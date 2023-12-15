«Он просовывал толстые лапы мне под юбку»: во Франции покончила с собой актриса, обвинявшая Жерара Депардье в сексуальном насилии

Дама не дождалась правосудия и самоубилась.
Жерара Депардье в России знают и любят. У актёра множество работ в исторических, драматических и комедийных картинах. Нашему зрителю он полюбился и за творческий дуэт с Пьером Ришаром.
Одно время Депардье подумывал осесть в России и даже получил гражданство. А чтобы актёр побыстрее встал на ноги на новой родине, глава Чечни подарил ему двухярусную квартиру в Грозном. В 2013 году она стоила 13 миллионов рублей. Сейчас ценник можно смело удвоить. Депардье от всей души поблагодарил Рамзана Ахматовича, но в Грозный почему-то не переехал.
А потом и вовсе свинтил обратно во Францию.
И в прошлом году, и в этом, актёра часто терзали вопросами на тему последних событий. А он отвечал, что от российского гражданства отказываться не собирается и чувствует себя русским.
Для меня ничего не изменилось. Я все еще русский. Я люблю русскую культуру.
Но в последнее время у Депардье начались серьёзные проблемы. Имя им - женщины.
13 дам обвинили 74-летнего актёра в сексуальных домогательствах и изнасилованиях на съёмках в период с 2004 по 2022 год. Жерар заявил, что всё это ложь, звездёжь и попытка попиариться на скандале с его именем.
Но первой актрисой, заявившей о домогательствах была Эмманюэль Дебевер. Она заявила, что Депардье домогался её юного тела на съёмках фильма Анджея Вайды.
Однажды он засунул свою толстую лапу под мою юбку, чтобы, с его слов, «заставить меня чувствовать себя лучше».
Дело было в 1982 году, а картина называлась «Дантон». Как можно подтвердить факт изнасилования 40-летней давности, да и другие тоже - это остаётся за скобками. Но для СМИ было достаточно голословных обвинений и они бросились клевать того, кого недавно носили на руках и нахваливали.
Телеканал France 2 решил прижать насильника к ногтю и организовал собственное расследование: серию передач, в которых дамы плакали и жаловались на похотливого Депардье. Первый выпуск шоу вышел в эфир 7 декабря, его героиней стала та самая Дебевер, которую Депардье якобы изнасиловал 41 год тому назад. И в тот же день 60-летняя актриса бросилась в реку Сена. Её успели вытащить и отправить в больницу, но там она вскоре умерла. Близкие погибшей говорят, что она чудила и до этого. Например, за 8 дней до самоубийства ушла из дома и её долго не могли найти.
Ну а Депардье продолжает упорно отрицать все слухи об изнасилованиях. И говорит, что если уж решили обвинять - дайте веские доказательства. А лить слёзы перед камерой он и сам умеет.
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