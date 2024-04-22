Александр Бастрыкин велел разобраться в ситуации с мигрантами, избившими Героя России в Подмосковье

Черняев живёт в Московской области, в деревне Вырубово. По словам местных, раньше это было тихое и спокойное место, потом там открыли хостел и начались неприятности с мигрантами. Черняев с самого начала пытался вмешаться в ситуацию, но в прошлом апреле его травмировал приезжий на тракторе. Об этом стало известно только сейчас.