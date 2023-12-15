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«Он просовывал толстые лапы мне под юбку»: во Франции покончила с собой актриса, обвинявшая Жерара Депардье в сексуальном насилии

«Он просовывал толстые лапы мне под юбку»: во Франции покончила с собой актриса, обвинявшая Жерара Депардье в сексуальном насилии

Автор:
15 декабря 2023 15:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Жерар Депардье   Франция   Эмманюэль Дебевер   актер   актрисы   изнасилования   обвинение   
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Дама не дождалась правосудия и самоубилась.

Жерара Депардье в России знают и любят. У актёра множество работ в исторических, драматических и комедийных картинах. Нашему зрителю он полюбился и за творческий дуэт с Пьером Ришаром.

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Одно время Депардье подумывал осесть в России и даже получил гражданство. А чтобы актёр побыстрее встал на ноги на новой родине, глава Чечни подарил ему двухярусную квартиру в Грозном. В 2013 году она стоила 13 миллионов рублей. Сейчас ценник можно смело удвоить. Депардье от всей души поблагодарил Рамзана Ахматовича, но в Грозный почему-то не переехал.

А потом и вовсе свинтил обратно во Францию.

И в прошлом году, и в этом, актёра часто терзали вопросами на тему последних событий. А он отвечал, что от российского гражданства отказываться не собирается и чувствует себя русским.

Для меня ничего не изменилось. Я все еще русский. Я люблю русскую культуру.

Но в последнее время у Депардье начались серьёзные проблемы. Имя им - женщины.

13 дам обвинили 74-летнего актёра в сексуальных домогательствах и изнасилованиях на съёмках в период с 2004 по 2022 год. Жерар заявил, что всё это ложь, звездёжь и попытка попиариться на скандале с его именем.

Но первой актрисой, заявившей о домогательствах была Эмманюэль Дебевер. Она заявила, что Депардье домогался её юного тела на съёмках фильма Анджея Вайды.

Однажды он засунул свою толстую лапу под мою юбку, чтобы, с его слов, «заставить меня чувствовать себя лучше».

Дело было в 1982 году, а картина называлась «Дантон». Как можно подтвердить факт изнасилования 40-летней давности, да и другие тоже - это остаётся за скобками. Но для СМИ было достаточно голословных обвинений и они бросились клевать того, кого недавно носили на руках и нахваливали.

Телеканал France 2 решил прижать насильника к ногтю и организовал собственное расследование: серию передач, в которых дамы плакали и жаловались на похотливого Депардье. Первый выпуск шоу вышел в эфир 7 декабря, его героиней стала та самая Дебевер, которую Депардье якобы изнасиловал 41 год тому назад. И в тот же день 60-летняя актриса бросилась в реку Сена. Её успели вытащить и отправить в больницу, но там она вскоре умерла. Близкие погибшей говорят, что она чудила и до этого. Например, за 8 дней до самоубийства ушла из дома и её долго не могли найти.

Ну а Депардье продолжает упорно отрицать все слухи об изнасилованиях. И говорит, что если уж решили обвинять - дайте веские доказательства. А лить слёзы перед камерой он и сам умеет.

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Метки: Жерар Депардье   Франция   Эмманюэль Дебевер   актер   актрисы   изнасилования   обвинение   
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17k
sos1960sos Час назад
Наш суд отклонил жалобу одной актрисы, заявлявшей, что за 40 лет Депардье так ни разу и не залезал к ней под юбку своей толстой лапой...
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28k
Axel 4 минуты назад
Задолбали. А дворник почему их @#ять не насиловал? Твари просто. Такие желанные. Пусть доказательства принесет. Если не будет, то дайте ей срок как за изнасилование. Втройне и тогда может у других пропадет желание обвинять
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4k
Артур 9 минут назад
Видимо у актрисы были серьёзные проблемы с психикой. Вот и харрасмент - плод больного воображения.
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25k
ЦСКА 15 минут назад
Удивительно, как без неё обошлось??
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5k
Григорий 22 минуты назад
один вопрос: а что так долго ждали?!
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62k
pynh Полчаса назад
"Дело было в 1982"
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18
Косис Гудронис 50 минут назад
сука, вот бы ко мне баба в штаны залезла, а я бы так оскорбился? и в суд побежал?и вы за равноправие?
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16k
Kostick 58 минут назад
это всё пендосцы начали, кретины, когда ванштейна угробили. старые шмары вышли в тираж, и под прикопку решили бабла стрясти. да и что в головах у тех судейских, что на одних показаниях строят обвинение? бабла у личностей такого уровня столько, что они оптом могут с браззерса брать всех. чем в принципе некоторые и занимались, чарли шин, например.
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18
Косис Гудронис Час назад
такую ненависть испытывала, что 20 лет кушать не могла, а потом повесилась. печалька.
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August

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