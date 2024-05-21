СМИ: у Хабиба Нурмагомедова давно есть второе гражданство и паспорт ОАЭ

Он продолжает тренировать бойцов UFC. И это лишь видимые источники дохода бойца.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что не в курсе, есть ли второй паспорт у Хабиба или нет, но этому обстоятельству не удивлён, т.к., по его словам, так делают многие россияне. Более того, среди обладателей двух гражданств нередко оказываются даже высокопоставленные чиновники.

«Я бы, конечно, от этой практики отказался, как это в ряде стран сделано, — цитирует Хамзаева издание Daily Storm. — Гражданство должно быть одно, и это не применительно к кому-то конкретно. У меня только российское гражданство — другого мне не нужно. Я считаю, что если ты гражданин России, то будь добр, будь им».