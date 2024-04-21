13 фото людей с интересными особенностями

У всех нас есть свои особенности, это дело понятное. И у одних они куда ярче и заметнее, чем у других. Особенно когда речь идёт не о характере, а о внешности — это же сразу видно глазами.
Побрил голову и нашел на ней эти странные линии
Нет никаких сомнений, что человек хоть раз соединял их ручкой.
Рот, усы и масштабная борода. Что-то из мультфильмов Миядзаки.
У меня полупрозрачная кожа
Этот идеально симметричный набор точек, который я нашел на своей спине
Огромная разница в цвете между моими руками
Я родился с искривлённой костью черепа, из-за чего у меня появилась уникальная бровь
Ноготь моего большого пальца правой руки растёт с зазубринами
Я могу заставить появиться на руке эти шишки
Мои волосы с витилиго. Белые части не содержат пигмента.
Кинезиотейпы — это эластичные клейкие ленты, которые используют для ускоренного заживления повреждённых тканей. Такие часто используют спортсмены, но вот и подобное случается.
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