FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8962 поста • 1070 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
ПМЭФ не поделили проститутки

ПМЭФ не поделили проститутки

Автор:
05 июня 2024 22:14
Сообщество : Жить в России
Метки: ПМЭФ   дамы полусвета   девушки   драка   проститутки   форум   
2439
4

Вот и первый экономический скандал Петербургского международного экономического форума. Его поля не поделили девушки низкой социальной ответственности. Суть конфликта коротко: жрицы любви начали съезжаться на экономический слет из области и регионов, а коренные, питерские проститутки, этим недовольны. Хоть они и все разные, но нарушение конвенции никому не нравится.

Перед каждым ПМЭФ в городе активизируются девушки, когда-то прозванные Ксенией Собчак «форумчаночками». Они предлагают эскорт-услуги или сопровождение, многие — с последующим интимом. Кроме того, «покрасоваться» на форуме в этом качестве рады и молодые люди.

По словам собеседницы «Форпоста», которая раньше работала в этой сфере, конкуренция среди девочек и мальчиков в дни ПМЭФ – сумасшедшая. И готовиться к мероприятию они начинают заранее.

Обычно, как только становятся известны даты проведения мероприятия, все начинают готовиться. “Старенькие” – то есть те, кто раньше уже работал на ПМЭФ – более спокойно к этому относятся. А новенькие – они с ума сходят. Начинают ходить в зал, тратить деньги на разные массажи. Многие идут на курсы по этикету. В общем, начинают делать всё, чтобы на выходе ценник на них был выше»

, — рассказала Ольга (имя изменено, – прим. ред).

Вот и в этом году в даркнете одновременно появились пароли и явки девушек с идеальными параметрами, готовых составить компанию участникам форума в любом формате, а также расценки на них, - пишет МК.

Из него следует, что цены на услуги относительно прошлого года взлетели почти вдвое, и теперь полные сутки сопровождения, включая вечеринки, рестораны, балеты и прочие развлечения, стоят 700 тысяч рублей. А исполнительницы тех самых услуг там же возмущаются, что в этот раз «понаехали всякие провинциалки», демпингующие до 350 тыс руб в сутки, что форменное безобразие. Правда, менеджер девушек тут же призывает «отличать качественную услугу от «дешевых подделок».

Официально на форуме работают девушки из московских и питерских модельных агентств, – пояснил МК менеджер в приватной беседе, – но тут еще и со всей России съехались «самозанятые», проникают на рабочие панели, покупают «приглосы» (доступ на мероприятия) и сбивают цену нашим девочкам. Наши девочки владеют языками, экономическими вопросами и этикетом и могут качественно сопровождать уважаемых людей не только на развлекательных мероприятиях, но и на рабочих. А вот эти дешевки портят и нашу репутацию: на них же бейджик не висит, что они самозванки!

В тематических пабликах уточняется, что 350 тыс. в сутки – это самозванка, но хотя бы в общих чертах имеющая представление, что такое экономика. А вот 100-200 тыс. руб. за сутки попросит только «деревня, за которую вам будет стыдно».

Ольга рассказала и о том, каких девушек чаще всего ищут участники и гости ПМЭФ. Так, по её словам, практически каждому нужна высокая и спортивного телосложения. Если есть высшее образование – отлично, если нет – жаль, но ничего критичного. Знание английского языка – преимущество, но обычно именно внешность главный критерий отбора.

Борьба с демпингом от конкуренток на поверхности – о ней сообщили журналистам МК конкурентки, у которых тоже есть конкурентки.

Врут они все, что всегда держали 700 тыс. в сутки

, – уверена длинноногая красавица 19 лет из Казахстана, представляющаяся на форуме кореянкой по имени Си.

Я точно знаю, что в прошлом году наши азиатские девочки все стратегии осуществляли только за проход на закрытую пати, угощение и подарок. И только некоторые брали по 20-40 тысяч за один раз, но не больше. И в этом году так. А 700 тыс. назначили за себя всякие ваши российские артистки и инстаграм*-модели – и теперь бьются за свою цену. Но им нас не обойти!

* Запрещены в РФ

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: ПМЭФ   дамы полусвета   девушки   драка   проститутки   форум   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Александр Шевченко 57 минут назад
Совсем конечно [мат] 700000 за день это трактор в аренду на месяц можно взят. А тут обоссаная дырка в аренду на день , да и страшно туда пихать там же уже пи@дец сколько входящих было, всё равно что в клубок змей пихнуть. У богатых конечно свои причуды ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Товарищ 17 минут назад
Дайте угадаю из какой они республики.

Я в Питере живу, знаю этих мартышек.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
651
Corkscrew 19 минут назад
Интересно, а чего это местные путаны так заерзали? Не выдерживают конкуренцию с приезжими жрицами любви или последние тупо демпингуют?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alexandr Полчаса назад
Интересно, а кто правильные комменты минусует?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
262
Самуил Маршак 39 минут назад
20-40 - это красная цена. Правильно казашка говорит!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Aleksei Час назад
сколько не назначай цену - 3.14 да у всех одинаковая: что за 700к ,что за 200.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
dima423 Час назад
зажрались чето шлюхи...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Billi_Bons 2 часа назад
А были ли среди представительниц древнейшей профессии представительницы «древнейшего» народа? Друг интересуется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Владимир 2 часа назад
Забавно однако.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
iovan2011 2 часа назад
Это даже комментировать больно. Даже у детей шариковых на съездах кпсс было самоуважение. Вспомнился комментарий Хабиба Н. про наркотики
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
lekha-fil 2 часа назад
Что значит не читали классику: "созыв конференции детей лейтенанта Шмидта".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
486
Массажир Петро 2 часа назад
"коренные, питерские простит..., этим недовольны."
=============
Коренные, пристяжные, прям птица-тройка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1511 постов (1440 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

101560



Другие посты автора
Популярное в сообществах
13 причин, по которым Австралия делает этот мир особенным
13 причин, по которым Австралия делает этот мир особенным
18 отличных дизайнов, которые стоит применять повсеместно
18 отличных дизайнов, которые стоит применять повсеместно
Набирающие популярность в сообществах
Жители 15 стран показали, сколько стоят продукты
Жители 15 стран показали, сколько стоят продукты
Свет оранжевых звезд подошел земным организмам лучше солнечного
Свет оранжевых звезд подошел земным организмам лучше солнечного
Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80%
Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80%
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз

Лучшие демотиваторы
Записка из детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомир#Юмор#ДТП#Автовсячина#кот#улыбнуло#новости#Москва
#в мире#автомобили#животные#забавно#аварии#интересное#Россия#история#Ynews#США
#люди#машина#Прикол#авто аварии#позитив#кино#фильм#кошка#собака#маразм
Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80% Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80% "Наши услуги важны, как еда": российские проститутки рассказали о своей работе, записав рэп "Наши услуги важны, как еда": российские проститутки рассказали о своей работе, записав рэп Проститутки из Одессы не поделили клиента-турка и устроили потасовку Проститутки из Одессы не поделили клиента-турка и устроили потасовку Таксист посадил к себе в машину модель, думая что она проститутка, а та не сразу поняла намёка Таксист посадил к себе в машину модель, думая что она проститутка, а та не сразу поняла намёка 22-летняя эскортница рассказала, почему оставила работу в офисе ради секс-индустрии 22-летняя эскортница рассказала, почему оставила работу в офисе ради секс-индустрии В Италии полиция задержала украинскую эскортницу, избившую и обокравшую русскую коллегу из чувства мести В Италии полиция задержала украинскую эскортницу, избившую и обокравшую русскую коллегу из...

На что жалуетесь?

Вернуться