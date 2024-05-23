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18-летний сын Рамзана Кадырова стал президентом ФК «Ахмат»

18-летний сын Рамзана Кадырова стал президентом ФК «Ахмат»

Автор:
23 мая 2024 15:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Ахмат Кадыров   Магомед Даудов   Президент   ФК Ахмат   министр физкультуры и спорта   чеченская республика   
2009
10

Ранее его назначили министром физкультуры и спорта Чеченской Республики.

До февраля этого года Ахмат Кадыров был первым замминистра по физкультуре. Затем возглавил министерство по делам молодёжи. Вчера стал министром физкультуры и спорта Чечни.

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Сегодня 18-летний владелец нагрудного знака МВД «За отличие в борьбе против терроризма» занял должность президента футбольного клуба «Ахмат».

Команда после 29 туров занимает 10‑е место в турнирной таблице МИР РПЛ, с 35 очками. В заключительном туре 25 мая команда из Грозного в гостях будет биться с воронежским «Факелом».

До этого почти 13 лет президентом «Ахмата» был Магомед Даудов.

Магомед Хожахмедович сделал очень многое для развития клуба. Клуб стал стабильным участником Премьер-Лиги, не испытывая за все эти годы никаких трудностей как в вопросе жизнеобеспечения, так и в других критериях, будь то спортивные и другие составляющие.

Мы знаем, что Магомед Хожахмедович всегда будет рядом, и будучи почетным президентом клуба продолжит оказывать поддержку и всю необходимую помощь, - сообщают на сайте команды.

Также Даудов 9 лет был председателем парламента ЧР. А 15 мая объявил об отставке.

Что же касается родственников Рамзана Кадырова и их должностей - вот данные RTVI от 1 февраля этого года.

В таблицу лишь осталось внести изменения, которые были за последние месяцы. Хотя может будут и другие назначения. Как видим, с карьерным ростом там полный порядок.

Источник:

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Метки: Ахмат Кадыров   Магомед Даудов   Президент   ФК Ахмат   министр физкультуры и спорта   чеченская республика   
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17  комментариев
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478
Dima 2 часа назад
как сделала Дейенерис Таргариен в Игре престолов, собрать весь клан в одном месте, и сжечь к е№еням!
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61
Al Di 4 минуты назад
По всей России таких приемников полно, это уже не считается нигде дурным тоном это план такой. Уже в правительство потихоньку заводят своих детей или не потихоньку.
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27k
Лис 6 минут назад
Была такая песня у Леонтьева: "Куда уехал цирк?..." Теперь знаю.
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5k
Kozlodoev 9 минут назад
Образцовые мужчины в этом семье, дон...Всё в дом, всё в дом. Дон.
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8k
Нестерин Сергей Полчаса назад
Вот сразу видно- талантливы. Все и во всём. Как говорят:- И в соль, и в муку, и в жопу рукУ.
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64k
Олег 38 минут назад
А президент ФК и министр сможет написать сочинение из 10 предложений, решить задачу по математике за 5-й класс и закрутить шуруп в стену?
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5k
Василий Афиногенов 39 минут назад
сын маминой подруги-заиграло новыми красками(
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1
Kisa 46 минут назад
Интересно посмотреть, в федеральный бюджет ЧР какой доход сейчас перечисляет?)) если триллион - отлично
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3k
просто программист 47 минут назад
Какой позор!
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7k
The Dude 48 минут назад
Пора бы уже в чеченском заповеднике сделать такую должность "сын рамзАНА каДырова"
Сколько можно новых медалек придумать.
Почётный сын рамзана кадырова; любимый сын сын рамзана кадырова; заслуженный сын рамзана кадырова; сын рамзана кадырова 2-й степени (первую и третью не утверждать); дочь, но как сын рамзана кадырова. И народный сын рамзана кадырова.
А как будет звучать: "Герой республики Вагон Помоев (Рулон Обоев) награждается орденом "заслуженный сын рамзана кадырова" посмертно".
Извините дон пожалуйста
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15k
..: Атеист :.. 57 минут назад
Не удивлен вообще.
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22k
иванов дмитрий Час назад
Интересно, что кончится раньше, не пристроенные родственники или должности?
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12k
Juli 2 часа назад
Какое талантливое семейство!
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35k
Ego sum qui sum 2 часа назад
пора уже и такую трудяге вручить
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2961 пост (2914 в горячем)

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