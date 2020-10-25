FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3595 постов • 663 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Над Калининградом заметили метеорит

Над Калининградом заметили метеорит (2 фото + 2 видео)

Автор:
25 октября 2020 13:10
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   калининград   космос   метеорит   небо   очевидцы   падение   
1374
2
2
Небо над Калининградом не в первый раз пересекают космические скитальцы....

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: видео   калининград   космос   метеорит   небо   очевидцы   падение   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
216
Иван Час назад
А как определить то, что это метеорит, а не обычный камень?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
fraxinus Иван 55 минут назад
Любой геолог сразу разберется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
fraxinus 57 минут назад
До Челябинского пока далеко...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
turyst 3 часа назад
Да ну на. Цены очень разнятся от того, насколько редок такой метеорит.
Кусок железного, который упал много тысяч лет назад, считай ничего не стоит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и девушку (5 фото) Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и девушку (5 фото) В Тюмени из-за сильного ветра упали два башенных крана В Тюмени из-за сильного ветра упали два башенных крана Мастер-класс по созданию планет солнечной системы Мастер-класс по созданию планет солнечной системы Отработанная ступень китайской ракеты упала рядом с жилыми домами Отработанная ступень китайской ракеты упала рядом с жилыми домами Ради острых ощущений пара экстремалов устроили в небе настоящее родео Ради острых ощущений пара экстремалов устроили в небе настоящее родео Молния ударила в нескольких метрах от Статуи Свободы Молния ударила в нескольких метрах от Статуи Свободы
Dixi_Mole

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

60526



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Журнал, который втайне выписывает твой кот
9
17
Журнал, который втайне выписывает твой кот
"Развернись, я его убью!": никогда не оказывайтесь на пути у жены Юры из Забайкалья
6
135
"Развернись, я его убью!": никогда не оказывайтесь на пути у жены Юры из Забайкалья
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Владелец Mercedes, разругавшись с дилером, сжёг свою машину, стоимостью в 13 млн рублей
0
280
Владелец Mercedes, разругавшись с дилером, сжёг свою машину, стоимостью в 13 млн рублей
Свежая порция идиотских изобретений, которые никому не нужны
2
12
Свежая порция идиотских изобретений, которые никому не нужны
Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и девушку (5 фото)
Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и девушку (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#прикол#природа#на различный вкус#коты#gif#кот#позитив#еда
#факты#животные#россия#смешные#картинки#люди#интересное#кошки#девушки#искусство
#юмор#интересно#прикольные#суд#кино#сша#комментарии#настроение#демотиваторы#мода

На что жалуетесь?

Вернуться