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6k
fkamash Час назад
Впору магазин открывать))) Горячее там, шашлычок под коньячок
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11k
МихА 2 часа назад
Больные люди, знают дурную славу Эвереста и всё равно прутся, как бараны на убой.
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8k
Alex 2 часа назад
Даже Эверест засрать смогли...
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 2966 постов (2829 в горячем)

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