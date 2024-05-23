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Пуэрто-Рико стонет от нашествия гигантских змей

Пуэрто-Рико стонет от нашествия гигантских змей

Автор:
23 мая 2024 13:04
Сообщество : Животные
Метки: Ynews   Пуэрто Рико   гигантские змеи   инвазивные виды   инвазивные виды животных. животные   нашествие змей   питоны   удавы   
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Огромные питоны и боа-констрикторы свирепствуют в Пуэрто-Рико. Эти виды являются инвазивными для острова в Карибском море. Они нападают на домашний скот, домашних животных и местную фауну — особенно страдают птицы. Местные жители не знают, как справиться с этой напастью.

Проблема впервые возникла более десяти лет назад, и с тех пор жители острова отчаянно пытаются подавить растущую популяцию змей. Однако ничего не выходит — змей становится всё больше и они захватывают все большие территории.



«Это очень, очень плохо, — говорит Альберто Р. Пуэнте-Ролон, биолог из Университета Пуэрто-Рико в Маягуэ. — У нас серьёзная проблема и серьёзная угроза для здешних видов птиц».


Боа-констрикторы, обитающие в Южной и Центральной Америке, впервые появились в Пуэрто-Рико примерно в 2012 году. Вероятно, это связано с торговлей экзотическими домашними питомцами, и некоторые из этих питомцев были случайно выпущены на волю.


В отсутствие естественных хищников, которые могли бы сдерживать 75-килограммовых змей, популяция удавов в последнее десятилетие растёт огромными темпами.


Один из ярчайших примеров происходящего — Кабо-Рохо, заповедник на юго-западном побережье Пуэрто-Рико, где, по оценкам экспертов, на один акр земли приходится не менее пяти удавов-констрикторов.


Только за последние четыре месяца группа исследователей обнаружила более 150 инвазивных удавов — это очень много, особенно на фоне того, насколько негостеприимна для змей здешняя среда обитания. Она чрезвычайно жаркая и сухая, с редкой лесной листвой, поэтому удавам, которые могут вырастать в среднем до 5 метров в длину, практически негде спрятаться.


Удавы предпочитают жить в местах с высокой влажностью и возможностью найти укрытие. Если они готовы в таком количестве поселиться даже в неблагоприятных условиях, это говорит лишь об одном — об их многочисленности, которая приводит к тому, что они постепенно распространяются даже в более сложные для них места обитания.


Стало обычным делом встречать удавов и сетчатых питонов — самых длинных (до 9 метров) змей в мире  — на задних дворах, в курятниках и даже в автомобилях, а также, к сожалению, поедающими мелких животных, бродящих по полям.


Местные жители взяли дело в свои руки и стали охотниками на змей.


«Нам нужно найти еще больше, потому что мои кошки исчезли, мои куры исчезли, — говорит Одалис Луна, местная охотница, которая однажды поймала 5-метрового сетчатого питона перед своим домом. — Это проблема».


В желудках убитых змей были найдены кошки, птицы и другие мелкие млекопитающие, в том числе пуэрториканский попугай, один из самых редких видов пернатых в мире.


Любое сокращение численности этих местных видов может иметь разрушительные последствия для экосистемы Пуэрто-Рико, заявляют специалисты, а болезни, которые переносят удавы и питоны, представляют опасность и для более мелких местных змей острова.


К счастью, благодаря помощи охотников на змей это нашествие еще можно обратить вспять. Гигантских рептилий убивают на месте или вызывают представителей власти, чтобы те доставили пойманных змей в Камбалаче — центр содержания экзотических животных. Инвазивные змеи поступают туда почти ежедневно.


Однако сколько чудовищ еще осталось в дикой природе Пуэрто-Рико, остается загадкой.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Пуэрто Рико   гигантские змеи   инвазивные виды   инвазивные виды животных. животные   нашествие змей   питоны   удавы   
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8k
serega57_ 50 минут назад
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56k
Aleksandr 3 минуты назад
Пусть китайцев позовут-за неделю сожрут всех питонов...
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БамбарбияКиргуду 6 минут назад
В пиндосию всех змей,хули тут думать.
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Алексей Полчаса назад
Вспомнился сразу Рики-Тики-Тави товарища Киплинга. Вроде как мангусты занимаются популяцией змей вплотную
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DuckTales Час назад
Вот такого персонажа на выходных нашли в Лосино-островском лесопарке


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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1862 поста (1777 в горячем)

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