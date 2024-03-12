“Не серьёзно как-то!” Школьник выполнил задание в надежде получить $2 млн, но блогер отказался выплачивать деньги

Однако, после того, как ролик разлетелся по социальным сетям, Андрей Бурим (тот самый Мелстрой) дал заднюю. Он заявил, что ради $2 млн можно было бы и получше постараться. Стример назвал привет от Науседы недостаточно интересным и согласился выплатить за него только $150 тыс. (примерно 13,6 млн руб.).

Блогер Мелстрой известен своими треш-стримами и экстравагантными выходками.