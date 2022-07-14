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В Екатеринбурге хотят провести «гомофобный пикник»

В Екатеринбурге хотят провести «гомофобный пикник»

Автор:
14 июля 2022 13:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Джонни Депп   екатеринбург   организаторы   пикник   праздник   турист   
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По задумке организаторов, он станет ответом на «неделю гордости ЛГБТ».

С 18 по 24 июля в Екатеринбурге пройдёт так называемый «гомофобный пикник». Несмотря на название, организаторы уверяют, что ни к какой ненависти или унижению они не призывают. Просто устраивают праздник для людей традиционных взглядов и ориентации.

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Вот что рассказал один из лидеров движения, Артём Власов:

«Молодые люди соберутся на природе, будут так же общаться, кушать, в настольные игры играть. У нас была «Неделя гордости ЛГБТ», где каждое мероприятие преподносилось как для людей ЛГБТ-взглядов. Мы подумали: почему люди традиционных взглядов не могут провести схожее? Кто-то может затронуть тему против ЛГБТ, но это не значит, что мы хотим их как-то уничтожать или унижать. А название «Гомофобный пикник» - это чтобы привлечь внимание, что люди, не разделяющие определённые взгляды, тоже вполне себе нормальны».

Заодно покажут фильм «Турист» с Джонни Деппом в главной роли:

«Почему этот фильм? Нам всем известен недавний процесс судебный, в котором участвовал Джонни Депп. И это фильм как бы в его поддержку, так скажем. Фильм в принципе хороший, он достаточно интересный, там хорошая актёрская игра, достаточно простой сюжет, он не идёт очень долго и у него хороший возрастной рейтинг – там нет ни постельных сцен, ни употребления наркотиков».


Так что и Депп косвенно поучаствует в этом мероприятии.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Джонни Депп   екатеринбург   организаторы   пикник   праздник   турист   
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18  комментариев
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28k
Владимир Час назад
Неделя гордости чего? Чем они там гордятся то?
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935
Татьяна Баженова 2 минуты назад
Где прокуратура Екатеринбурга? Почему организаторов ЛГБТ-недели не привлекли ? Это что херотень в центре России?
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7k
Дети откопали осла 6 минут назад
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393
Италия Воробьёва 7 минут назад
што? какая неделя, 6ля%:?
ельцинцентр пора снести всё таки...
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2k
Лёха 9 минут назад
Про какую-то там неделю:
- Что там за шум на улице, Бэрримор?
- Это гей-парад, сэр.
- И чего же они требуют, Бэрримор?
- Однополой любви, сэр.
- Им разве кто-то запрещает?
- Нет, сэр.
- Так почему же они шумят?
- Пид@расы, сэр.
Про какой-то там пикник: вы чё, 3,14дорасы?
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15k
Статуя 11 минут назад
Вот и случилось, без 3,14 уже кушать не могут и пикничок провести.

ЗЫ. А трахаться будут, ну чисто для доказать, что они не 3,14сы? Друг тут интересуется.
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960
svarog19692007 15 минут назад
"У нас была «Неделя гордости ЛГБТ», где каждое мероприятие преподносилось как для людей ЛГБТ-взглядов."

Чё мля ?
Екатеринбург , ты в своем уме ?
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14k
Александр Полчаса назад
Почему гомики называют других гомофобами, их что кто-то боится?
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9k
*Сергей* Полчаса назад
Вот еще, отвечать им...
Вернуть статью в УК, вот и все ответы...
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8k
Б.Касторский 36 минут назад
Не совсем понимаю. Их обвинили в педерастии и они хотят доказать что это не так? Эх, задел их всё таки телеведущий.
Я гетеросексуал и весьма традиционных взглядов. Зачем мне нужно приходить куда-то? У меня просто жизнь традиционная. Кому и что доказывать?
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−131
Thomsen 40 минут назад
<Несмотря на название, организаторы уверяют, что ни к какой ненависти или унижению они не призывают>

Но тех, кто не принял участие без уважительной причины, возьмут на заметку, как латентных.

Сдаётся мне, что борьба за традиционные ценности (к которым, вероятно, относится массовый бухач с шашлыками) приобретает довольно идиотские формы. Полагаю, у гопоты, устраивающей по вечерам у подъездов посиделки с пивасом, семками и матерщиной, появился железный отмаз - "гомофобские посиделки и ниипёт!"
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6k
Том Джоуд 48 минут назад
Была "неделя гордости гомосеков" в Свердловске?!! И теперь, чтоб это развидеть, нормальные люди устраивают праздник... И это в России. На Урале!
Паноптикум.
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15k
Александр Н. Час назад
"А название «Гомофобный пикник» - это чтобы привлечь внимание, что люди, не разделяющие определённые взгляды, тоже вполне себе нормальны". (С)
Чего, блд???
Теперь надо доказывать, что если ты не заднеприводный, то ТОЖЕ нормальный?
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7k
Борис Карабанов Час назад
А вот посмотрим по количеству оставленного мусора насколько пикничок был гомофобный.:)
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6k
ron Час назад
- Да выжигать надо этих педиков огнеметом!
- А может, пикник?
- Хорошо, давайте пикник. А потом - выжигать))
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543k
АРОН Час назад
Ну слава Б-гу: позитив. Молодцы парни.
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35k
Mamin Sibiriak Час назад
Да не фестивалить нужно, а согласно законодательства привлекать к ответственности.
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