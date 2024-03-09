15 находок, назначение которых сложно разгадать даже всезнайкам

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Многим людям попадаются странные и загадочные вещи, которые действительно могут удивить. И приходится ломать голову, для чего же их используют. Здорово, что теперь с помощью Интернета легко выяснить, «что это за штука». Взгляните!
1. Твёрдая металлическая вещь, увидел в музее сельского хозяйства. У нее резиновые ремешки и цепочки
Это накладки на глаза быка или лошади, шоры.
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2. Что это за атласное изделие с подкладкой, завязками из лент и отверстием посередине? Возможно, сделано вручную
Похоже, что с помощью завязок, его можно повесить на деревянную вешалку, чтобы легкие предметы не соскальзывали.
3. Что за странное полотенце мне подарили?
Это декоративное полотенце для рук, которое можно повесить на ручку плиты.
4. Мне подарили этот маленький серебряный предмет в качестве предсвадебного подарка
Это миниатюрная свадебная ваза из чистого серебра, такие в прошлом часто дарили молодоженам. Один носик вазы символизирует мужа, другой - жену.
5. Старая деревянная ручка с кожаной частью
В 1915 году Пол Риссманн разработал этот компрессор из дерева и кожи для давления на брюшную аорту, когда кровотечение после родов было слишком сильным. Очень упрощенный инструмент, созданный специально для акушерок.
6. Что это за металлическое устройство с металлической трубкой, которое было найдено в больничной уборной?
Эта штука используется для мытья больничных принадлежностей.
7. Они сделаны из дерева. Материал, похожий на мешковину, плотный, но гибкий. Ремешки сделаны из кожи. Что это?
Это снегоступы, но, по-моему, особого типа, для катания на собачьих упряжках. У меня была пара похожей формы с резиновыми ремнями, которые отлично подходили для бега по твердому снегу.
8. Нашла в благотворительном магазине керамику с двумя маленькими отверстиями и размером с яичную подставку. Никогда не видела ничего подобного
Это фарфоровый держатель для зубных щеток.
9. Приспособление неизвестного назначения, металлическое, может быть для кухни? Круг из металлических зубцов на одном конце, нажимной механизм на другом
Это крепится к нижней части трости и переворачивается для использования на скользкой земле.
10. Керамическая "баночка“ с крышкой, нашёл под диваном в съёмной квартире
Это старая керамическая грелка.
11. Нашел это в нашей корзине для пожертвований. Мы некоммерческая организация, перерабатываем очки и слуховые аппараты
Выглядит как старый слуховой аппарат. В зажиме для галстука есть транзистор, который подключается к шнуру слухового аппарата.
12. Что-то вроде ложки с металлической пластинкой и отверстием
Это суповая ложка для усатых джентльменов.
14. Два пластиковых инструмента в форме крючка с двойными вилками на конце. Что это такое и для чего они используются?
Инструмент для удаления клещей у животных.
15. Латунный предмет с отвинчивающимся дымоходом и отверстиями в крышке. Корпус полый
Этот сосуд называется "мараш", используется в странах Ближнего Востока. Горлышко отвинчивается и наполняется розовой водой или нелетучим ароматизатором. Хозяин приветствует гостей, предлагая им ополоснуть руки и лицо.
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