ПМЭФ не поделили проститутки

Вот и в этом году в даркнете одновременно появились пароли и явки девушек с идеальными параметрами, готовых составить компанию участникам форума в любом формате, а также расценки на них, - пишет МК.

Из него следует, что цены на услуги относительно прошлого года взлетели почти вдвое, и теперь полные сутки сопровождения, включая вечеринки, рестораны, балеты и прочие развлечения, стоят 700 тысяч рублей. А исполнительницы тех самых услуг там же возмущаются, что в этот раз «понаехали всякие провинциалки», демпингующие до 350 тыс руб в сутки, что форменное безобразие. Правда, менеджер девушек тут же призывает «отличать качественную услугу от «дешевых подделок».

Официально на форуме работают девушки из московских и питерских модельных агентств, – пояснил МК менеджер в приватной беседе, – но тут еще и со всей России съехались «самозанятые», проникают на рабочие панели, покупают «приглосы» (доступ на мероприятия) и сбивают цену нашим девочкам. Наши девочки владеют языками, экономическими вопросами и этикетом и могут качественно сопровождать уважаемых людей не только на развлекательных мероприятиях, но и на рабочих. А вот эти дешевки портят и нашу репутацию: на них же бейджик не висит, что они самозванки!

В тематических пабликах уточняется, что 350 тыс. в сутки – это самозванка, но хотя бы в общих чертах имеющая представление, что такое экономика. А вот 100-200 тыс. руб. за сутки попросит только «деревня, за которую вам будет стыдно».