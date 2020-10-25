Над Калининградом заметили метеорит

Небо над Калининградом не в первый раз пересекают космические скитальцы....
Так, в прошлую пятницу местной жительницу удалось запечатлеть полёт небесного тела. Руководитель астросообщества БФУ им. И. Канта Алексей Байгашов сообщил, что действительно, 23 октября над Калининградом метеорит не только пролетал, а ещё и взорвался на осколки, которые сгорели в атмосфере.
А чуть больше года назад ещё один метеорит был заснят любительской съёмкой над Калининградской областью.
Вообще, отношения небесных тел и местных жителей весьма сложные. Буквально этой весной на заднем дворе своего дома нашёл необычный камень мужчина. По его словам, от камня исходил буквально «космический холод». Калининградец не растерялся и тут же выставил его на продажу, причём решил на нём заработать ни много ни мало, а миллион рублей. Что уж тут скромничать, когда деньги буквально с неба падают.
Смех смехом, но, оказывается, метеориты действительно продаются. Директор Калининградского планетария Ф. В. Бесселя Константин Гуськов даже назвал примерную стоимостьподобного «привета из космоса». За маленький фрагмент метеорита можно выручить около 300 тысяч рублей, а вот если он весит более 200 грамм, то можно смело и миллион просить.
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