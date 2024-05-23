Жерар Депардье избил в Риме известного журналиста-папарацци

Жерар наш, Депардье - почётный гражданин Саранска, с разворота нанёс известному в Европе папарацци Рино Бариллари несколько ударов по лицу. Не ссорьтесь,
дедушки мальчики!
Жерара Депардье обвинили в нападении на итальянского фотографа Рино Бариллари, сообщает The New York Times.
Версии инцидента разнятся.
По данным газеты, инцидент произошел в баре Harry's Bar на улице Виа Венето в Риме. 79-летний Рино Бариллари по прозвищу Король, работающий в том числе на газету Il Messaggero, заметил 75-летнего французского актера в компании двух женщин и приблизился с целью сделать несколько снимков.
"Король папарацци" уверяет, что Депардье набросился и избил его без всякой причины, когда он пытался сделать фотографию актёра с его спутницей. Версия спутницы Депардье, - что папарацци её толкнул и у неё до сих пор болит в районе бюста и груди, а Депардье бросился на защиту дамы.
Свидетелем произошедшего стал обозреватель газеты la Repubblica Джанни Риотта. Он в свою очередь, рассказал, что фотографа неоднократно попросили перестать снимать. Но тот все же сделал нужные кадры и направился к выходу. На улицу за ним последовала одна из женщин по имени Магда Ваврусова и стала на него кричать. После этого к фотографу подошел сам Депардье и несколько раз ударил его. По словам Риотты, «было много крови».
Побитый Депардье Рино Бариллари имеет "почти 170 обращений в отделение неотложной помощи из-за драк со знаменитостями, которые отказались фотографироваться".
Но жизнь его ничему не учит.
После начала специальной военной операции на Украине (СВО) Жерар Депардье, которого приютила Россия, выдав гражданство в привелегированном порядке, выступил с критикой в адрес российских властей, - пишет Lenta.ru.
В ответ в Госдуме предложили гражданства его лишить. Депардье закрыл продюсерский центр, а также приостановил работу над картиной «Нормандия — Неман», посвященной французским летчикам, сражавшимся за СССР во время Второй мировой войны и уехал из страны.
В феврале 2023 года актер признался, что события на Украине не повлияли на его отношение к России. «Я все еще русский. Я люблю русскую культуру. Если я люблю страну, то только за ее культуру», — рассказал он.
По словам его представителя, сейчас Депардье проживает в Европе, не занимается поддержкой беженцев и гуманитарной помощью, а также планирует вернуться в Россию.
Источник:
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