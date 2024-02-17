Старшего сына Кадырова назначили министром Чечни по делам молодёжи

Добавим, что ранее Ахмат Кадыров занимал должность первого заместителя министра Чечни по физической культуре, спорту и молодёжной политике. Но благодаря невероятным талантам смог всего за три месяца подняться по служебной лестнице до министра.





Помимо Ахмата, сегодня была награждена и дочь Кадырова Айшат. Ей вручили орден Донецкой народной республики. Напомним, что 25-летнюю Айшат в начале февраля нынешнего года назначили на должность первого замруководителя администрации главы и правительства республики по взаимодействию с социальным блоком.