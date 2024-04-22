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Александр Бастрыкин велел разобраться в ситуации с мигрантами, избившими Героя России в Подмосковье

Александр Бастрыкин велел разобраться в ситуации с мигрантами, избившими Героя России в Подмосковье

Автор:
22 апреля 2024 16:08
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Вырубово   Евгений Черняев   Подмосковье   Следком   александр бастрыкин   мигранты   
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Дело на контроле центрального аппарата Следкома.

Вчера в сети появился ролик с Героем России Евгением Черняевым. Это командир подводного аппарата «Мир», эту технику использовали для исследовании места крушения «Титаника» перед съёмками фильма Джеймса Кэмерона.

Черняев живёт в Московской области, в деревне Вырубово. По словам местных, раньше это было тихое и спокойное место, потом там открыли хостел и начались неприятности с мигрантами. Черняев с самого начала пытался вмешаться в ситуацию, но в прошлом апреле его травмировал приезжий на тракторе. Об этом стало известно только сейчас.

Информация появилась в СМИ и попала к Александру Бастрыкину. Так что комментарий выше был по делу.

Главой ведомства дано поручение руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А.Ю. провести процессуальную проверку по данному факту и представить доклад о предварительно установленных обстоятельствах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, - сообщили в СК.

По факту избиения Героя России МВД уже возбудило уголовное дело о побоях.

Правонарушитель был установлен и доставлен в территориальный отдел, - заявили в ведомстве.

Но есть данные, что пока его отпустили под подписку о невыезде. Теперь и пострадавший Герой России, и остальные жители Вырубово, ждут результатов расследования.

Источник:

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Метки: Видео   Вырубово   Евгений Черняев   Подмосковье   Следком   александр бастрыкин   мигранты   
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9  комментариев
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489
mik6059 2 часа назад
Что хорошо было в 90-х - так это то, что при задержании, если менты знали, что подозреваемый соскочит, то валили на месте. Времена лихие были, но частенько справедливость можно было восстановить.
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9k
Alex 56 минут назад
Твари черножопые.
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3k
STRiX Час назад
Хороший чурка - дохлый чурка.
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342
oleg Pesotsky Час назад
Опять все на Бастрыкина сваливается. Мужик он конечно может и железный но одному такую громадную телегу не вытащить.
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
что-то его поВЕЛЕНИЯ хреново исполняются..кто-там на эту должность назначает, Президент кажется...
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539
На хер ЗАПАД! 2 часа назад
Долго ещё? В.В? Специально?
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2825 постов (2778 в горячем)

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