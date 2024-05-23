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Партию марихуаны, спрятанную в боксёрских перчатках, нашли при досмотре посылки из Таиланда

Партию марихуаны, спрятанную в боксёрских перчатках, нашли при досмотре посылки из Таиланда

Автор:
23 мая 2024 09:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Наркотики   Шереметьево   боксерские перчатки   каннабис   контрабанда   марихуана   полиция   фтс   
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Наркотики обнаружили на таможне в Шереметьево. Посылка должна была улететь в Белгород, но не судьба.

Инспекторы вскрыли коробку и обнаружили внутри перчаток для бокса 243 граммов каннабиса


. По оценкам специалистов, рыночная стоимость такой партии тянет под 1 млн рублей.

Сотрудники полиции выяснили, для кого предназначался заказанный товар - марихуану должны были получить два молодых белгородца, которые уже задержаны правоохранителями. Фигуранты уголовного дела о контрабанде наркотиков в особо крупном размере уже дают показания. До суда они будут находиться под стражей.



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Метки: Ynews   Наркотики   Шереметьево   боксерские перчатки   каннабис   контрабанда   марихуана   полиция   фтс   
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4  комментария
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Друг 16 минут назад
это Лапы, а не перчатки !
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32k
Григорий 4 минуты назад
243 грамма. По прайсу Шереметьево 1 грамм стоит 46 долларов.
Самая высокая цена в мире в Токио, там 32 доллара. В Норвегии 19. В Антверпене 4.
Может менты забрехались, уж очень звездочку и медальку хотелось?
Ссылка youtu.be
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Radugananebe Час назад
Мне интересно, на что надеются, отправляя такие посылки? Что таможня поошляпит? А такое бывает?
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2119 постов (2109 в горячем)

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