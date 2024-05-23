Жерар Депардье избил в Риме известного журналиста-папарацци

После начала специальной военной операции на Украине (СВО) Жерар Депардье, которого приютила Россия, выдав гражданство в привелегированном порядке, выступил с критикой в адрес российских властей, - пишет Lenta.ru.

В ответ в Госдуме предложили гражданства его лишить. Депардье закрыл продюсерский центр, а также приостановил работу над картиной «Нормандия — Неман», посвященной французским летчикам, сражавшимся за СССР во время Второй мировой войны и уехал из страны.

В феврале 2023 года актер признался, что события на Украине не повлияли на его отношение к России. «Я все еще русский. Я люблю русскую культуру. Если я люблю страну, то только за ее культуру», — рассказал он.

По словам его представителя, сейчас Депардье проживает в Европе, не занимается поддержкой беженцев и гуманитарной помощью, а также планирует вернуться в Россию.