В Подмосковье сгорел хостел с нелегальными мигрантами: погибли восемь человек

Прокуратура завела сразу два уголовных дела.
23-летний уроженец Узбекистана арендовал 3-этажный дом в подмосковной деревне Падиково и организовал там нелегальный хостел. Контора не была официально зарегистрирована, а койки в здании сдавались рабочим-вахтовикам. Они трудились комплектовщиками на складе Ozon, он расположен в 10 км от Падиково.
Сегодня, в 4 утра в хостеле начался пожар. Предположительно - из-за неисправного обогревателя. Хотя заморозков сейчас нет и лишний раз греть помещение было не нужно - в общем, это ещё будут проверять. К сожалению, погибло 8 человек: одни сгорели заживо, другие задохнулись.
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Есть и пострадавшие: одна женщина выпрыгнула из окна второго этажа, её увезли в больницу с сотрясением мозга и переломами. Всего же на момент пожара в здании жило 15 человек.
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Погибшие при пожаре в Истре являлись сотрудниками АК «Прайм», одного из наших подрядчиков на складе в Истринском районе. Подрядчик отвечает за обеспечение жильем и условия проживания своих сотрудников. Мы глубоко соболезнуем погибшим и их близким, - сообщила пресс-служба Ozon.
СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Владелицу здания, некую Алёну, уже нашли и отвезли на допрос. Силовики задержали и узбека, который организовал хостел. Его обвиняют по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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Когда прокуратура выяснила, что проживающие в хостеле были нелегалами, появилось ещё одно уголовное дело - об организации незаконной миграции. Попутно силовики разберутся, почему в этой деревне спокойно функционировал какой-то левый хостел. По сообщениям СМИ, местные на него неоднократно жаловались, но безрезультатно. А разбирательство и задержания начались только после трагедии.
Ещё немного о маркетплейсах и нелегальной миграции - уже из подмосковной Электростали. Там расположен огромный склад Wildberries. Сегодня силовики из ФСБ и Росгвардии провели там рейд с проверкой документов, нашли 10 нелегалов и задержали их.
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не удосужились сделать документы о своем существовании -значит нет их.
Nick Lee ! Я тоже в шоке от комментов ... Но, мне кажется, вопрос не в национальности, а в критике работы правоохранительной системы.
А если в масштабах страны основательно всё перетрясти, то прокуратуре лет на 100 вперёд работы хватит.