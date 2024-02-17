Старшего сына Кадырова назначили министром Чечни по делам молодёжи

Без ордена тоже не обошлось. Правильно, пора бы уже старшему брату догонять младшего по количеству медалей.
Старшему сыну главы Чечни Ахмату Кадырову присвоили ордер Кадырова и назначили на должность регионального министра по делам молодёжи. Об этом почти синхронно в своих Telegram-каналах сообщили дяди Ахмата — депутат Госдумы Адам Делимханов и председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Последний заявил, что с удовольствием вручил дорогому племяннику высшую награду Чеченской Республики. По словам обоих, несмотря на юный возраст, Ахмат показал, что может решать самые сложные задачи и достоин занимать высокую должность в администрации региона.
"Занимая должности председателя Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» ЧР, а также первого заместителя министра ЧР по физической культуре, спорту и молодёжной политике, он доказал, что способен решать задачи самого сложного характера, добиваясь видимых результатов.
Благодаря вкладу АХМАТА РАМЗАНОВИЧА значительно улучшилась работа в сфере молодёжной политики, усилена работа в деле всесторонней поддержки подрастающего поколения", — написал Делимханов.
Добавим, что ранее Ахмат Кадыров занимал должность первого заместителя министра Чечни по физической культуре, спорту и молодёжной политике. Но благодаря невероятным талантам смог всего за три месяца подняться по служебной лестнице до министра.
Помимо Ахмата, сегодня была награждена и дочь Кадырова Айшат. Ей вручили орден Донецкой народной республики. Напомним, что 25-летнюю Айшат в начале февраля нынешнего года назначили на должность первого замруководителя администрации главы и правительства республики по взаимодействию с социальным блоком.
Источник:
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где ваша гордость ? где ваше самоуважение?
или за эти годы вы настолько деградировали, что вам это нормальным кажется?
НО то то ладно, фронтовик, контузия во всю башку, политический вес .
А эта смегма что сделала?
Неужели не видят , как к этому страна относится? Точнее, отношение к ним экстраполируется на все прочее касаемое северо-кавказской "мма-культуры"