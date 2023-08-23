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В Великобритании опасаются нашествия гигантских шершней-убийц

В Великобритании опасаются нашествия гигантских шершней-убийц

Автор:
23 августа 2023 16:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Великобритания   азиатские шершни   азиатский шершень   гигантские шершни   инвазивные виды   шершень-убийца   шершни-убийцы   
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Внутри заброшенного дома на острове Джерси нашли гигантское гнездо азиатских шершней. Этот инвазивный вид попал в Европу лет десять назад и с каждым годом увеличивает своё присутствие. Он очень опасен для популяции медоносных пчёл, да и людям укусов таких насекомых лучше остерегаться!

Власти Великобритания бьют тревогу: в этом году, по оценкам, будет обнаружено рекордное количество гнёзд азиатского шершня. Если эти насекомые с юга Европы (куда они были завезены случайно) уже добрались до острова Джерси и облюбовали его, то использовать это место как плацдарм для вторжения в остальную часть туманного Альбиона им ничего не стоит.


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Найденное гнездо размером около 40 см — крупнейшее из обнаруженных на острове Джерси в этому году. Оно висело на потолке заброшенного дома в Сент-Бреладс и было уничтожено 14 августа. В таком гнезде может находиться около 1500 особей.


Власти заявляют, что численность инвазивных видов растет, и 2023 год может стать худшим за всю историю наблюдений смертоносных азиатских шершней по всей Британии. Всего в 2023 году было обнаружено 171 гнездо, по сравнению со 100 гнездами на том же этапе в 2022 году. Рост заметный.

В течение многих лет росли опасения, что шершень-убийца будет использовать Джерси в качестве стартовой площадки для вторжения на материковую часть Британии. Но теперь появились подозрения, что азиатский шершни могут проложить новый маршрут, что было подтверждено несколькими наблюдениями на береговой линии в графстве Кент.

Азиатские шершни начали распространяться по Европе в 2004 году после прибытия на юг Франции на грузовом корабле. Они были замечены на острове Джерси, а затем и Гернси, в конце 2016 года. С ними боролись изо всех сил, и борьба приносила свои плоды.


Но теперь поле битвы, по всей видимости, расширится и на Южную Англию. Власти уже призывают создавать «народную армию» для отражения надвигающегося вторжения шершней-убийц на материковую Британию. Опасаться действительно есть чего — эти насекомые способны одним укусом убить человека, страдающего аллергией. Также они представляют угрозу для местной популяции пчёл и других насекомых.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Великобритания   азиатские шершни   азиатский шершень   гигантские шершни   инвазивные виды   шершень-убийца   шершни-убийцы   
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7  комментариев
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50k
Андрей 2 часа назад
Не сметь кошмарить азиатских шершней! Даёшь мульти-культи!
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2k
mikhanych 7 минут назад
автор, ты чего лепишь? какая к чертям материковая часть Англии? откуда у острова материковая часть? учи географию!
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1k
surgy 21 минуту назад
Им бы ещё саранчи и крыс
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2k
Alexander Gorn 24 минуты назад
Хорошо на этот раз Петров с Бошировым замаскировались.
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5k
Трям 40 минут назад
Ну наконец-то долетели, воины мои!
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260
Кот Чеширский 41 минуту назад
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 42 минуты назад
в застенках КГБ вывели..будут лить в уши своим гражданам...а курировал этим лично Путин молодой.
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