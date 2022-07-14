В Екатеринбурге хотят провести «гомофобный пикник»

«Почему этот фильм? Нам всем известен недавний процесс судебный, в котором участвовал Джонни Депп. И это фильм как бы в его поддержку, так скажем. Фильм в принципе хороший, он достаточно интересный, там хорошая актёрская игра, достаточно простой сюжет, он не идёт очень долго и у него хороший возрастной рейтинг – там нет ни постельных сцен, ни употребления наркотиков».

Так что и Депп косвенно поучаствует в этом мероприятии.

