Лишайники спасают Великую китайскую стену от разрушения

Учёные и защитники природы годами направляют усилия на то, чтобы сохранить целостность Великой китайской стены как можно дольше. Не утихают споры о том, как на стену влияет её "живое покрытие". Дело в том, что большая часть стены покрыта мхами, лишайниками, цианобактериями и другими организмами — они образуют слои размером от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Некоторые опасаются, что физические и химические процессы, связанные с ростом таких организмов, нарушают целостность памятника — и считают, что их нужно удалять. Однако, недавнее исследование это опровергло.