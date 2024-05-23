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25 любопытных снимков с разными вещами и явлениями

25 любопытных снимков с разными вещами и явлениями

Автор:
23 мая 2024 15:42
Сообщество : Факты
Метки: Разное   Фотографии   в мире   интересное   интересные факты   любопытно   разные факты   разные фото   факты   фото   
1555
26

В нашем мире столько всего интересного — только и успевай изучать. Некоторые вещи и явления увидишь далеко не каждый день, и пользователи форума Reddit в этой подборке поделились такими интересностями. Если вы никогда не видели, как выглядит игральный кубик со 100 гранями, полосатые яблоки или укус осьминога — время пришло!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   Фотографии   в мире   интересное   интересные факты   любопытно   разные факты   разные фото   факты   фото   
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15k
Евгений 2 часа назад
Кетцалькоатль

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31k
Serg2001 40 минут назад
И кому пришло в голову назвать кетцалькоатля кетцалькоатлем? Язык сломаешь... )
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Евгений 2 часа назад
13. Глаза "Давида" Микеланджело - в форме сердца.

В форме жопы. Сердце имеет другую форму.
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1725 постов (1666 в горячем)

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