Самые известные падения метеоритов 20 и 21 веков

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Мы живём в мире, где небесные тела - это что-то, на что обывателю можно посмотреть только в телескопы, но уж точно никак нельзя потрогать, к примеру, Венеру, Марс, да и остальные планеты тоже.
Но иногда, из космоса, к нам прилетает что-то такое, что нарушает привычный уклад жизни и становится настоящей сенсацией. Наверное, в древние времена люди считали, что это боги так сердятся на них. Но сейчас мы понимаем, что это к нам в гости прилетел кусочек космоса.
Челябинский метеорит
Многие челябинцы запомнили 15 февраля 2013 года, когда в окрестностях их города упал самый мощный за последние 30 лет метеорит.
NASA сообщают, что после Тунгусского метеорита, это - крупнейшее из небесных тел, которое упало на Землю. Ударная волна обогнула Землю дважды, а мощность, в тротиловом эквиваленте, составила около 0,5 мегатонны.
Самый крупный найденный осколок весит 570 кг, а в результате взрыва пострадало почти 1,6 тысячи человек (в основном из-за выбитых стёкол).
NASA сообщают, что после Тунгусского метеорита, это - крупнейшее из небесных тел, которое упало на Землю. Ударная волна обогнула Землю дважды, а мощность, в тротиловом эквиваленте, составила около 0,5 мегатонны.
Самый крупный найденный осколок весит 570 кг, а в результате взрыва пострадало почти 1,6 тысячи человек (в основном из-за выбитых стёкол).
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Тунгусский метеорит
Он, пожалуй, самый известный из всех, что обрушивался на землю в 20 веке. Метеорит упал рядом с рекой Подкаменная Тунгуска, в Эвенкийском районе Красноярского края.
Космическое тело упало на Землю в июне 1908 года. Мощность взрыва оценили в 40-50 мегатонн - сопоставимо со взрывом водородной бомбы. А сам взрыв произошёл на высоте 7-10 км. От населённых пунктов далеко, но стёкла в в домах вылетели даже в двухстах км от эпицентра и ещё несколько ночей небо и облака светились. Лес был полностью повален на участке в 2 тысячи квадратных км. Экспедиции исследователей смогли оказаться на месте только через 15 лет и никаких значимых обломков метеорита найти не удалось. Но были найдены крошечные шарики, которые и указывали на космическое происхождение тела.
Конспирологи, конечно же, не могли пройти мимо и придумали массу теорий о том, что падение Тунгусского метеорита - это никакое не космическое событие.
Космическое тело упало на Землю в июне 1908 года. Мощность взрыва оценили в 40-50 мегатонн - сопоставимо со взрывом водородной бомбы. А сам взрыв произошёл на высоте 7-10 км. От населённых пунктов далеко, но стёкла в в домах вылетели даже в двухстах км от эпицентра и ещё несколько ночей небо и облака светились. Лес был полностью повален на участке в 2 тысячи квадратных км. Экспедиции исследователей смогли оказаться на месте только через 15 лет и никаких значимых обломков метеорита найти не удалось. Но были найдены крошечные шарики, которые и указывали на космическое происхождение тела.
Конспирологи, конечно же, не могли пройти мимо и придумали массу теорий о том, что падение Тунгусского метеорита - это никакое не космическое событие.
"Бразильская Тунгуска"
Через 22 года после падения метеорита на реке Подкаменная Тунгуска, в августе 1930 года в джунглях крайнего северо-запада Бразилии, недалеко от границ Бразилии с Перу и Колумбией, в районе рек Куруса и Жавари, в 240 км от городов Эсперанса и Аталая-ду-Норти (или Аталая-ду-Норте). Утром, во время ежегодного метеорного потока Персеид солнце окрасилось в красный цвет, полетел пепел и раздался ужасающий грохот. Взрывы слышали на расстоянии до 250 км. Толчков было два и можно сделать вывод, что небесных тел было два.
Несколько позже, со спутника, была найдена местность диаметров в полтора км с поваленным лесом. В 1997 году нашёлся и кратер от упавшего небесного тела.
Несколько позже, со спутника, была найдена местность диаметров в полтора км с поваленным лесом. В 1997 году нашёлся и кратер от упавшего небесного тела.
Камчатский метеорит
В декабре 2018 года над акваторией Берингова моря взорвался Камчатский метеорит. Его зафиксировали спутники NASA в нескольких сотнях км от побережья Камчатки на высоте 26 км от моря. Всё случилось в довольно безлюдном месте, поэтому долгое время было незамеченным. А тем временем мощность взрыва была в семь раз мощнее атомной бомбы сброшенной Хиросиму!
Витимский болид
В ночь с 24 на 25 сентября 2002 года, примерно в два часа, метеорит упал в Мамско-Чуйском районе Иркутской области. Очевидцы рассказывали, что размеры болида можно было сравнить с видимыми размерами Луны. И несмотря на то, что взрыв был (по меркам космических тел) небольшим, на месте падения можно было увидеть последствия, похожие на падение Тунгусского метеорита. Лес был повален в зоне примерно 6 на 10 км и на территории 2 на 3 км случился пожар.
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