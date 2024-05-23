Пуэрто-Рико стонет от нашествия гигантских змей

Боа-констрикторы, обитающие в Южной и Центральной Америке, впервые появились в Пуэрто-Рико примерно в 2012 году. Вероятно, это связано с торговлей экзотическими домашними питомцами, и некоторые из этих питомцев были случайно выпущены на волю.

В отсутствие естественных хищников, которые могли бы сдерживать 75-килограммовых змей, популяция удавов в последнее десятилетие растёт огромными темпами.

Один из ярчайших примеров происходящего — Кабо-Рохо, заповедник на юго-западном побережье Пуэрто-Рико, где, по оценкам экспертов, на один акр земли приходится не менее пяти удавов-констрикторов.