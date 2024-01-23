«Провёл рукой по бёдрам и ягодицам»: во Франции закрыли одно из дел о сексуальных домогательствах против Жерара Депардье

Позже выяснилось, что она долго страдала от психического расстройства и постоянно чудила. Но маховик «отмены» актёра уже заработал: объявилось 13 жертв домогательств и изнасилований. Одна из пострадавших - начинающая актриса. Она заявляла, что Депардье - друг её отца и она пришла к нему домой за советом по поводу карьеры. Он что-то ей порекомендовал, а потом огулял. Без всяких там цветов и ухаживаний.

Его «жертвами» также стали гримёрши. Домогался ли актёр до осветителей и уборщиц - неизвестно, от них заявлений не было.

Депардье всё это отрицает и говорит, что эпизоды «домогательств» были с 2004 по 2022 годы. Так утверждают потерпевшие женщины. Но уже прошла куча времени и доказать их слова невозможно. Можно лишь обвинять и поднимать шум.