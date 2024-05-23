Посвящение кошке-рекордсменке от благодарных людей

Кошки ловят мышей. Это очевидная и непреложная истина и главная цель, с которой люди одомашнили маленьких хищников. Конечно, если не брать в расчёт современные породы, выведенные исключительно для услаждения взора и души.
Но если одни кошки просто ловят грызунов-вредителей, то другие ЛОВЯТ. И такой уникальной рекордсменкой и просто талантищем стала киса по кличке Таузер – длинношёрстная черепаховая кошка, вошедшая в историю благодаря своим способностям уничтожать пищащие полчища.
Винокурня Глентуррет (изначально Хош) в уютной долине в трёх километрах к северо-западу от Криффа в Пертшире, Шотландия, на берегу реки Турель изначально была нелегальной. Владельцы узаконили производство 1775 году.
Нынешней винокурней, первое название которой происходит от гэльского cois, что означает «нога», владела семья Драммонд. Затем она перешла к Джону Маккаллуму в 1845 году. В общем, история у заведения долгая и увлекательная, но отдельного рассказа заслуживает одна кошка – настоящая профи в нелёгком деле истребления грызунов.
Таузер была официальным мышеловом с 1963 по 1987 год. Учитывая большое количество ячменя, хранящегося для производства виски, винокурни часто становятся прибежищем для мышей. Поэтому такие кошки не прихоть и не украшение, а жизненная необходимость.
Длинношёрстная черепаховая кошка Таузер была невероятно искусна в своем деле: за 24 года жизни она уничтожила 28 899 мышей. Эта цифра была рассчитана на основе её ежедневных средних мышиных убийств. Тушки работники каждое утро раскладывали и пересчитывали. Представители Книги рекордов Гиннесса несколько дней старательно вели учёт и вывели среднее арифметическое. После её смерти в 1987 году котейку признали чемпионкой мира по уничтожению мышей. Этот высокий титул она сохраняет до сих пор.
Отпечатки её трудолюбивых лапок украшают этикетку бутылок ликёра Fairlie's light Highland. В память о ней в центре для посетителей была установлена скульптура, автор которой – шотландская художница Эвелин Темпл.
Преемница чемпионки Эмбер оказалась не самым лучшим мышеловом: считается, что она не убила ни одной мыши до самой своей смерти в 2004 году.
Это положило начало полосе невезения среди мышеловов Глентуррета: все последующие кошки либо умирали молодыми, либо исчезали. Однако, похоже, что Глен II, который является нынешним официльным мышеловом-истребителем с 2017 года, наконец-то может стать достойным преемником наследия продуктивной Таузер. А вот удастся ли ему перегнать знаменитую предшественницу – покажет время.
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Не ловит, новую заведи!
Я бы такой вискарь покупать бы не стал