“Не серьёзно как-то!” Школьник выполнил задание в надежде получить $2 млн, но блогер отказался выплачивать деньги

Вы только посмотрите, как малой радуется!
Блогер Melstroy своим подписчикам даёт разные задания, за выполнение которых обещает заплатить деньги. Суммы не маленькие. Например, за видео-привет от знаменитого футболиста блогер обещает 30 000 000 рублей.
В одном их стримов Мелстрой пообещал 2 миллиона долларов тому, кто привлечет президента любой страны, который в свою очередь должен передать привет блогеру. Как ни странно, но сделал это школьник из Литвы. Президент Литвы Гитанас Науседа передал привет Мелстрою и гарантировал мальчику победу, сообщает Baza.
Источник:
Однако, после того, как ролик разлетелся по социальным сетям, Андрей Бурим (тот самый Мелстрой) дал заднюю. Он заявил, что ради $2 млн можно было бы и получше постараться. Стример назвал привет от Науседы недостаточно интересным и согласился выплатить за него только $150 тыс. (примерно 13,6 млн руб.).
Блогер Мелстрой известен своими треш-стримами и экстравагантными выходками.
Источник:
- Голливудские актрисы записали бойцовский челлендж
- Блогер, потерявшая мужа после вечеринки с сухим льдом, ищет дом с бассейном на Новый год
- Инстасамку, Ивлееву и других блогеров не пустили на кинофестиваль "В кругу семьи" за искажение семейных ценностей
- "Скала" заявил, что готов баллотироваться в президенты
- 18-летняя блогерша погибла на Бали в аварии