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Старшего сына Кадырова назначили министром Чечни по делам молодёжи

Старшего сына Кадырова назначили министром Чечни по делам молодёжи

Автор:
17 февраля 2024 17:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Адам Делимханов   Магомед Даудов   Чечня   должность   министр спорта   орден   сын Кадырова   
6881
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Без ордена тоже не обошлось. Правильно, пора бы уже старшему брату догонять младшего по количеству медалей.

Старшему сыну главы Чечни Ахмату Кадырову присвоили ордер Кадырова и назначили на должность регионального министра по делам молодёжи. Об этом почти синхронно в своих Telegram-каналах сообщили дяди Ахмата — депутат Госдумы Адам Делимханов и председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Последний заявил, что с удовольствием вручил дорогому племяннику высшую награду Чеченской Республики. По словам обоих, несмотря на юный возраст, Ахмат показал, что может решать самые сложные задачи и достоин занимать высокую должность в администрации региона.

"Занимая должности председателя Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» ЧР, а также первого заместителя министра ЧР по физической культуре, спорту и молодёжной политике, он доказал, что способен решать задачи самого сложного характера, добиваясь видимых результатов.


Благодаря вкладу АХМАТА РАМЗАНОВИЧА значительно улучшилась работа в сфере молодёжной политики, усилена работа в деле всесторонней поддержки подрастающего поколения", — написал Делимханов.

Добавим, что ранее Ахмат Кадыров занимал должность первого заместителя министра Чечни по физической культуре, спорту и молодёжной политике. Но благодаря невероятным талантам смог всего за три месяца подняться по служебной лестнице до министра.


Помимо Ахмата, сегодня была награждена и дочь Кадырова Айшат. Ей вручили орден Донецкой народной республики. Напомним, что 25-летнюю Айшат в начале февраля нынешнего года назначили на должность первого замруководителя администрации главы и правительства республики по взаимодействию с социальным блоком.

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Метки: Адам Делимханов   Магомед Даудов   Чечня   должность   министр спорта   орден   сын Кадырова   
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154  комментария
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78k
Viktor 20 часов назад
Как эта херня уже зае...., достала!
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5k
SmartCat101 55 минут назад
мля чеченцы ! вас самим то не стыдно за этот зоопарк? за эту семейку увешанную медальками?
где ваша гордость ? где ваше самоуважение?
или за эти годы вы настолько деградировали, что вам это нормальным кажется?
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2k
integral11 Час назад
Когда папу пнут ногой из власти, представляю, сколько народа выстроится в очередь, чтобы порвать этих крысят на куски!
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12k
Властелин 2 часа назад
У них там что свое государство в государстве? Я тоже могу начеканить медали напечатать удостоверения. Мутная какая то махинация.
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57
Al Di 4 часа назад
Руки вверх, сам руки вверх.
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15k
эмосурикат прямоползающий 4 часа назад
не, в России нет коррупции вы что, как вы могли такое подумать
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4k
Василий Афиногенов 4 часа назад
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2k
! жЫтиЕ моЕ ! 5 часов назад
Когда эта кадырня дорогого Леонида Ильича переплнет?
НО то то ладно, фронтовик, контузия во всю башку, политический вес .
А эта смегма что сделала?
Неужели не видят , как к этому страна относится? Точнее, отношение к ним экстраполируется на все прочее касаемое северо-кавказской "мма-культуры"
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5k
r.a.t. 6 часов назад
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6k
pinbalist 6 часов назад
Кто-то решил посоревноваться с казачками по количеству наград:)
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963
Herr Mannelig 6 часов назад
Смех смехом, а ведь есть все шансы, что кто то из этих дондонычей скоро и в Кремль заедет на белой кобыле, так что запоминайте, кто там и что писал, чтобы быстро найти и подтереть. Можно ещё слова извинения на чеченском языке выучить, войдёт как по маслу.
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14k
Ser 7 часов назад
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2k
Сергей 9 часов назад
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Комментарий удален. Причина: флуд
1
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
1
2k
Звёздный странник 11 часов назад
Короче республика превращается в поместье клана Кадыровых.
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254
maxer33 11 часов назад
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2k
Bar 11 часов назад
ой б*я, идите на*уй обезьяны цирковые
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4k
Glory to Urine! 12 часов назад
Азиаты любят кумовство.
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12k
Sergey_Z 12 часов назад
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232
Алексей Давыдов 13 часов назад
цирк дикарей!)
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