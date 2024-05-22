18-летний сын Кадырова стал министром физической культуры и спорта в регионе

Теперь Ахмат возглавил Министерство физической культуры и спорта, а на его место пришёл еще один представитель молодёжи - 20-летний Рамзан Висмурадов. И если вы подумали, что он не имеет к семье Кадыровых отношения, то это ошибка. Висмурадов женат на Табарик Кадыровой — дочери главы Чечни. С февраля 2022 г Висмурадов был директором спортклуба «Ахмат», и вот теперь дослужился до министра. Такая карьера в 20 лет, и всё сам!





«Я абсолютно уверен, что каждый из представленных на высокие должности полностью оправдает оказанное ему доверие», — заявил глава Чечни.



