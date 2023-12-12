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Лишайники спасают Великую китайскую стену от разрушения

Лишайники спасают Великую китайскую стену от разрушения

Автор:
12 декабря 2023 21:35
Сообщество : Факты
Метки: Великая китайская стена   Китай   Разное   в мире   интересное   интересные факты   наука   познавательно   факты   фото   
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Великая китайская стена — крупнейший памятник архитектуры, и свидетельство изобретательности и власти правящих династий Китая. Недавнее исследование показало, что у великой стены есть мощная "биозащита": мхи, лишайники и другие организмы, которые способствуют её сохранению. Благодаря им стена может спокойно простоять ещё несколько поколений!

Учёные и защитники природы годами направляют усилия на то, чтобы сохранить целостность Великой китайской стены как можно дольше. Не утихают споры о том, как на стену влияет её "живое покрытие". Дело в том, что большая часть стены покрыта мхами, лишайниками, цианобактериями и другими организмами — они образуют слои размером от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Некоторые опасаются, что физические и химические процессы, связанные с ростом таких организмов, нарушают целостность памятника — и считают, что их нужно удалять. Однако, недавнее исследование это опровергло.

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Исследование, проведённое учёными из Китая, США и Испании, показало преимущества живого материала, покрывающего Великую китайскую стену. В природе биокорки из лишайников и мхов играют важную роль в защите почвы от ветра и дождя — а для строений они могут служить своего рода живой бронёй. Чтобы проверить это, группа учёных провела обширное исследование участка Великой стены размером в 600 километров, сосредоточившись на участках, сделанных из утрамбованной земли и расположенных в более сухом климате.

Из-за ветра и частых дождей многие из древних участков стены, расположенные в сухом климате, разрушены почти до основания. Более двух третей этих участков были покрыты биокоркой из цианобактерий и мха, и реже — лишайников. Команда обнаружила, что участки стены под биокоркой были менее пористыми и разрушались не так легко, как участки без "живого покрытия". Учёные пришли к выводу, что биокорка несёт защитную функцию и играет решающую роль в снижении уровня естественной эрозии стены, а также делает материал прочнее и снижает пористость.

Другая проблема в том, что сами биокорки находятся в опасности из-за изменения климата и активного землепользования. Теперь перед учёными стоит новая задача — придумать способы стимулировать повторный рост повреждённых биокорок, ведь они могут спасти множество важных памятников.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великая китайская стена   Китай   Разное   в мире   интересное   интересные факты   наука   познавательно   факты   фото   
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1  комментарий
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Viktor Час назад
Ну не знаю, лично я весь мох и лишайник (и что там ещё растёт) удаляю с бетона мойкой под давлением! И вот уж почти 40 лет стоят сооружения безо всяких разрушений (ну почти).
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