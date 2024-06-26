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«Это всё уродство»: депутат Милонов призвал запретить женщинам бесконтрольно увеличивать губы

«Это всё уродство»: депутат Милонов призвал запретить женщинам бесконтрольно увеличивать губы

Автор:
26 июня 2024 18:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Виталий Милонов   губы   депутат   женщины   пластическая операция   
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А то многие их перекачивают и выглядят так, будто их покусали пчёлы.

Виталий Милонов любит высказываться на разные темы. Например, недавно он рассказал, что прорабатывает дресс-код для уличных прогулок в летнее время. И посоветовал женщинам не рассекать в общественных местах без трусов.

Теперь же Милонов обратил внимание на любительниц пластической хирургии. А именно - на тех, кто увеличивает губы. По мнению парламентария, эти процедуры должны проводить только врачи. К тому же надо вводить какой-то стандарт по «накачке», в противном случае дамы будут выглядеть, словно горе-пчеловоды.

Необходимо, чтобы такие операции делали врачи, а не какие-то шаболды со скальпелями, которые не имеют соответствующего образования. Это всё уродство. Их надо в психиатрическую клинику срочно всех переключить, потому что люди явно изуродовали себя и пугают людей. Дети могут увидеть, подростки, пенсионеры, не дай бог. Это выглядит ужасно кринжово.

Люди с огромными губами, как будто их покусали пчёлы. Это действительно страх какой-то божий. Здесь чётко нужен регламент, какой объём должен быть, какая величина, какой процент. Это нужно прописать, если медицинская операция, должен быть стандарт оказания медицинской услуги.

А вчера Милонов озаботился пахучими пассажирами в общественном транспорте. Неизвестно, где он с ними столкнулся, но депутат заявил:

Мы имеем право находиться в общественных местах не будучи атакованными вонючими людьми.

Он даже выдвинул инициативу о поправках в Административный кодекс и предложил приравнять сильный запах к хулиганству. А это штраф или 15 суток отсидки. Но пока всё остаётся на уровне проекта.

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Метки: Видео   Виталий Милонов   губы   депутат   женщины   пластическая операция   
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38  комментариев
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1k
mik6059 2 часа назад
Да пусть увеличивают сколько хотят))))))) Сразу видно, с кем не надо знакомиться))))) Типа, маркер)))))
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981
Антоха Оренбург 5 минут назад
Когда уже милонова запретят. Ему больше делать нехрен за государственные деньги?
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65k
Олег 13 минут назад
Этому долбодятлу делать нечего? Пусть справку принесёт что он не придурок
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19
1 2 16 минут назад
Этот занимается всякой хернёй. Готов делать что угодно, лишь бы не делать ничего полезного для народа, как депутат ГД. И таких в Госдуре 90%. Печаль... Интересно, что у него в голове? Ментоскопирование ему надо провести или КТ черепушки, а лучше сразу лоботомию и в Питер, в Кунсткамеру, как образец мозга Vicarius Degradatus ( Депутат деградировавший, с латыни если что...)
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201
pilot52 20 минут назад
А нельзя ли сначала запретить идиотские инициативы милонова?
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194
Lopasin 24 минуты назад
Надо запретить Милонову бесконтрольно нести свои идиотские идеи. Других проблем в стране нет чтоли?
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2k
Уходим отсюда Полчаса назад
Нужно запретить до определённого возраста, а в целом не надо, отличный индикатор как и партаки.
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319
ya da 47 минут назад
Милонов знатный троль:) а вот про баб без трусов зря:)
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8k
Евгений Д 47 минут назад
Губы то можно и накачать и потом если получится попробовать убавить,
а вот мозгов этим индивидам нарастить ну ни как не получится
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51k
Максим Т. Час назад
Ну, с точки зрения эстетики, он прав. Но запрещать не надо "дабы дурь каждой видна была"
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373
unclejohn Час назад
В 70-х, когда сексоты (их было много) докладывали комиссии гражданского бутерброда о изменении состояния общества в ненужную (по меркам действующей в то время идеологии), немедленно следовал вброс во СМИ о пришельцах, призраках и т.д. и т.п. Милонов играет такую же роль отвлекающего элемента. Возможно, ему нравится выставлять себя глупым клоуном. Умным его точно не назовёшь, когда инструмент перестаёт выполнять свою работу, его утилизируют.
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12k
Zемляк Час назад
Для начала разобрался бы с горлопанами-торгашами в электричках.
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12k
BarOb Час назад
Проблем что-ли больше в стране нет. Пусть выращивают, всё равно нормальные люди понимают как потешно выглядят хозяйки губ.
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3k
Старожил Час назад
Строит из себя деятельного члена, придумывая всю новую и новую дичь, теперь уже ежедневно
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11k
Trenzel2003 Час назад
У татупедов платят бабло за предложения, за инициативу. Милонов бесспорно милллллионер по количеству предложений. Вот только жаль что он такой идиот!!!
А насчет увеличения губ и прочего. Это дело личное. Пусть что хотят, то и увеличивают. Главное что бы эти уроды не пропагандировали свое приобретенное уродство!
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413
Самуил Маршак Час назад
Предлагаю запретить Милонову увеличивать количество собственных тупейших иницатив
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15k
Иван Иваныч Час назад
Предлагаю запретить Миловову гнусно картавить.
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4k
просто Дмитрий Час назад
оБЩЕСТВУ НУЖНЫ СКОМОРОХИ, КОТОРЫЕ ЕГО РАЗЛЕКАЮТ. в ДАННОМ СЛУЧАЕ "ВАРЕНИКАМИ"
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6k
sumrаknn 2 часа назад
у армии не хватает мавиков, хорошей амуниции, больные собирают деньги на лечение, а у него какая то жуйня в приоритете
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62
Владимир . 2 часа назад
Зачем?

Красивую и умную женщину должны видеть издалека
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153k
parallax 2 часа назад
Приравнять к членовредительству.
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August
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