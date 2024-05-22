FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8859 постов • 1067 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
18-летний сын Кадырова стал министром физической культуры и спорта в регионе

18-летний сын Кадырова стал министром физической культуры и спорта в регионе

Автор:
22 мая 2024 10:22
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Ахмат Кадыров   Видео   Назначение   Чечня   кадыров   министр спорта Чечни   
2145
4
1

До чего же талантливые дети у Рамзана Ахматовича!

Новый день - новые успехи у детей Р.Кадырова. Ахмат Кадыров назначен на должность министра по физической культуре и спорту региона - об этом сообщил глава Чечни в своём Телеграм-канале.



Интересно, что 18-летний Ахмат Кадыров за три месяца второй раз становится министром. С февраля текущего года он занимал должность министра по делам молодежи, а до этого был первым замминистра по физической культуре и спорту.


Теперь Ахмат возглавил Министерство физической культуры и спорта, а на его место пришёл еще один представитель молодёжи - 20-летний Рамзан Висмурадов. И если вы подумали, что он не имеет к семье Кадыровых отношения, то это ошибка. Висмурадов женат на Табарик Кадыровой — дочери главы Чечни. С февраля 2022 г Висмурадов был директором спортклуба «Ахмат», и вот теперь дослужился до министра. Такая карьера в 20 лет, и всё сам!


«Я абсолютно уверен, что каждый из представленных на высокие должности полностью оправдает оказанное ему доверие», — заявил глава Чечни.


Что касается заслуг Ахмата Кадырова, то, как и все дети главы Чечни, он занимается спортом (борьбой, боксом, шахматами) и даже принимал участие во взрослых турнирах по MMA и в турнирах по боксу. В честь спортивных успехов Ахмата Кадырова-младшего назван спортивный комплекс в чеченском селении Бачи-Юрт. К 8 годам юный министр знал наизусть Коран в оригинале - на арабском языке.


Несмотря на весьма незначительный возраст, новоявленный министр спорта уже женат (как пишут СМИ, все пары, сочетавшиеся браком в день, когда женился Ахмат Кадыров, получили от властей в подарок по 100 тысяч рублей) и имеет награды: орден "Дайхмехкан сий" ("Честь отечества") и нагрудный знак МВД «За отличие в борьбе против терроризма». Конечно, до младшего братца Адама ему далеко, но, возможно, теперь на новом посту он сумеет заслужить еще пару-тройку медалей или даже орденов. Какие его годы!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Ynews   Ахмат Кадыров   Видео   Назначение   Чечня   кадыров   министр спорта Чечни   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
36  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Геннадий 2 часа назад
Уже даже не смешно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
5k
Евгений 3 минуты назад
Да нечего печалиться или смеятся, все нормально. Чечня не республика, а такое небольшое ханство, а кадыров-хан и ставит своих отпрысков визирями
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Трям 10 минут назад
Клоуны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алекс 11 минут назад
Вы ничего не подумайте, сам добился дон
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Robin Hood 23 минуты назад
Нет слов ... одни эмоции

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Уходим отсюда 23 минуты назад
Это печально
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ant-laz11 Полчаса назад
у чеченцев свой маленький рай ну пусть они в нем живут мы все рады за них. мир им пока они со своим уставам к нам не лезут мы всегда будем им рады . а вот таджики уже не те
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
277
truba2201 Полчаса назад
Не талант, а талантище!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
454
Dupych Полчаса назад
Да оставьте их в покое.
Какие министры такие и чемпионы. Такой и спорт.
У других спорсменов больше шансов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Ser Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Mike Miller 36 минут назад
Феодализм, как он есть. Вот просто воплощенный в наши дни из 5-15 веков
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Vалѣнтиныч 45 минут назад
Монумент сыночку из золота высотой 15 метров заказали у Церетели.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
russger 45 минут назад
Ай молодец какой. Побольше бы такой талантливой молодёжи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
503
Владимир Г. 46 минут назад
Такой молодой, а уже сын самого Кадырова!
Это "чудо" бородатое хотя бы до ста считать умеет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андрей Граф 53 минуты назад
позорники чурбанские, клоун у власти, а они как обезьяны там радуются, фу позорники тупые
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
Крымчанка Час назад
Это кошмар(.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
SmartCat101 Час назад
этот обезьянник давно пора разогнать на х..!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
banzai7 Час назад
Ну что, нытики. Вот вам пример настоящего трудолюбия и упорства.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
paranoik_ Час назад
эффективное управление, талантливые руководители.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44
Андрей Петров Час назад
"Хорошо пошло"..... значит надо еще "настрогать" пацанов. Мест в правительстве еще много.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Александр Час назад
Вот честно? Мне фиолетово, кто и кем там у них стал.. Главное, чтобы это мракобесие у нас не зацвело... Но их сюда тащат прямо силком.. И они взращивают тут это долбаное панибратство.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
346
ilavev Александр 59 минут назад
кумовство, панибратство это стиль общения
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 11 комментариев
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2115 постов (2104 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

246821



Другие посты автора
Популярное в сообществах
32 невероятных объекта из списка ЮНЕСКО в России
32 невероятных объекта из списка ЮНЕСКО в России
«Старшие сказали, что помогут найти её»: отец чеченки Заурбековой высказался о побеге дочери из России
«Старшие сказали, что помогут найти её»: отец чеченки Заурбековой высказался о побеге...
Набирающие популярность в сообществах
Сэр Артур (часть 1)
Сэр Артур (часть 1)
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Фиксируйте все моменты дороги
Фиксируйте все моменты дороги
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На случай обезъёживания

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#автомир#история#фильм#авто аварии#ДТП#забавно#истории#Юмор
#в мире#Прикол#автомобили#кино#полиция#факты#кот#Реакция#конфликт#Москва
#люди#машина#интересно#Автовсячина#аварии#кошка#США#Разное#мотоцикл#Китай
Китайские компании научились создавать память HBM Китайские компании научились создавать память HBM "Давайте поставим точку раз и навсегда": Кадыров дал три дня ингушам на предъявление ему претензий "Давайте поставим точку раз и навсегда": Кадыров дал три дня ингушам на предъявление ему претензий "Мы без России и месяца не проживем": Кадыров рассказал о сумме ежегодных дотаций для Чечни "Мы без России и месяца не проживем": Кадыров рассказал о сумме ежегодных дотаций для Чечни Шестилетний чеченец отжался на брусьях 330 раз и стал мировым рекордсменом Шестилетний чеченец отжался на брусьях 330 раз и стал мировым рекордсменом Кадыров назначил старшего сына первым замминистра спорта Чечни Кадыров назначил старшего сына первым замминистра спорта Чечни Адам Кадыров получил еще одну новую должность Адам Кадыров получил еще одну новую должность

На что жалуетесь?

Вернуться