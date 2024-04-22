Александр Бастрыкин велел разобраться в ситуации с мигрантами, избившими Героя России в Подмосковье

Дело на контроле центрального аппарата Следкома.
Вчера в сети появился ролик с Героем России Евгением Черняевым. Это командир подводного аппарата «Мир», эту технику использовали для исследовании места крушения «Титаника» перед съёмками фильма Джеймса Кэмерона.
Черняев живёт в Московской области, в деревне Вырубово. По словам местных, раньше это было тихое и спокойное место, потом там открыли хостел и начались неприятности с мигрантами. Черняев с самого начала пытался вмешаться в ситуацию, но в прошлом апреле его травмировал приезжий на тракторе. Об этом стало известно только сейчас.
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Главой ведомства дано поручение руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А.Ю. провести процессуальную проверку по данному факту и представить доклад о предварительно установленных обстоятельствах.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, - сообщили в СК.
По факту избиения Героя России МВД уже возбудило уголовное дело о побоях.
Правонарушитель был установлен и доставлен в территориальный отдел, - заявили в ведомстве.
Но есть данные, что пока его отпустили под подписку о невыезде. Теперь и пострадавший Герой России, и остальные жители Вырубово, ждут результатов расследования.
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