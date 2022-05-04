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Шашлыки и пенное: первые итоги майских праздников 2022 года

Шашлыки и пенное: первые итоги майских праздников 2022 года

Автор:
04 мая 2022 15:18
Метки: Россия   Юмор   выходные   майские праздники   пикник   праздник   смех   шашлык   
12714
16
Первая часть майских праздников завершилось, поэтому можно подвести какие-то итоги. Что тут сказать, было вкусно, весело и местами даже безумно. Подробности в сегодняшнем посте-обзоре!
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Источник:

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Метки: Россия   Юмор   выходные   майские праздники   пикник   праздник   смех   шашлык   
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34  комментария
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956
Шурман 10 часов назад
Иногда стыдно за людей . Я майские начал праздновать за неделю до начала :)
Иногда стыдно за людей . Я майские начал праздновать за неделю до начала :)
Иногда стыдно за людей . Я майские начал праздновать за неделю до начала :)
Иногда стыдно за людей . Я майские начал праздновать за неделю до начала :)
Иногда стыдно за людей . Я майские начал праздновать за неделю до начала :)
Иногда стыдно за людей . Я майские начал праздновать за неделю до начала :)
Иногда стыдно за людей . Я майские начал праздновать за неделю до начала :)
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111
Seryi_spb 6 часов назад
Судя по гирлянде, у любителей пенного ещё новогодние не закончились.
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746
Oleg Biggpike 6 часов назад
все дебильней и дебильней, особенно бабы с усами и пилой.
мерзость
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468
Мария Коненкова 8 часов назад
Я скажу, каковы последствия майских шашлыков. С 8.30 сижу на смене, смотрю больных с поносами и рвотой. Одна ела какой-то шашлык, который мариновался почти сутки на воздухе, пока папу с работы ждали, там вся семья обдристалась, а она, беременная, хуже всех перенесла. Вторая, тоже беременная, та же фигня. Только что третьего отписала. Милейший доктор-инфекционист от нас с утра не вылезает, задолбались переводы оформлять. Что характерно, всем "скорая" пишет диагнозы от балды и прёт не в "инфекцию", а к нам (все беременные, в частности - на гинеколога, с "угрозой выкидыша", это с поносом-то).
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265
Андрей Понамарев Max Z Shtirlic 4 часа назад
По старинке - соль, перец, репчатый лук и никакого уксуса при мариновке, мясо жестче становится.
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2k
emporio_ss 10 часов назад
Ссылка coub.com
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956
Шурман 10 часов назад
Дополним фотку :) Баба с пилой я с трубой :)
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