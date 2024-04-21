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13 фото людей с интересными особенностями

13 фото людей с интересными особенностями

Автор:
21 апреля 2024 09:17
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   здоровье   люди   не такой как все   особенности   тело   удивительно   фото   
1057
14

У всех нас есть свои особенности, это дело понятное. И у одних они куда ярче и заметнее, чем у других. Особенно когда речь идёт не о характере, а о внешности — это же сразу видно глазами.

×

Побрил голову и нашел на ней эти странные линии

Нет никаких сомнений, что человек хоть раз соединял их ручкой.

Рот, усы и масштабная борода. Что-то из мультфильмов Миядзаки.

У меня полупрозрачная кожа

Этот идеально симметричный набор точек, который я нашел на своей спине

Огромная разница в цвете между моими руками

Я родился с искривлённой костью черепа, из-за чего у меня появилась уникальная бровь

Ноготь моего большого пальца правой руки растёт с зазубринами

Я могу заставить появиться на руке эти шишки

Мои волосы с витилиго. Белые части не содержат пигмента.

Кинезиотейпы — это эластичные клейкие ленты, которые используют для ускоренного заживления повреждённых тканей. Такие часто используют спортсмены, но вот и подобное случается.

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Метки: в мире   здоровье   люди   не такой как все   особенности   тело   удивительно   фото   
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1  комментарий
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Шурман 48 минут назад
С ногтем и так все понятно , был перебит или удар был до этого сильный , у меня тоже самое было .
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Alove_Roleen
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