18-летний сын Рамзана Кадырова стал президентом ФК «Ахмат»

Ранее его назначили министром физкультуры и спорта Чеченской Республики.
До февраля этого года Ахмат Кадыров был первым замминистра по физкультуре. Затем возглавил министерство по делам молодёжи. Вчера стал министром физкультуры и спорта Чечни.
Сегодня 18-летний владелец нагрудного знака МВД «За отличие в борьбе против терроризма» занял должность президента футбольного клуба «Ахмат».
Команда после 29 туров занимает 10‑е место в турнирной таблице МИР РПЛ, с 35 очками. В заключительном туре 25 мая команда из Грозного в гостях будет биться с воронежским «Факелом».
До этого почти 13 лет президентом «Ахмата» был Магомед Даудов.
Магомед Хожахмедович сделал очень многое для развития клуба. Клуб стал стабильным участником Премьер-Лиги, не испытывая за все эти годы никаких трудностей как в вопросе жизнеобеспечения, так и в других критериях, будь то спортивные и другие составляющие.
Мы знаем, что Магомед Хожахмедович всегда будет рядом, и будучи почетным президентом клуба продолжит оказывать поддержку и всю необходимую помощь, - сообщают на сайте команды.
Также Даудов 9 лет был председателем парламента ЧР. А 15 мая объявил об отставке.
Что же касается родственников Рамзана Кадырова и их должностей - вот данные RTVI от 1 февраля этого года.
В таблицу лишь осталось внести изменения, которые были за последние месяцы. Хотя может будут и другие назначения. Как видим, с карьерным ростом там полный порядок.
Источник:
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Сколько можно новых медалек придумать.
Почётный сын рамзана кадырова; любимый сын сын рамзана кадырова; заслуженный сын рамзана кадырова; сын рамзана кадырова 2-й степени (первую и третью не утверждать); дочь, но как сын рамзана кадырова. И народный сын рамзана кадырова.
А как будет звучать: "Герой республики Вагон Помоев (Рулон Обоев) награждается орденом "заслуженный сын рамзана кадырова" посмертно".
Извините дон пожалуйста