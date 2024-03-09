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15 находок, назначение которых сложно разгадать даже всезнайкам

15 находок, назначение которых сложно разгадать даже всезнайкам

Автор:
09 марта 2024 22:11
Сообщество : ФотоМир
Метки: Назначение   Разгадать   Удивить   всезнайки   находки   сложно   
1446
16

Многим людям попадаются странные и загадочные вещи, которые действительно могут удивить. И приходится ломать голову, для чего же их используют. Здорово, что теперь с помощью Интернета легко выяснить, «что это за штука». Взгляните!

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Метки: Назначение   Разгадать   Удивить   всезнайки   находки   сложно   
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3  комментария
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DVPET Час назад
Первый предмет это бронелифчик. Как можно спутать?
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Lexx Полчаса назад
11. Скорее всего микрофон, какой к хренам транзистор.
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