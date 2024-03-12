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“Не серьёзно как-то!” Школьник выполнил задание в надежде получить $2 млн, но блогер отказался выплачивать деньги

“Не серьёзно как-то!” Школьник выполнил задание в надежде получить $2 млн, но блогер отказался выплачивать деньги

Автор:
12 марта 2024 20:16
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Задания   Президент   блогеры   знаменитости   мелстрой   челлендж   шоу бизнес   
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Вы только посмотрите, как малой радуется!

Блогер Melstroy своим подписчикам даёт разные задания, за выполнение которых обещает заплатить деньги. Суммы не маленькие. Например, за видео-привет от знаменитого футболиста блогер обещает 30 000 000 рублей.

В одном их стримов Мелстрой пообещал 2 миллиона долларов тому, кто привлечет президента любой страны, который в свою очередь должен передать привет блогеру. Как ни странно, но сделал это школьник из Литвы. Президент Литвы Гитанас Науседа передал привет Мелстрою и гарантировал мальчику победу, сообщает Baza.

Однако, после того, как ролик разлетелся по социальным сетям, Андрей Бурим (тот самый Мелстрой) дал заднюю. Он заявил, что ради $2 млн можно было бы и получше постараться. Стример назвал привет от Науседы недостаточно интересным и согласился выплатить за него только $150 тыс. (примерно 13,6 млн руб.).
Блогер Мелстрой известен своими треш-стримами и экстравагантными выходками.

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Метки: Задания   Президент   блогеры   знаменитости   мелстрой   челлендж   шоу бизнес   
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12  комментариев
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8k
Allmaster Час назад
Ну, а чего от блохеров ожидать? В суд теперь можно подать. Кстати, может быть и сработает.
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11k
Дмитрий 7 минут назад
Его ещё не посадили...В смысле не Науседу, а этого Строя?
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51k
Элек Мек 14 минут назад
Не блогер,а фуфлыжник гнутый.
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375
ivandike Полчаса назад
Ненавижу этих недоблогеров, ничего не могут в жизни как [мат]
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3k
Пластичный Дятел Полчаса назад
150к тоже немалые деньги...
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2k
KoToBuBeN 38 минут назад
Блогер Melstroy, опять подтвердил, что он херосос.
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4k
Максим Макашев 46 минут назад
этого блоХЕРа надо подвесить за яйца на "струне", по которой управляется ПТУРС
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18k
Алекс 57 минут назад
Не пора ли СК потрепать этого полупокера?
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15k
ron Час назад
интересна реакция президента литвы ))
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20k
Саш Час назад
ну, вы поняли...
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83
Голован Щекн Час назад
вот так, уже и не удивляют люди, уже с детства, которые за деньги обещанные кем то сделают что угодно, без исключений
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
350362



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