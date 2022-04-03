15 причудливых ситуаций, в которые очень сложно поверить

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В мире каждый день происходит множество различных событий. В этом посте вы увидите кадры своеобразных ситуаций и любопытных моментов, которые кажутся невероятными.
Медсестра обнаруживает, что коллега доктор был недоношенным ребенком, о котором она заботилась 28 лет назад
Коллега кинул карточку, а другой поймал её ухом
Оползень с огромными валунами, один из которых остановился буквально за пару метров до жилого дома
Я встретил Киану, когда мне было 17 лет, а в следующий раз - 21 год. На нём была та же футболка!
Братья-близнецы играли друг против друга на Кубке мира по кубику Рубика, и один выиграл на 0,001 секунды
Парень просто чеканил мяч
Он вряд ли захочет это повторить
Метание топора-"бумеранга"
Невероятно везучий пёс
Источник:
АНТИФИШКИ
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