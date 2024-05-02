«От этого мерзко и тошнит»: во Франции решили заняться случаями секс-насилия в шоу-бизнесе после громкого дела Жерара Депардье

13 женщин обвинили актёра в изнасилованиях и домогательствах и чуть не посадили. Теперь для этого создадут специальную комиссию.
Во французском парламенте озаботились заявлениями об изнасилованиях. И решили создать комиссию «по расследованию случаев злоупотребления полномочиями и сексуального насилия в отношении несовершеннолетних и взрослых, занятых в кинематографе, секторах аудиовизуальных развлечений, моды и рекламы».
Первое, чем займётся комиссия - разработает рекомендации и предложит поправки в законы для «препятствия моральному и физическому насилию». Интересно будет потом взглянуть на эти рекомендации.
А поводом стало дело Жерара Депардье.
В декабре 2012 года он назвал бредом и воровством планы французского правительства о введении 75% налога на доход свыше 1 млн евро в год. И поехал в Россию. В 2013 году получил наше гражданство и квартирку в Саранске.
Побыл здесь недолго и опять уехал в Париж. А в 2018-м его обвинили в изнасиловании. Сделала это 22-летняя актриса Шарлот Арну. Она заявила, что пришла к актёру в квартиру, чтобы получить совет по поводу карьеры. А он на неё якобы напрыгнул и девушка не смогла отбиться. Самое интересное, что Арну потом наведалась домой к Жерару ещё разок - итог встречи был тот же. Как она потом сообщила, пришла во второй раз, чтобы «выразить своё отвращение его поведением».
После этого обвинения на актёра посыпались со всех сторон. А французский телеканал даже сделал журналистское расследование о домогательствах с участием актёра. Но вышла промашка: одна из главных обвинительниц - ей уже было за 60 лет - перед стартом показа на ТВ покончила с собой. Позже выяснилось, что она страдала психическим расстройством.
Сейчас Депардье 75 лет, недавно его задержали и отвезли в участок для дачи показаний. Но потом отпустили до суда - он состоится в октябре этого года.
Актёр все обвинения отрицает и говорит, что его просто хотят растоптать. С ним согласен кинокритик Давид Шнейдеров:
Я считаю, что подобными обвинениями эти женщины хотят получить от мужчин деньги, и чтобы журналисты вокруг них носились и выплачивали гонорары за интервью. Пока Жерар Депардье выходил из этой ситуации с честью. Не знаю, мог ли он ставить обнаглевших женщин на своё место, но очень жаль, что полиция принимает сторону взбесившихся самок.
Женщины спустя многие годы вдруг вспоминают, что известный человек, актёр, музыкант, футболист к ним якобы домогался. Одна из женщин, обвиняющих Депардье в домогательствах, говорит о событиях десятилетней давности. От этого мерзко и тошнит. Я считаю, что движение MeToo обнаглело и охамело.
Суд над актёром ещё не состоялся, но с ним уже разорвали все контракты. А фильмы с его участием убрали из эфира французских телеканалов.
Источник:
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- Ну тогда и за изнасилование судите!
- А вы кого-то изнасиловали?!
- Нет. Но аппарат-то есть!
А тут обиженные, видимо не пробились.
И всегда правило
Но видимо сейчас с него денег по другому не срубить, нда..
Хотя это даже звучит бредово. Вот я 10 лет думала, потом обиделась, подам ка я на него в суд. Едрид мадрид..