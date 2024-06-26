«Это всё уродство»: депутат Милонов призвал запретить женщинам бесконтрольно увеличивать губы

А то многие их перекачивают и выглядят так, будто их покусали пчёлы.
Виталий Милонов любит высказываться на разные темы. Например, недавно он рассказал, что прорабатывает дресс-код для уличных прогулок в летнее время. И посоветовал женщинам не рассекать в общественных местах без трусов.
Теперь же Милонов обратил внимание на любительниц пластической хирургии. А именно - на тех, кто увеличивает губы. По мнению парламентария, эти процедуры должны проводить только врачи. К тому же надо вводить какой-то стандарт по «накачке», в противном случае дамы будут выглядеть, словно горе-пчеловоды.
Необходимо, чтобы такие операции делали врачи, а не какие-то шаболды со скальпелями, которые не имеют соответствующего образования. Это всё уродство. Их надо в психиатрическую клинику срочно всех переключить, потому что люди явно изуродовали себя и пугают людей. Дети могут увидеть, подростки, пенсионеры, не дай бог. Это выглядит ужасно кринжово.
Люди с огромными губами, как будто их покусали пчёлы. Это действительно страх какой-то божий. Здесь чётко нужен регламент, какой объём должен быть, какая величина, какой процент. Это нужно прописать, если медицинская операция, должен быть стандарт оказания медицинской услуги.
А вчера Милонов озаботился пахучими пассажирами в общественном транспорте. Неизвестно, где он с ними столкнулся, но депутат заявил:
Мы имеем право находиться в общественных местах не будучи атакованными вонючими людьми.
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Он даже выдвинул инициативу о поправках в Административный кодекс и предложил приравнять сильный запах к хулиганству. А это штраф или 15 суток отсидки. Но пока всё остаётся на уровне проекта.
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а вот мозгов этим индивидам нарастить ну ни как не получится
А насчет увеличения губ и прочего. Это дело личное. Пусть что хотят, то и увеличивают. Главное что бы эти уроды не пропагандировали свое приобретенное уродство!
Красивую и умную женщину должны видеть издалека