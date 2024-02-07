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25 интересных фактов из разных сфер нашей жизни

25 интересных фактов из разных сфер нашей жизни

Автор:
07 февраля 2024 19:32
Сообщество : Факты
Метки: Разное   интересное   интересные факты   информация   подборка   познавательно   разные факты   факты   фото   
5175
26

Узнавать что-то новое — это всегда интересно. Хотя на просторах сети сегодня полно информации, в этой подборке собраны факты, которых вы, возможно, не знали раньше. Ими поделились пользователи форума Reddit.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   интересное   интересные факты   информация   подборка   познавательно   разные факты   факты   фото   
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28  комментариев
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3k
Aleksandr M. 8 часов назад
Высота вулканов-близнецов составляет 10,2 км, а высота Эвереста всего 4,6 км

Как это? Вообче то высота Джомолунгмы - почти 8,9 км...
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1
Gleb 14 минут назад
Комментарий к фото
А это ничего, что высота наземных объектов измеряется от уровня мирового океана?
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1
Gleb 17 минут назад
Комментарий к фото
Уже не раз по полочкам раскладывали, что не могли они летать на Луну! Самое простое: По объёму топлива (корабль больше не вмещает) понятно, что это не лунный корабль!!!
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1k
tartilych Полчаса назад
В таких постах больше раздражает даже не то, что автор зачастую копипастит какую-то непроверенную дичь, а то, что ему впадлу даже элементарно проверить текст на маразматические опечатки.
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3k
Сергей Лаврушкин 5 часов назад
сколько же в интернет выкладывается неподтверждённой и непроверенной херни !
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10k
Garpia121 5 часов назад
Первый же факт вызвал сомнение в компетенции автора. Практически все птицы способны нести яйца без самцов. Но это будут , так называемые жировые - неоплодотворенные яйца. Такие куриные мы покупаем в магазине. Партеногенез, появление потомства без участия самца. Но при нем, рождаются только особи женского пола. Фактически клоны матери. В женском организме нет Y хромосомы, и без мужской особи, её взять неоткуда. В школе, биологию, мимо прошли?
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4k
americos 8 часов назад
Партеногенез это развитие неоплотворённого яйца. И индейки и куры несут яйца независимо от присутствия мужской особи.
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58k
zloykoyot 8 часов назад
"У муравьёв нет лёгких. Они дышат при помощи маленьких дыхальцев девяти или десяти крошечных отверстий" Охеренно неожиданный факт, особенно для тех, кто в школе не учился. Рискую подобных читателей шокировать фактом, что у всех насекомых нет лёгких.
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67
Александр 9 часов назад
700 -е годы прошлого века с отпечатками это что?
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21k
Александр 9 часов назад
Бредятина, на картинке танк во Вьетнаме
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3k
Vovan Petroff 9 часов назад
Насчёт Джомолунгмы как-то непонятно.
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1k
Андриан 9 часов назад
Около 25 дирижаблей - это сколько? 24,9?
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78k
Viktor 9 часов назад
Интересно, а где их хоронили?

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9k
vasilykopkov 9 часов назад
"Город" с населением в 28 человек у нас скорее всего даже не получил бы звание "населённый пункт", в лучшем случае деревня или хутор, а то и "отдельно стоящие строения"...
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9k
vasilykopkov 9 часов назад
Ага, отпечатки...А ещё китайцы изобрели колесо и первыми полетели в космос.
Очередной п*здёж. Уже надоело опровергать первенство китайцев во всём. Отпечатки пальцев начали использовать для идентификации личности в Китае в 30-х годах 20-го века. А до этого прикладывание пальца вместо подписи было обусловлено почти поголовной неграмотностью населения. При составлении договора продажи имущества, действительно прикладывали палец, но при этом присутствовали два свидетеля, имена которых также заносились в документ. Китайцы не знали об уникальности папиллярных линий человека, да и микроскопов у них не было.
Аналогично иногда заверялись документы и в средневековой Европе, опять же при свидетелях и опять же ввиду неграмотности, иногда вместо подписи просто ставили крест .
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38k
АнтонПолднев 9 часов назад
Есть данные, сколько литров и кв.метров засоряет одна батарейка от Теслы?
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1k
Darki 10 часов назад
В городе Хум,с населением 28 человек,две церкви.Я думал только у нас эту мразь строят везде.
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−13
4k
Горбовский 10 часов назад
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21k
scorpick 10 часов назад
Изначально, лет 10 назад, я услышал цифры 18 дней и 27 лет.пошел гуглить. Где-то 13 суток и 30,1 год, где-то 11 суток и 30,7 лет. Вы там чо, посчитать нормально не можете?
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57k
turyst 10 часов назад
На днях же было.
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