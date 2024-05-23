25 любопытных снимков с разными вещами и явлениями

В нашем мире столько всего интересного — только и успевай изучать. Некоторые вещи и явления увидишь далеко не каждый день, и пользователи форума Reddit в этой подборке поделились такими интересностями. Если вы никогда не видели, как выглядит игральный кубик со 100 гранями, полосатые яблоки или укус осьминога — время пришло!