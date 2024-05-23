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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1446 постов • 61 подписчик подписаться
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В Подмосковье сгорел хостел с нелегальными мигрантами: погибли восемь человек

В Подмосковье сгорел хостел с нелегальными мигрантами: погибли восемь человек

Автор:
23 мая 2024 16:50
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Падиково   Подмосковье   мигранты   нелегалы   пожар   хостел   
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Прокуратура завела сразу два уголовных дела.

23-летний уроженец Узбекистана арендовал 3-этажный дом в подмосковной деревне Падиково и организовал там нелегальный хостел. Контора не была официально зарегистрирована, а койки в здании сдавались рабочим-вахтовикам. Они трудились комплектовщиками на складе Ozon, он расположен в 10 км от Падиково.

Сегодня, в 4 утра в хостеле начался пожар. Предположительно - из-за неисправного обогревателя. Хотя заморозков сейчас нет и лишний раз греть помещение было не нужно - в общем, это ещё будут проверять. К сожалению, погибло 8 человек: одни сгорели заживо, другие задохнулись.

Есть и пострадавшие: одна женщина выпрыгнула из окна второго этажа, её увезли в больницу с сотрясением мозга и переломами. Всего же на момент пожара в здании жило 15 человек.

Погибшие при пожаре в Истре являлись сотрудниками АК «Прайм», одного из наших подрядчиков на складе в Истринском районе. Подрядчик отвечает за обеспечение жильем и условия проживания своих сотрудников. Мы глубоко соболезнуем погибшим и их близким, - сообщила пресс-служба Ozon.

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Владелицу здания, некую Алёну, уже нашли и отвезли на допрос. Силовики задержали и узбека, который организовал хостел. Его обвиняют по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Когда прокуратура выяснила, что проживающие в хостеле были нелегалами, появилось ещё одно уголовное дело - об организации незаконной миграции. Попутно силовики разберутся, почему в этой деревне спокойно функционировал какой-то левый хостел. По сообщениям СМИ, местные на него неоднократно жаловались, но безрезультатно. А разбирательство и задержания начались только после трагедии.

Ещё немного о маркетплейсах и нелегальной миграции - уже из подмосковной Электростали. Там расположен огромный склад Wildberries. Сегодня силовики из ФСБ и Росгвардии провели там рейд с проверкой документов, нашли 10 нелегалов и задержали их.

Предыдущий рейд был на этом же складе в марте. Тогда в автозаки усадили 40 нелегалов.

Источник:

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Метки: Видео   Падиково   Подмосковье   мигранты   нелегалы   пожар   хостел   
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19  комментариев
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33k
Владимир 2 часа назад
Кхм.. Простите конечно, но уже давно к ним отношение вот такое.
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8k
Echo 9 минут назад
как они себя ведут, вот ни капли сожаления
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112
Liberman 14 минут назад
какое,нахрен, уголовное дело??!?! - они нелегалы! их вообще не должно тут быть!
не удосужились сделать документы о своем существовании -значит нет их.
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2k
Игорь Меншиков 14 минут назад
В телеге писали 7 значит еще одного откопали
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54
Nick Lee 44 минуты назад
Земля им пухом, не от хорошей жизни они сюда приехали, пусть и нарушили закон. Но плясать на костях не к лицу русским
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305
Илья Большаков Nick Lee 37 минут назад
Плясать на костях? А почему у вас нет таких новостей?
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14k
Святослав 55 минут назад
штош...
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254
ya da Час назад
Спалили контору
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111
rvsolomasov Час назад
Жалко людей, но хорошо что никто из людей не пострадал.
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7k
Трям Час назад
Печально... печально что так мало и нет цыган.
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18k
a_komolow Час назад
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29k
Alex Час назад
Мало, но лучше чем ничего
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149k
parallax Час назад
Случайный пожар, а сколько всякого непотребства сразу на свет вылезло.
А если в масштабах страны основательно всё перетрясти, то прокуратуре лет на 100 вперёд работы хватит.
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3k
Ультратрахуил 2 часа назад
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649
mik6059 2 часа назад
Нелегальные мигранты........... Де-юре их тут нет. На нет и суда нет. Нет их тут и не было. Значит, просто пожар и сгорела постройка. Баста
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41k
АнтонПолднев 2 часа назад
Судя по всему под это и строился.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2962 поста (2914 в горячем)

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