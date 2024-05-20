Метеор пронесся в небе над Португалией

В небе над Португалией в субботу вечером заметили яркую световую вспышку. Вероятно, это был метеор. Местные жители опубликовали красивейшие кадры в соцсетях.
Жители Португалии заметили в небе вечером 18 мая яркую вспышку. Вероятно, это был пролетевший через атмосферу метеор. Очевидцы опубликовали видео явления в социальных сетях.
Выглядит буквально как сцена из фильма.
Яркую вспышку в ночном небе видели в основном в северных районах страны. При этом некоторые видеозаписи с явлением были сделаны и в южных районах Португалии.
Многие довольно часто путают метеоры и метеориты. Метеором называют светящуюся полосу, которую космический объект оставляет в ночном небе, сгорая в атмосфере.
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