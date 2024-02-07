25 интересных фактов из разных сфер нашей жизни

Узнавать что-то новое — это всегда интересно. Хотя на просторах сети сегодня полно информации, в этой подборке собраны факты, которых вы, возможно, не знали раньше. Ими поделились пользователи форума Reddit.
1. Индюшки могут откладывать яйца без участия самца. Этот процесс называется партеногенезом. В этом случае у индеек всегда рождается мужское потомство
2. Младенцы могут умереть от недостатка индивидуального внимания и любви (прикосновений, объятий, поцелуев)
3. Одна батарейка, если её просто так выбросить на землю, загрязняет вредными компонентами 400 л воды и 20 квадратных метров почвы
5. Медведи гризли в национальном парке Йеллоустон, США, съедают около 300 000 мотыльков в месяц. Это составляет 1/3 калорийности их рациона
6. По подсчётам учёных, более 99 процентов всех видов животных, когда-либо существовавших на Земле, вымерли
7. От первого полёта на самолёте (1903) до высадки человека на Луну (1969) прошло менее 66 лет
8. Отпечатки пальцев начали использовать для идентификации личности в Китае, в 700-х годах прошлого века. В криминалистике эту практику стали использовать только в 1800-х годах
10. Гепарды не относятся к большим кошкам. В отличие от больших кошек (львов, тигров) не умеют рычать, но зато умеют мурлыкать как маленькие кошки
11. Миллион секунд — это примерно 11 дней, а миллиард секунд — это 31,5 года. А теперь подумайте о миллиардерах!
12. Численность животных в Африке по сей день восстанавливается после того, как в 1800-х годах большинство копытных погибли из-за чумы
13. За более 60 лет исследования космоса космические корабли долетели до всех планет Солнечной системы
14. Луна постепенно удаляется от Земли. Правда, происходит это с крайне медленной скоростью — 38 мм в год
15. Есть такая интересная фобия — гиппопотомонстросескипедалофобия. Это боязнь длинных и сложных слов
16. Кошка по кличке Крим Пафф из США считается самой долгоживущей в мире. Она прожила 38 лет и 3 дня: это рекорд, подтверждённый Книгой рекордов Гиннесса
17. Эверест — не самая высокая гора в мире. Вулканы Мауна-Кеа и Мауна-Лоа на Гавайях выше Эвереста, так как они на 4,2 км погружены под воду. Высота вулканов-близнецов составляет 10,2 км, а высота Эвереста — всего 4,6 км
18. У муравьёв нет лёгких. Они дышат при помощи маленьких дыхальцев — девяти или десяти крошечных отверстий
19. Женщины погибают в автокатастрофах на 17% чаще мужчин. В лобовых автокатастрофах уровень травматизма у них также на 73% выше
20. Каждый день рождается где-то 275 миллионов новых звёзд. А это — около 100 миллиардов звёзд в год
22. Немецкий химик Феликс Хоффман синтезировал героин всего через 11 дней после того, как впервые синтезировал аспирин
23. Напалм — горючий продукт, созданный в 1942 году в Гарвардском университете, — убил во Второй мировой войне больше японцев, чем два взрыва атомной бомбы
25. Город Хум в Хорватии — самый маленький в мире. Его площадь меньше футбольного поля, а население составляет всего 28 человек. Зато там есть музей, трактир, две церкви и уникальная местная ракия "Биска"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Как это? Вообче то высота Джомолунгмы - почти 8,9 км...
Очередной п*здёж. Уже надоело опровергать первенство китайцев во всём. Отпечатки пальцев начали использовать для идентификации личности в Китае в 30-х годах 20-го века. А до этого прикладывание пальца вместо подписи было обусловлено почти поголовной неграмотностью населения. При составлении договора продажи имущества, действительно прикладывали палец, но при этом присутствовали два свидетеля, имена которых также заносились в документ. Китайцы не знали об уникальности папиллярных линий человека, да и микроскопов у них не было.
Аналогично иногда заверялись документы и в средневековой Европе, опять же при свидетелях и опять же ввиду неграмотности, иногда вместо подписи просто ставили крест .