«Провёл рукой по бёдрам и ягодицам»: во Франции закрыли одно из дел о сексуальных домогательствах против Жерара Депардье

Но радоваться актёру ещё рано. «Жертвы» выстроились в очередь, а общественность требует линчевать звёздного артиста.
Жерар Депардье серьёзно влип. Его обвиняют в домогательствах, изнасилованиях и прочем непотребстве. Самой старой из предполагаемых жертв - больше 60 лет. Конечно же, актёра возбудили не дряблые прелести дамы, он пошалил с ней в далёких 1980-х, когда «просунул свои толстые руки ей под юбку». Так она утверждала, раздавала интервью на эту тему, участвовала в разных шоу… А потом утопилась.
Позже выяснилось, что она долго страдала от психического расстройства и постоянно чудила. Но маховик «отмены» актёра уже заработал: объявилось 13 жертв домогательств и изнасилований. Одна из пострадавших - начинающая актриса. Она заявляла, что Депардье - друг её отца и она пришла к нему домой за советом по поводу карьеры. Он что-то ей порекомендовал, а потом огулял. Без всяких там цветов и ухаживаний.
Его «жертвами» также стали гримёрши. Домогался ли актёр до осветителей и уборщиц - неизвестно, от них заявлений не было.
Депардье всё это отрицает и говорит, что эпизоды «домогательств» были с 2004 по 2022 годы. Так утверждают потерпевшие женщины. Но уже прошла куча времени и доказать их слова невозможно. Можно лишь обвинять и поднимать шум.
Дошло до того, что на защиту актёра встали его коллеги во главе с Пьером Ришаром. Они заявили, что не собираются молча смотреть на это линчевание и потребовали серьёзного разбирательства с допросом всех предполагаемых жертв. И если никаких доказательств вины Депардье не будет - следует немедленно прекратить этот чёрный пиар.
А сегодня сообщили, что полиция прекратила расследование по одному из эпизодов домогательств. Обвинителем была актриса Элен Даррас. В прошлом году она говорила, что Депардье, ещё в далёком 2007-м, «провел рукой по её бедрам и ягодицам», а затем предложил ей: «Хочешь пройти в мою гримерку?»
Она ответила гордым отказом. И лишь спустя годы обратилась в полицию.
Её дело закрыли из-за истечения сроков давности. Вероятно, вскоре так поступят и с другими эпизодами домогательств - фактов-то нет. Но репутацию Депардье это уже не спасёт, его уже «отменили».
Источник:
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Как в старом анекдоте: "Вы тоже говорите"
Гордились тем, что Депардье по жопе похлопал?
А теперь, спустя 40 лет, решили что маловато похлопал и решили хайпануть???
Ну воспеватели западных ценностей, как там со справедливостью?