«От этого мерзко и тошнит»: во Франции решили заняться случаями секс-насилия в шоу-бизнесе после громкого дела Жерара Депардье

Побыл здесь недолго и опять уехал в Париж. А в 2018-м его обвинили в изнасиловании. Сделала это 22-летняя актриса Шарлот Арну. Она заявила, что пришла к актёру в квартиру, чтобы получить совет по поводу карьеры. А он на неё якобы напрыгнул и девушка не смогла отбиться. Самое интересное, что Арну потом наведалась домой к Жерару ещё разок - итог встречи был тот же. Как она потом сообщила, пришла во второй раз, чтобы «выразить своё отвращение его поведением».

После этого обвинения на актёра посыпались со всех сторон. А французский телеканал даже сделал журналистское расследование о домогательствах с участием актёра. Но вышла промашка: одна из главных обвинительниц - ей уже было за 60 лет - перед стартом показа на ТВ покончила с собой. Позже выяснилось, что она страдала психическим расстройством.

Сейчас Депардье 75 лет, недавно его задержали и отвезли в участок для дачи показаний. Но потом отпустили до суда - он состоится в октябре этого года.