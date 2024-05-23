Партию марихуаны, спрятанную в боксёрских перчатках, нашли при досмотре посылки из Таиланда

Наркотики обнаружили на таможне в Шереметьево. Посылка должна была улететь в Белгород, но не судьба.
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. По оценкам специалистов, рыночная стоимость такой партии тянет под 1 млн рублей.
Сотрудники полиции выяснили, для кого предназначался заказанный товар - марихуану должны были получить два молодых белгородца, которые уже задержаны правоохранителями. Фигуранты уголовного дела о контрабанде наркотиков в особо крупном размере уже дают показания. До суда они будут находиться под стражей.
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Самая высокая цена в мире в Токио, там 32 доллара. В Норвегии 19. В Антверпене 4.
Может менты забрехались, уж очень звездочку и медальку хотелось?