Кошка принесла в дом хозяйки мышь: никто и подумать не мог, что за этим стоит целая история

Пользователи сети в комментариях под этой историей начали делиться своими мыслями, отметив, что такое поведение мыши инстинктивное и вполне прогнозируемое.

"Мыши — довольно хладнокровные матери. Известно, что они съедают своих детенышей, если испытывают сильный стресс или дефицит пищи. Не думаю, что она вернется за ними";

"Многие животные бросают малышей, чтобы выжить, избежав преследования хищников на них самих";

"Природа жестока. Говорю это как человек, который разводил мышей. Они разумные социальные существа, но находятся внизу пищевой цепи и знают об этом. В конце концов, их собственное выживание стоит на первом месте";

"Их нужно положить поближе друг к другу в гнездо, чтобы сохранить тепло, как минимум. Наверное, погибнут без матери и надлежащего ухода";

"Бедная маленькая мышка, вероятно, родила от пережитого шока. Она заслуживает второго шанса после того, как вырвалась из лап кота".

Позже пользовательница Reddit написала, что маму мышат, к сожалению, так и не удалось найти.