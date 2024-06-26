«Это всё уродство»: депутат Милонов призвал запретить женщинам бесконтрольно увеличивать губы

Теперь же Милонов обратил внимание на любительниц пластической хирургии. А именно - на тех, кто увеличивает губы. По мнению парламентария, эти процедуры должны проводить только врачи. К тому же надо вводить какой-то стандарт по «накачке», в противном случае дамы будут выглядеть, словно горе-пчеловоды.

Необходимо, чтобы такие операции делали врачи, а не какие-то шаболды со скальпелями, которые не имеют соответствующего образования. Это всё уродство. Их надо в психиатрическую клинику срочно всех переключить, потому что люди явно изуродовали себя и пугают людей. Дети могут увидеть, подростки, пенсионеры, не дай бог. Это выглядит ужасно кринжово.

Люди с огромными губами, как будто их покусали пчёлы. Это действительно страх какой-то божий. Здесь чётко нужен регламент, какой объём должен быть, какая величина, какой процент. Это нужно прописать, если медицинская операция, должен быть стандарт оказания медицинской услуги.