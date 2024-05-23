В Подмосковье сгорел хостел с нелегальными мигрантами: погибли восемь человек

23-летний уроженец Узбекистана арендовал 3-этажный дом в подмосковной деревне Падиково и организовал там нелегальный хостел. Контора не была официально зарегистрирована, а койки в здании сдавались рабочим-вахтовикам. Они трудились комплектовщиками на складе Ozon, он расположен в 10 км от Падиково.

Сегодня, в 4 утра в хостеле начался пожар. Предположительно - из-за неисправного обогревателя. Хотя заморозков сейчас нет и лишний раз греть помещение было не нужно - в общем, это ещё будут проверять. К сожалению, погибло 8 человек: одни сгорели заживо, другие задохнулись.