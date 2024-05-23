18-летний сын Рамзана Кадырова стал президентом ФК «Ахмат»

Магомед Хожахмедович сделал очень многое для развития клуба. Клуб стал стабильным участником Премьер-Лиги, не испытывая за все эти годы никаких трудностей как в вопросе жизнеобеспечения, так и в других критериях, будь то спортивные и другие составляющие.

Мы знаем, что Магомед Хожахмедович всегда будет рядом, и будучи почетным президентом клуба продолжит оказывать поддержку и всю необходимую помощь, - сообщают на сайте команды.