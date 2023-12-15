«Он просовывал толстые лапы мне под юбку»: во Франции покончила с собой актриса, обвинявшая Жерара Депардье в сексуальном насилии

Однажды он засунул свою толстую лапу под мою юбку, чтобы, с его слов, «заставить меня чувствовать себя лучше».

Дело было в 1982 году, а картина называлась «Дантон». Как можно подтвердить факт изнасилования 40-летней давности, да и другие тоже - это остаётся за скобками. Но для СМИ было достаточно голословных обвинений и они бросились клевать того, кого недавно носили на руках и нахваливали.

Телеканал France 2 решил прижать насильника к ногтю и организовал собственное расследование: серию передач, в которых дамы плакали и жаловались на похотливого Депардье. Первый выпуск шоу вышел в эфир 7 декабря, его героиней стала та самая Дебевер, которую Депардье якобы изнасиловал 41 год тому назад. И в тот же день 60-летняя актриса бросилась в реку Сена. Её успели вытащить и отправить в больницу, но там она вскоре умерла. Близкие погибшей говорят, что она чудила и до этого. Например, за 8 дней до самоубийства ушла из дома и её долго не могли найти.