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«Провёл рукой по бёдрам и ягодицам»: во Франции закрыли одно из дел о сексуальных домогательствах против Жерара Депардье

«Провёл рукой по бёдрам и ягодицам»: во Франции закрыли одно из дел о сексуальных домогательствах против Жерара Депардье

Автор:
23 января 2024 16:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Жерар Депардье   домгательства   изнасилования   обвинение   отмена   черный пиар   
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Но радоваться актёру ещё рано. «Жертвы» выстроились в очередь, а общественность требует линчевать звёздного артиста.

Жерар Депардье серьёзно влип. Его обвиняют в домогательствах, изнасилованиях и прочем непотребстве. Самой старой из предполагаемых жертв - больше 60 лет. Конечно же, актёра возбудили не дряблые прелести дамы, он пошалил с ней в далёких 1980-х, когда «просунул свои толстые руки ей под юбку». Так она утверждала, раздавала интервью на эту тему, участвовала в разных шоу… А потом утопилась.

Позже выяснилось, что она долго страдала от психического расстройства и постоянно чудила. Но маховик «отмены» актёра уже заработал: объявилось 13 жертв домогательств и изнасилований. Одна из пострадавших - начинающая актриса. Она заявляла, что Депардье - друг её отца и она пришла к нему домой за советом по поводу карьеры. Он что-то ей порекомендовал, а потом огулял. Без всяких там цветов и ухаживаний.

Его «жертвами» также стали гримёрши. Домогался ли актёр до осветителей и уборщиц - неизвестно, от них заявлений не было.

Депардье всё это отрицает и говорит, что эпизоды «домогательств» были с 2004 по 2022 годы. Так утверждают потерпевшие женщины. Но уже прошла куча времени и доказать их слова невозможно. Можно лишь обвинять и поднимать шум.

Дошло до того, что на защиту актёра встали его коллеги во главе с Пьером Ришаром. Они заявили, что не собираются молча смотреть на это линчевание и потребовали серьёзного разбирательства с допросом всех предполагаемых жертв. И если никаких доказательств вины Депардье не будет - следует немедленно прекратить этот чёрный пиар.

А сегодня сообщили, что полиция прекратила расследование по одному из эпизодов домогательств. Обвинителем была актриса Элен Даррас. В прошлом году она говорила, что Депардье, ещё в далёком 2007-м, «провел рукой по её бедрам и ягодицам», а затем предложил ей: «Хочешь пройти в мою гримерку?»

Она ответила гордым отказом. И лишь спустя годы обратилась в полицию.

Её дело закрыли из-за истечения сроков давности. Вероятно, вскоре так поступят и с другими эпизодами домогательств - фактов-то нет. Но репутацию Депардье это уже не спасёт, его уже «отменили».

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Метки: Жерар Депардье   домгательства   изнасилования   обвинение   отмена   черный пиар   
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9  комментариев
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9k
Владимир 2 часа назад
Это в Гейропе репутацию Депардье уже не спасёт, а в России он МУЖИК.
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7k
Нестерин Сергей Полчаса назад
Провёл руками по бёдрам и ягодицам со словами:- Всё что могу, солнышко... Всё, что могу.
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1k
Kra 51 минуту назад
ну, сейчас каждый начнет про домогательства рассказывать.
Как в старом анекдоте: "Вы тоже говорите"
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5k
Харон 56 минут назад
А где же вы раньше были?
Гордились тем, что Депардье по жопе похлопал?
А теперь, спустя 40 лет, решили что маловато похлопал и решили хайпануть???
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197
Феличита Час назад
ну отменили... теперь иски этим всем бабам и можно будет компенсирвоать все убытки
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34k
Юр21 Час назад
Ахренительная система! Придумал какую нибудь хрень - и выдвигай в массы, авось бабла срубишь...
Ну воспеватели западных ценностей, как там со справедливостью?
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33k
Ego sum qui sum Час назад
как быстро меняются времена и простое становится сложным

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23k
Слепой Пью 2 часа назад
Ну прям бабы как львицы из поста повыше... стареющего льва все куснуть норовят... Только там львицы, а тут суки.
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August

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