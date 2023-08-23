В Великобритании опасаются нашествия гигантских шершней-убийц

Азиатские шершни начали распространяться по Европе в 2004 году после прибытия на юг Франции на грузовом корабле. Они были замечены на острове Джерси, а затем и Гернси, в конце 2016 года. С ними боролись изо всех сил, и борьба приносила свои плоды.

Но теперь поле битвы, по всей видимости, расширится и на Южную Англию. Власти уже призывают создавать «народную армию» для отражения надвигающегося вторжения шершней-убийц на материковую Британию. Опасаться действительно есть чего — эти насекомые способны одним укусом убить человека, страдающего аллергией. Также они представляют угрозу для местной популяции пчёл и других насекомых.