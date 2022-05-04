Шашлыки и пенное: первые итоги майских праздников 2022 года

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Первая часть майских праздников завершилось, поэтому можно подвести какие-то итоги. Что тут сказать, было вкусно, весело и местами даже безумно. Подробности в сегодняшнем посте-обзоре!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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мерзость
Нет, что бы по старинке - уксус, чёрный перец и репчатый лук! Да после шашлычка ещё грамм 100-200 её, любимой! Никакая зараза не пройдёт!
Так нет, надо всякими авокадо и прочими папайями мясо испортить
Соль, сахар, репчатый лук, кольцами порезанный, и молотый перец! Это если часов на пять. Или на ночь.
А если надо быстро, часа за два, то те же ингредиенты + кефир.
Уксус пользуют, когда мясо совсем уж проморожено до состояния "полена" (из которого шашлык сделать, технически, можно, но на вкус всё равно выйдет "деревянное говно").