Лишайники спасают Великую китайскую стену от разрушения

Великая китайская стена — крупнейший памятник архитектуры, и свидетельство изобретательности и власти правящих династий Китая. Недавнее исследование показало, что у великой стены есть мощная "биозащита": мхи, лишайники и другие организмы, которые способствуют её сохранению. Благодаря им стена может спокойно простоять ещё несколько поколений!
Учёные и защитники природы годами направляют усилия на то, чтобы сохранить целостность Великой китайской стены как можно дольше. Не утихают споры о том, как на стену влияет её "живое покрытие". Дело в том, что большая часть стены покрыта мхами, лишайниками, цианобактериями и другими организмами — они образуют слои размером от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Некоторые опасаются, что физические и химические процессы, связанные с ростом таких организмов, нарушают целостность памятника — и считают, что их нужно удалять. Однако, недавнее исследование это опровергло.
Исследование, проведённое учёными из Китая, США и Испании, показало преимущества живого материала, покрывающего Великую китайскую стену. В природе биокорки из лишайников и мхов играют важную роль в защите почвы от ветра и дождя — а для строений они могут служить своего рода живой бронёй. Чтобы проверить это, группа учёных провела обширное исследование участка Великой стены размером в 600 километров, сосредоточившись на участках, сделанных из утрамбованной земли и расположенных в более сухом климате.
Из-за ветра и частых дождей многие из древних участков стены, расположенные в сухом климате, разрушены почти до основания. Более двух третей этих участков были покрыты биокоркой из цианобактерий и мха, и реже — лишайников. Команда обнаружила, что участки стены под биокоркой были менее пористыми и разрушались не так легко, как участки без "живого покрытия". Учёные пришли к выводу, что биокорка несёт защитную функцию и играет решающую роль в снижении уровня естественной эрозии стены, а также делает материал прочнее и снижает пористость.
Другая проблема в том, что сами биокорки находятся в опасности из-за изменения климата и активного землепользования. Теперь перед учёными стоит новая задача — придумать способы стимулировать повторный рост повреждённых биокорок, ведь они могут спасти множество важных памятников.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Никогда не поздно: 10 самых пожилых рекордсменов в мире
- 20+ неутешительных фактов, которые могут напугать
- 10 видов животных, названных в честь знаменитостей
- 10 любопытных фактов о Великой Китайской стене
- 10 малоизвестных фактов о планетах Солнечной системы