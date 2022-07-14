В Екатеринбурге хотят провести «гомофобный пикник»

По задумке организаторов, он станет ответом на «неделю гордости ЛГБТ».
С 18 по 24 июля в Екатеринбурге пройдёт так называемый «гомофобный пикник». Несмотря на название, организаторы уверяют, что ни к какой ненависти или унижению они не призывают. Просто устраивают праздник для людей традиционных взглядов и ориентации.
Вот что рассказал один из лидеров движения, Артём Власов:
«Молодые люди соберутся на природе, будут так же общаться, кушать, в настольные игры играть. У нас была «Неделя гордости ЛГБТ», где каждое мероприятие преподносилось как для людей ЛГБТ-взглядов. Мы подумали: почему люди традиционных взглядов не могут провести схожее? Кто-то может затронуть тему против ЛГБТ, но это не значит, что мы хотим их как-то уничтожать или унижать. А название «Гомофобный пикник» - это чтобы привлечь внимание, что люди, не разделяющие определённые взгляды, тоже вполне себе нормальны».
Заодно покажут фильм «Турист» с Джонни Деппом в главной роли:
«Почему этот фильм? Нам всем известен недавний процесс судебный, в котором участвовал Джонни Депп. И это фильм как бы в его поддержку, так скажем. Фильм в принципе хороший, он достаточно интересный, там хорошая актёрская игра, достаточно простой сюжет, он не идёт очень долго и у него хороший возрастной рейтинг – там нет ни постельных сцен, ни употребления наркотиков».
Так что и Депп косвенно поучаствует в этом мероприятии.
Источник:
АНТИФИШКИ
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ельцинцентр пора снести всё таки...
- Что там за шум на улице, Бэрримор?
- Это гей-парад, сэр.
- И чего же они требуют, Бэрримор?
- Однополой любви, сэр.
- Им разве кто-то запрещает?
- Нет, сэр.
- Так почему же они шумят?
- Пид@расы, сэр.
Про какой-то там пикник: вы чё, 3,14дорасы?
ЗЫ. А трахаться будут, ну чисто для доказать, что они не 3,14сы? Друг тут интересуется.
Чё мля ?
Екатеринбург , ты в своем уме ?
Вернуть статью в УК, вот и все ответы...
Я гетеросексуал и весьма традиционных взглядов. Зачем мне нужно приходить куда-то? У меня просто жизнь традиционная. Кому и что доказывать?
Но тех, кто не принял участие без уважительной причины, возьмут на заметку, как латентных.
Сдаётся мне, что борьба за традиционные ценности (к которым, вероятно, относится массовый бухач с шашлыками) приобретает довольно идиотские формы. Полагаю, у гопоты, устраивающей по вечерам у подъездов посиделки с пивасом, семками и матерщиной, появился железный отмаз - "гомофобские посиделки и ниипёт!"
нее, этоуже не просто тридварасы, а тридварасины!
Паноптикум.
Чего, блд???
Теперь надо доказывать, что если ты не заднеприводный, то ТОЖЕ нормальный?
- А может, пикник?
- Хорошо, давайте пикник. А потом - выжигать))