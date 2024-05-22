18-летний сын Кадырова стал министром физической культуры и спорта в регионе

До чего же талантливые дети у Рамзана Ахматовича!
Новый день - новые успехи у детей Р.Кадырова. Ахмат Кадыров назначен на должность министра по физической культуре и спорту региона - об этом сообщил глава Чечни в своём Телеграм-канале.
Интересно, что 18-летний Ахмат Кадыров за три месяца второй раз становится министром. С февраля текущего года он занимал должность министра по делам молодежи, а до этого был первым замминистра по физической культуре и спорту.
Теперь Ахмат возглавил Министерство физической культуры и спорта, а на его место пришёл еще один представитель молодёжи - 20-летний Рамзан Висмурадов. И если вы подумали, что он не имеет к семье Кадыровых отношения, то это ошибка. Висмурадов женат на Табарик Кадыровой — дочери главы Чечни. С февраля 2022 г Висмурадов был директором спортклуба «Ахмат», и вот теперь дослужился до министра. Такая карьера в 20 лет, и всё сам!
«Я абсолютно уверен, что каждый из представленных на высокие должности полностью оправдает оказанное ему доверие», — заявил глава Чечни.
Что касается заслуг Ахмата Кадырова, то, как и все дети главы Чечни, он занимается спортом (борьбой, боксом, шахматами) и даже принимал участие во взрослых турнирах по MMA и в турнирах по боксу. В честь спортивных успехов Ахмата Кадырова-младшего назван спортивный комплекс в чеченском селении Бачи-Юрт. К 8 годам юный министр знал наизусть Коран в оригинале - на арабском языке.
Несмотря на весьма незначительный возраст, новоявленный министр спорта уже женат (как пишут СМИ, все пары, сочетавшиеся браком в день, когда женился Ахмат Кадыров, получили от властей в подарок по 100 тысяч рублей) и имеет награды: орден "Дайхмехкан сий" ("Честь отечества") и нагрудный знак МВД «За отличие в борьбе против терроризма». Конечно, до младшего братца Адама ему далеко, но, возможно, теперь на новом посту он сумеет заслужить еще пару-тройку медалей или даже орденов. Какие его годы!
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Какие министры такие и чемпионы. Такой и спорт.
У других спорсменов больше шансов.
Это "чудо" бородатое хотя бы до ста считать умеет?