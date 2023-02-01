Самые известные падения метеоритов 20 и 21 веков

Он, пожалуй, самый известный из всех, что обрушивался на землю в 20 веке. Метеорит упал рядом с рекой Подкаменная Тунгуска, в Эвенкийском районе Красноярского края.

Космическое тело упало на Землю в июне 1908 года. Мощность взрыва оценили в 40-50 мегатонн - сопоставимо со взрывом водородной бомбы. А сам взрыв произошёл на высоте 7-10 км. От населённых пунктов далеко, но стёкла в в домах вылетели даже в двухстах км от эпицентра и ещё несколько ночей небо и облака светились. Лес был полностью повален на участке в 2 тысячи квадратных км. Экспедиции исследователей смогли оказаться на месте только через 15 лет и никаких значимых обломков метеорита найти не удалось. Но были найдены крошечные шарики, которые и указывали на космическое происхождение тела.

Конспирологи, конечно же, не могли пройти мимо и придумали массу теорий о том, что падение Тунгусского метеорита - это никакое не космическое событие.