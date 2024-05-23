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Жерар Депардье избил в Риме известного журналиста-папарацци

Жерар Депардье избил в Риме известного журналиста-папарацци

Автор:
23 мая 2024 00:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Жерар Депардье   Рим   Рино Бариллари   актер   драка   папарацци   
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Жерар наш, Депардье - почётный гражданин Саранска, с разворота нанёс известному в Европе папарацци Рино Бариллари несколько ударов по лицу. Не ссорьтесь, дедушки мальчики!

Жерара Депардье обвинили в нападении на итальянского фотографа Рино Бариллари, сообщает The New York Times.

Версии инцидента разнятся.

По данным газеты, инцидент произошел в баре Harry's Bar на улице Виа Венето в Риме. 79-летний Рино Бариллари по прозвищу Король, работающий в том числе на газету Il Messaggero, заметил 75-летнего французского актера в компании двух женщин и приблизился с целью сделать несколько снимков.

"Король папарацци" уверяет, что Депардье набросился и избил его без всякой причины, когда он пытался сделать фотографию актёра с его спутницей. Версия спутницы Депардье, - что папарацци её толкнул и у неё до сих пор болит в районе бюста и груди, а Депардье бросился на защиту дамы.

Свидетелем произошедшего стал обозреватель газеты la Repubblica Джанни Риотта. Он в свою очередь, рассказал, что фотографа неоднократно попросили перестать снимать. Но тот все же сделал нужные кадры и направился к выходу. На улицу за ним последовала одна из женщин по имени Магда Ваврусова и стала на него кричать. После этого к фотографу подошел сам Депардье и несколько раз ударил его. По словам Риотты, «было много крови».

Побитый Депардье Рино Бариллари имеет "почти 170 обращений в отделение неотложной помощи из-за драк со знаменитостями, которые отказались фотографироваться".

Но жизнь его ничему не учит.

После начала специальной военной операции на Украине (СВО) Жерар Депардье, которого приютила Россия, выдав гражданство в привелегированном порядке, выступил с критикой в адрес российских властей, - пишет Lenta.ru.

В ответ в Госдуме предложили гражданства его лишить. Депардье закрыл продюсерский центр, а также приостановил работу над картиной «Нормандия — Неман», посвященной французским летчикам, сражавшимся за СССР во время Второй мировой войны и уехал из страны.

В феврале 2023 года актер признался, что события на Украине не повлияли на его отношение к России. «Я все еще русский. Я люблю русскую культуру. Если я люблю страну, то только за ее культуру», — рассказал он.

По словам его представителя, сейчас Депардье проживает в Европе, не занимается поддержкой беженцев и гуманитарной помощью, а также планирует вернуться в Россию.

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Метки: Жерар Депардье   Рим   Рино Бариллари   актер   драка   папарацци   
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5  комментариев
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214
Бывалый Трус 2 часа назад
Каждый раз, когда какой-нибудь почётный гражданин Саранска избивает известных журналистов в Риме, прямо гордость берёт за страну. Депардье - хороший актёр, но алкаш и прощелыга. Гражданство России он брал для ухода от налогов. Кстати, квариру в Саранске он продал, а деньги передал на нужды ВСУ, что бы потом не было проблем в Европе. Сейчат живёт в Бельгии.
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941
Ви 5 минут назад
Есть такая работа - по морде получать.
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1k
Moon24 11 минут назад
Меньше слов - больше дела . Правильный метод общения с папарацци
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149k
parallax 49 минут назад
Правильно сделал. Я бы тоже дал по морде этому старому пердуну "папе-раци", ибо не куй меня фотографировать без моего разрешения.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1492 поста (1422 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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