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«От этого мерзко и тошнит»: во Франции решили заняться случаями секс-насилия в шоу-бизнесе после громкого дела Жерара Депардье

«От этого мерзко и тошнит»: во Франции решили заняться случаями секс-насилия в шоу-бизнесе после громкого дела Жерара Депардье

Автор:
02 мая 2024 18:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Жерар Депардье   Франция   актер   изнасилования   комиссия   обвинения   
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13 женщин обвинили актёра в изнасилованиях и домогательствах и чуть не посадили. Теперь для этого создадут специальную комиссию.

Во французском парламенте озаботились заявлениями об изнасилованиях. И решили создать комиссию «по расследованию случаев злоупотребления полномочиями и сексуального насилия в отношении несовершеннолетних и взрослых, занятых в кинематографе, секторах аудиовизуальных развлечений, моды и рекламы».

Первое, чем займётся комиссия - разработает рекомендации и предложит поправки в законы для «препятствия моральному и физическому насилию». Интересно будет потом взглянуть на эти рекомендации.

А поводом стало дело Жерара Депардье.

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В декабре 2012 года он назвал бредом и воровством планы французского правительства о введении 75% налога на доход свыше 1 млн евро в год. И поехал в Россию. В 2013 году получил наше гражданство и квартирку в Саранске.

Побыл здесь недолго и опять уехал в Париж. А в 2018-м его обвинили в изнасиловании. Сделала это 22-летняя актриса Шарлот Арну. Она заявила, что пришла к актёру в квартиру, чтобы получить совет по поводу карьеры. А он на неё якобы напрыгнул и девушка не смогла отбиться. Самое интересное, что Арну потом наведалась домой к Жерару ещё разок - итог встречи был тот же. Как она потом сообщила, пришла во второй раз, чтобы «выразить своё отвращение его поведением».

После этого обвинения на актёра посыпались со всех сторон. А французский телеканал даже сделал журналистское расследование о домогательствах с участием актёра. Но вышла промашка: одна из главных обвинительниц - ей уже было за 60 лет - перед стартом показа на ТВ покончила с собой. Позже выяснилось, что она страдала психическим расстройством.

Сейчас Депардье 75 лет, недавно его задержали и отвезли в участок для дачи показаний. Но потом отпустили до суда - он состоится в октябре этого года.

Актёр все обвинения отрицает и говорит, что его просто хотят растоптать. С ним согласен кинокритик Давид Шнейдеров:

Я считаю, что подобными обвинениями эти женщины хотят получить от мужчин деньги, и чтобы журналисты вокруг них носились и выплачивали гонорары за интервью. Пока Жерар Депардье выходил из этой ситуации с честью. Не знаю, мог ли он ставить обнаглевших женщин на своё место, но очень жаль, что полиция принимает сторону взбесившихся самок.

Женщины спустя многие годы вдруг вспоминают, что известный человек, актёр, музыкант, футболист к ним якобы домогался. Одна из женщин, обвиняющих Депардье в домогательствах, говорит о событиях десятилетней давности. От этого мерзко и тошнит. Я считаю, что движение MeToo обнаглело и охамело.

Суд над актёром ещё не состоялся, но с ним уже разорвали все контракты. А фильмы с его участием убрали из эфира французских телеканалов.

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Метки: Жерар Депардье   Франция   актер   изнасилования   комиссия   обвинения   
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13  комментариев
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15k
Александр 2 часа назад
Участковый обнаружил в сарае жителя самогонный аппарат. Самогона не нашёл, но передал дело в суд. Судят за самогоноварение. Подозреваемый:
- Ну тогда и за изнасилование судите!
- А вы кого-то изнасиловали?!
- Нет. Но аппарат-то есть!
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4k
OLDer 8 минут назад
Самое интересное что в шоубиз как раз и через постель пробиваются.
А тут обиженные, видимо не пробились.
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573
Кристофер Робин 13 минут назад
Почему все изнасилованные вспоминают об жтом только через 10, 20 ,а то больше лет. Это так память вышибает прсле акта по принуждению?
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17k
GROMOZEKA Полчаса назад
Лицемерие правит западом.
И всегда правило
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93
Alex Час назад
А как можно это доказать спустя столько лет? Она все это время не мылась? Или у нее дети от него? Какая истинная причина этого цирка? Пиар? Месть? Политика?
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3k
Rom Час назад
Приставал бы к парням, ничего б и не случилось )))
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
это ..корочо...мстят Великому франзускому актеру..Ж. Депардье...за российский паспорт...простить не могут.........
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33k
Владимир Час назад
Я сильно подозреваю, что Депардье в свое время приходилось ногами, руками и подручными предметами отбиваться от различных девушек с низкой, средней и высокой социальной ответственностью. Тупо потому что он популярен, богат и всё такое.. И вряд ли у него была необходимость кого то домогаться..
Но видимо сейчас с него денег по другому не срубить, нда..
Хотя это даже звучит бредово. Вот я 10 лет думала, потом обиделась, подам ка я на него в суд. Едрид мадрид..
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
а..эти простиутки..которые самые прыгали на член Бельмондо и А.Делона в 70х...тоже сейчас покойникам будут предъявлять?
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167
aleksey090 ☭Cheкаво☭ZOV☭ 21 минуту назад
У мамки своей спроси
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93
Alex 2 часа назад
Лучше бы занялись случаями клеветы и ложных обвинений от всяких рогаток дырявых.
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August
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