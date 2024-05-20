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Метеор пронесся в&nbsp;небе над Португалией

Метеор пронесся в небе над Португалией

Автор:
20 мая 2024 09:10
Метки: Видео   Португалия   в мире   вспышка   интересно   метеор   
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В небе над Португалией в субботу вечером заметили яркую световую вспышку. Вероятно, это был метеор. Местные жители опубликовали красивейшие кадры в соцсетях.

Жители Португалии заметили в небе вечером 18 мая яркую вспышку. Вероятно, это был пролетевший через атмосферу метеор. Очевидцы опубликовали видео явления в социальных сетях.

Выглядит буквально как сцена из фильма.

Яркую вспышку в ночном небе видели в основном в северных районах страны. При этом некоторые видеозаписи с явлением были сделаны и в южных районах Португалии.

Многие довольно часто путают метеоры и метеориты. Метеором называют светящуюся полосу, которую космический объект оставляет в ночном небе, сгорая в атмосфере.

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Метки: Видео   Португалия   в мире   вспышка   интересно   метеор   
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6  комментариев
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5k
Макс 53 минуты назад
На втором видео прям коренные португальцы в машине
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15k
? ? ? Полчаса назад
судя по цвету - медный.
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1k
tuka 48 минут назад
а где в это время были Петров и Баширов?
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4k
iovan2011 52 минуты назад
я стал понимать португальский
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3k
Игорь 2 часа назад
насколько помню - "день триффидов" с зеленой кометы начинался ;-)
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Себастьян Перейра
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