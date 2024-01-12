Самые холодные места нашей планеты

До того, как 10 августа 2010 года рекордный холод зарегистрировали на Полярном плато, мировой рекорд самой низкой температуры зафиксировали на исследовательской станции "Восток", расположенной в 1301 км от географического Южного полюса в Антарктиде. 21 июля 1983 года здешняя температура была на отметке минус 89,2 C - и держалась 10 дней. В 2009 году исследователи обнаружили, что местный холодный воздух начал смешиваться с тёплым воздухом с Южного океана. Но в исследовании, опубликованном в Journal of Geophysical Research, учёные заявили, что при благоприятных условиях на станции "Восток" может стать ещё холоднее, и потенциальная рекордно низкая температура может составить −96 °С.