Самые холодные места нашей планеты

Средняя температура на Земле колеблется от минус 25 градусов до плюс 45 градусов по Цельсию. Но в некоторых местах нашей планеты встречаются экстремально низкие температуры. Узнаем, какие именно места названы самыми холодными, и где были зафиксированы самые низкие температуры.
Самым холодным местом планеты считается Полярное плато - равнинная поверхность Антарктического ледяного щита, расположенного в Восточной Антарктиде. Здешняя температура может опуститься до минус 98 градусов по Цельсию, хотя средняя годовая составляет около −50 °С. Исследователи определил, что это самое холодное место Земли, изучив спутниковые данные, полученные над хребтом на Антарктическом ледяном щите, где ранее температура достигала −93 °С. При повторном анализе учёные установили, что температура может опускаться ещё ниже. Такие значения могут держаться из-за ясных погодных условий и чрезвычайно сухого воздуха. По словам Теда Скамбоса, старшего научного сотрудника Национального центра данных о снеге и льде при Университете Колорадо-Боулдер, заявил, что это, похоже, — предел холода, который может наступить на поверхности Земли.
Где до этого была зафиксирована самая низкая температура?
До того, как 10 августа 2010 года рекордный холод зарегистрировали на Полярном плато, мировой рекорд самой низкой температуры зафиксировали на исследовательской станции "Восток", расположенной в 1301 км от географического Южного полюса в Антарктиде. 21 июля 1983 года здешняя температура была на отметке минус 89,2 C - и держалась 10 дней. В 2009 году исследователи обнаружили, что местный холодный воздух начал смешиваться с тёплым воздухом с Южного океана. Но в исследовании, опубликованном в Journal of Geophysical Research, учёные заявили, что при благоприятных условиях на станции "Восток" может стать ещё холоднее, и потенциальная рекордно низкая температура может составить −96 °С.
Где находится самый холодный населённый пункт в мире?
Сало Оймякон в Оймяконском улусе Якутии - самый холодный населённый пункт в мире. Средние зимние температуры в Оймяконе достигают −50 °С. Самый холодный день в городе был зарегистрирован в 1924 году, когда температура опустилась до −71,2 °С. Удивительно, но здесь много незамерзающих термальных источников - поэтому само название села Оймякон означает "незамерзающая вода". В основном местные занимаются скотоводством, оленеводством, рыболовством.
Какая самая низкая температура зарегистрирована в северном полушарии?
Метеостанция, расположенная на высоте 3105 метров в Клинке, Гренландия, зафиксировала самую низкую температуру в Северном полушарии 22 декабря 1991 года. В тот день температура на метеостанции опустилась до минус 69,6 градуса по Цельсию. Сама станция находится недалеко от самой высокой точки Гренландии - горы Гунбьёрн (3 694 м). Исследователи Всемирной метеорологической организации "случайно" обнаружили рекордно низкую температуру, разбирая 30-летний архив от 2007 года. Свои открытия исследователи опубликовали в сентябре 2020 года. Предыдущая рекордно низкая температура составляла минус 67,8 C - её зафиксировали в Верхоянске, Якутия, в феврале 1892 года.
Якутск - самый холодный город в мире. 18 января 2023 года он установил новый рекорд, когда температура упала до минус 62,2 C. Она оказалась самой низкой за последние почти два десятилетия. Самую низкую температуру в самом Якутске зарегистрировали 25 февраля 1891 года, когда она достигла отметки минус 64,4 C. Кроме того, Якутск - крупнейший в мире город на вечной мерзлоте. Ещё одна особенность - зимой город окутан "туманом", который появляется из-за выхлопных газов и выдыхаемого воздуха живых организмов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"Средние зимние температуры в Оймяконе достигают 50 С. Самый холодный день в городе был зарегистрирован в 1924 году, когда температура опустилась до 71,2 С..."
Я что-то пропустил и Оймякон вместе с Якутией переехали в Южное полушарие? Или правила в математике изменили и теперь -69,6 это ниже, чем -71,2?