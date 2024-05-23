Посвящение кошке-рекордсменке от благодарных людей

Винокурня Глентуррет (изначально Хош) в уютной долине в трёх километрах к северо-западу от Криффа в Пертшире, Шотландия, на берегу реки Турель изначально была нелегальной. Владельцы узаконили производство 1775 году.

Нынешней винокурней, первое название которой происходит от гэльского cois, что означает «нога», владела семья Драммонд. Затем она перешла к Джону Маккаллуму в 1845 году. В общем, история у заведения долгая и увлекательная, но отдельного рассказа заслуживает одна кошка – настоящая профи в нелёгком деле истребления грызунов.