25 любопытных снимков с разными вещами и явлениями

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В нашем мире столько всего интересного — только и успевай изучать. Некоторые вещи и явления увидишь далеко не каждый день, и пользователи форума Reddit в этой подборке поделились такими интересностями. Если вы никогда не видели, как выглядит игральный кубик со 100 гранями, полосатые яблоки или укус осьминога — время пришло!
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2. У кошек есть усики на лапах, а точнее – вибриссы. Эти усы предназначены для того, чтобы помочь им ориентироваться, охотиться и убивать добычу. Они помогают определять движение добычи, а также, жива ли она
6. Первый в истории рентгеновский снимок, сделанный Вильгельмом Конрадом Рентгеном в 1895 году
15. Кетцалькоатль - самое крупное летающее животное за всю историю. Размах его крыльев составлял 10-11 м
18. Баскетболист Шакил О’Нил держит обычный листок бумаги А4. В его огромных руках он кажется крошечным
19. Малая часть того, что учёные нашли в гробнице фараона Тутанхамона после её обнаружения в 1922 году
Источник: — переведено специально для fishki.net
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