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СМИ: у Хабиба Нурмагомедова давно есть второе гражданство и паспорт ОАЭ

СМИ: у Хабиба Нурмагомедова давно есть второе гражданство и паспорт ОАЭ

Автор:
21 мая 2024 14:33
Сообщество : Спорт
Метки: ufc   Спорт   Хабиб Нурмагомедов   второе гражданство   гражданство ОАЭ   патриотизм   
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Ряд источников утверждает, что российский боец уже несколько лет живёт по двум паспортам, и, как гражданин Арабских Эмиратов, беспрепятственно въезжает в США.

По закону ОАЭ чтобы стать гражданином этой страны, в ней нужно родиться. Правда, в последние годы появился и другой путь обзаведения паспортом Арабских Эмиратов. Для этого нужно быть выдающимся человеком, чьи заслуги могут принести пользу и славу стране.


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Телеграм-канал "Осторожно, новости!" со ссылкой на издание "Досье"* утверждает, что Хабиб Нурмагомедов уже несколько лет владеет паспортом ОАЭ, но не афиширует этого приобретения. При этом он до сих является гражданином России, однако за сокрытие двойного гражданства в нашей стране грозит уголовная ответственность.


Нурмагомедов закончил спортивную карьеру, и теперь активно занимается бизнесом.В Арабских Эмиратах у него, как пишут СМИ, есть фитнес клуб Khabib gym, клиенты которого занимаются самбо, боксом, боевыми искусствами. Такой же клуб существует и в Махачкале. Кроме этого спортсмен открыл ресторан быстрого питания M-eat by Khabib, расположенный в «Москва-Сити».


Он продолжает тренировать бойцов UFC. И это лишь видимые источники дохода бойца.


Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что не в курсе, есть ли второй паспорт у Хабиба или нет, но этому обстоятельству не удивлён, т.к., по его словам, так делают многие россияне. Более того, среди обладателей двух гражданств нередко оказываются даже высокопоставленные чиновники.


«Я бы, конечно, от этой практики отказался, как это в ряде стран сделано, — цитирует Хамзаева издание Daily Storm. — Гражданство должно быть одно, и это не применительно к кому-то конкретно. У меня только российское гражданство — другого мне не нужно. Я считаю, что если ты гражданин России, то будь добр, будь им».


Что касается причины, по которой Хабиб мог стать гражданином ОАЭ, Хамзаев говорит, что, возможно, это желание "покататься по миру" или "держать финансовые активы". Сам боец эту информацию пока никак не комментировал.


*признано иноагентом


Источник:

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Метки: ufc   Спорт   Хабиб Нурмагомедов   второе гражданство   гражданство ОАЭ   патриотизм   
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12  комментариев
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2k
Сергей 46 минут назад
Кто бы сомневался.. Сделал при наличии бабла так же , как и чинуши
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8k
rutt Полчаса назад
Да собственно говоря и буй с ним. У нас таких хабибов по горам бегает
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28k
Sheir 39 минут назад
Ну, этот хотя бы просто спортом занимался. Никуда особо не лез.
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7k
Трям 47 минут назад
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10k
Alex Час назад
Тупая обезьяна
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6k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Хабиб теперь Инагент и Араб дагестанского происхождения.
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955
DuckTales 2 часа назад
Да у всех медийных патриотов есть второй паспорт ...
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146
Александр Пистолетов DuckTales 37 минут назад
И когда интересно хабиб стал медийным патриотом? Он даже с флагом РФ в жизни на ринг не вышел, обычный черный нацитый
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3k
Radugananebe 2 часа назад
Подстраховался.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2111 постов (2099 в горячем)

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