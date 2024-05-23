Кошка принесла в дом хозяйки мышь: никто и подумать не мог, что за этим стоит целая история

Пользователи сети начали делиться своими мыслями, отметив, что такое поведение мыши инстинктивное и вполне прогнозируемое.
Владелица кота не могла поверить своим глазам, когда ее кошка принесла домой живую мышь, которой удалось убежать и спрятаться. Об этом женщина рассказала на популярном форуме Reddit.
"Кошка принесла мышь днем, но не удержала ее. Затем мышь начала рожать в моей спальне в 4 утра", — пишет автор в своем посте.
Женщина поделилась снимком грызуна перед родами, а затем опубликовала еще одно изображение шести крошечных бесшерстных малышей, которых, похоже, мать решила бросить.
"Большинство младенцев не двигаются. Пытаюсь спасти их, держа наших котов как можно дальше, и попробую найти мать прямо сейчас", — со слезами на глазах добавила автор.
Пользователи сети в комментариях под этой историей начали делиться своими мыслями, отметив, что такое поведение мыши инстинктивное и вполне прогнозируемое.
- "Мыши — довольно хладнокровные матери. Известно, что они съедают своих детенышей, если испытывают сильный стресс или дефицит пищи. Не думаю, что она вернется за ними";
- "Многие животные бросают малышей, чтобы выжить, избежав преследования хищников на них самих";
- "Природа жестока. Говорю это как человек, который разводил мышей. Они разумные социальные существа, но находятся внизу пищевой цепи и знают об этом. В конце концов, их собственное выживание стоит на первом месте";
- "Их нужно положить поближе друг к другу в гнездо, чтобы сохранить тепло, как минимум. Наверное, погибнут без матери и надлежащего ухода";
- "Бедная маленькая мышка, вероятно, родила от пережитого шока. Она заслуживает второго шанса после того, как вырвалась из лап кота".
Позже пользовательница Reddit написала, что маму мышат, к сожалению, так и не удалось найти.
"Я не думаю, что младенцы живы, и это действительно очень грустно. Мы везде искали маму, но нигде ее не видели. Не знаю, что теперь делать", — добавила она.
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