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Кошка принесла в дом хозяйки мышь: никто и подумать не мог, что за этим стоит целая история

Кошка принесла в дом хозяйки мышь: никто и подумать не мог, что за этим стоит целая история

Автор:
23 мая 2024 10:50
Сообщество : Животные
Метки: животные   история   кошка   мышата   мыши   фото   
1358
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Пользователи сети начали делиться своими мыслями, отметив, что такое поведение мыши инстинктивное и вполне прогнозируемое.

Владелица кота не могла поверить своим глазам, когда ее кошка принесла домой живую мышь, которой удалось убежать и спрятаться. Об этом женщина рассказала на популярном форуме Reddit.


"Кошка принесла мышь днем, но не удержала ее. Затем мышь начала рожать в моей спальне в 4 утра", — пишет автор в своем посте.


Женщина поделилась снимком грызуна перед родами, а затем опубликовала еще одно изображение шести крошечных бесшерстных малышей, которых, похоже, мать решила бросить.

"Большинство младенцев не двигаются. Пытаюсь спасти их, держа наших котов как можно дальше, и попробую найти мать прямо сейчас", — со слезами на глазах добавила автор.

Пользователи сети в комментариях под этой историей начали делиться своими мыслями, отметив, что такое поведение мыши инстинктивное и вполне прогнозируемое.

  • "Мыши — довольно хладнокровные матери. Известно, что они съедают своих детенышей, если испытывают сильный стресс или дефицит пищи. Не думаю, что она вернется за ними";
  • "Многие животные бросают малышей, чтобы выжить, избежав преследования хищников на них самих";
  • "Природа жестока. Говорю это как человек, который разводил мышей. Они разумные социальные существа, но находятся внизу пищевой цепи и знают об этом. В конце концов, их собственное выживание стоит на первом месте";
  • "Их нужно положить поближе друг к другу в гнездо, чтобы сохранить тепло, как минимум. Наверное, погибнут без матери и надлежащего ухода";
  • "Бедная маленькая мышка, вероятно, родила от пережитого шока. Она заслуживает второго шанса после того, как вырвалась из лап кота".

Позже пользовательница Reddit написала, что маму мышат, к сожалению, так и не удалось найти.

"Я не думаю, что младенцы живы, и это действительно очень грустно. Мы везде искали маму, но нигде ее не видели. Не знаю, что теперь делать", — добавила она.

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Метки: животные   история   кошка   мышата   мыши   фото   
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7  комментариев
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1k
DuckTales 2 часа назад
Спасать мышей ? Вы совсем ку-ку ?
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1k
Сергей 18 минут назад
Розовые пендосские сопли распустили-мышек жалко- тьфу!
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11k
ScorpionDS 57 минут назад
Кот поздно понял, что мышь беременная, а это нарушает правила и обычаи охоты, потому отпустил ее.
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12k
Дмитрий Час назад
Мда уж. Мир меняется. Когда то(были и такие времена!) даже мысли не было бы о том, что мышей спасать......Особенно в деревне.....Да и кошки пошли не те. Вряд ли наши бы оставили мышу хоть какой то шанс...Да и в дом бы не дотащили.
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31k
Сталкер 2 часа назад
Срочно Якубеню в студию!
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31k
Serg2001 2 часа назад
Мышей они жалеют. А о котике кто-нибудь подумал?!! Осталась без добычи...
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3895 постов (3752 в горячем)

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