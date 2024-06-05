ПМЭФ не поделили проститутки

Вот и первый экономический скандал Петербургского международного экономического форума. Его поля не поделили девушки низкой социальной ответственности. Суть конфликта коротко: жрицы любви начали съезжаться на экономический слет из области и регионов, а коренные, питерские проститутки, этим недовольны. Хоть они и все разные, но нарушение конвенции никому не нравится.
Перед каждым ПМЭФ в городе активизируются девушки, когда-то прозванные Ксенией Собчак «форумчаночками». Они предлагают эскорт-услуги или сопровождение, многие — с последующим интимом. Кроме того, «покрасоваться» на форуме в этом качестве рады и молодые люди.
По словам собеседницы «Форпоста», которая раньше работала в этой сфере, конкуренция среди девочек и мальчиков в дни ПМЭФ – сумасшедшая. И готовиться к мероприятию они начинают заранее.
Обычно, как только становятся известны даты проведения мероприятия, все начинают готовиться. “Старенькие” – то есть те, кто раньше уже работал на ПМЭФ – более спокойно к этому относятся. А новенькие – они с ума сходят. Начинают ходить в зал, тратить деньги на разные массажи. Многие идут на курсы по этикету. В общем, начинают делать всё, чтобы на выходе ценник на них был выше»
, — рассказала Ольга (имя изменено, – прим. ред).
Вот и в этом году в даркнете одновременно появились пароли и явки девушек с идеальными параметрами, готовых составить компанию участникам форума в любом формате, а также расценки на них, - пишет МК.
Из него следует, что цены на услуги относительно прошлого года взлетели почти вдвое, и теперь полные сутки сопровождения, включая вечеринки, рестораны, балеты и прочие развлечения, стоят 700 тысяч рублей. А исполнительницы тех самых услуг там же возмущаются, что в этот раз «понаехали всякие провинциалки», демпингующие до 350 тыс руб в сутки, что форменное безобразие. Правда, менеджер девушек тут же призывает «отличать качественную услугу от «дешевых подделок».
Официально на форуме работают девушки из московских и питерских модельных агентств, – пояснил МК менеджер в приватной беседе, – но тут еще и со всей России съехались «самозанятые», проникают на рабочие панели, покупают «приглосы» (доступ на мероприятия) и сбивают цену нашим девочкам. Наши девочки владеют языками, экономическими вопросами и этикетом и могут качественно сопровождать уважаемых людей не только на развлекательных мероприятиях, но и на рабочих. А вот эти дешевки портят и нашу репутацию: на них же бейджик не висит, что они самозванки!
В тематических пабликах уточняется, что 350 тыс. в сутки – это самозванка, но хотя бы в общих чертах имеющая представление, что такое экономика. А вот 100-200 тыс. руб. за сутки попросит только «деревня, за которую вам будет стыдно».
Ольга рассказала и о том, каких девушек чаще всего ищут участники и гости ПМЭФ. Так, по её словам, практически каждому нужна высокая и спортивного телосложения. Если есть высшее образование – отлично, если нет – жаль, но ничего критичного. Знание английского языка – преимущество, но обычно именно внешность главный критерий отбора.
Борьба с демпингом от конкуренток на поверхности – о ней сообщили журналистам МК конкурентки, у которых тоже есть конкурентки.
Врут они все, что всегда держали 700 тыс. в сутки
, – уверена длинноногая красавица 19 лет из Казахстана, представляющаяся на форуме кореянкой по имени Си.
Я точно знаю, что в прошлом году наши азиатские девочки все стратегии осуществляли только за проход на закрытую пати, угощение и подарок. И только некоторые брали по 20-40 тысяч за один раз, но не больше. И в этом году так. А 700 тыс. назначили за себя всякие ваши российские артистки и инстаграм*-модели – и теперь бьются за свою цену. Но им нас не обойти!
Источник:
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Я в Питере живу, знаю этих мартышек.
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Коренные, пристяжные, прям птица-тройка.