Над Калининградом заметили метеорит

Вообще, отношения небесных тел и местных жителей весьма сложные. Буквально этой весной на заднем дворе своего дома нашёл необычный камень мужчина. По его словам, от камня исходил буквально «космический холод». Калининградец не растерялся и тут же выставил его на продажу, причём решил на нём заработать ни много ни мало, а миллион рублей. Что уж тут скромничать, когда деньги буквально с неба падают.