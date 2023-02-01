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Самые известные падения метеоритов 20 и 21 веков

Самые известные падения метеоритов 20 и 21 веков

Автор:
01 февраля 2023 13:49
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   интересное   история   космос   метеорит   события   
2076
6
Мы живём в мире, где небесные тела - это что-то, на что обывателю можно посмотреть только в телескопы, но уж точно никак нельзя потрогать, к примеру, Венеру, Марс, да и остальные планеты тоже.
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Метки: Прошлое   интересное   история   космос   метеорит   события   
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6  комментариев
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30k
АнтонПолднев Час назад
Очевидцы рассказывали, что размеры болида можно было сравнить с видимыми размерами Луны.(с)
Это офигеть как информативно...
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Артур Полчаса назад
Афтырь, на последнем фото Патомский кратер. Не звизди.
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2k
веселый просто Час назад
А почему про это падение ничего не написано?
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95k
parallax Час назад
Последнее фото не в тему. Тут метеорит не падал.
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