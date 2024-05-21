СМИ: у Хабиба Нурмагомедова давно есть второе гражданство и паспорт ОАЭ

Ряд источников утверждает, что российский боец уже несколько лет живёт по двум паспортам, и, как гражданин Арабских Эмиратов, беспрепятственно въезжает в США.
По закону ОАЭ чтобы стать гражданином этой страны, в ней нужно родиться. Правда, в последние годы появился и другой путь обзаведения паспортом Арабских Эмиратов. Для этого нужно быть выдающимся человеком, чьи заслуги могут принести пользу и славу стране.
Телеграм-канал "Осторожно, новости!" со ссылкой на издание "Досье"* утверждает, что Хабиб Нурмагомедов уже несколько лет владеет паспортом ОАЭ, но не афиширует этого приобретения. При этом он до сих является гражданином России, однако за сокрытие двойного гражданства в нашей стране грозит уголовная ответственность.
Нурмагомедов закончил спортивную карьеру, и теперь активно занимается бизнесом.В Арабских Эмиратах у него, как пишут СМИ, есть фитнес клуб Khabib gym, клиенты которого занимаются самбо, боксом, боевыми искусствами. Такой же клуб существует и в Махачкале. Кроме этого спортсмен открыл ресторан быстрого питания M-eat by Khabib, расположенный в «Москва-Сити».
Он продолжает тренировать бойцов UFC. И это лишь видимые источники дохода бойца.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что не в курсе, есть ли второй паспорт у Хабиба или нет, но этому обстоятельству не удивлён, т.к., по его словам, так делают многие россияне. Более того, среди обладателей двух гражданств нередко оказываются даже высокопоставленные чиновники.
«Я бы, конечно, от этой практики отказался, как это в ряде стран сделано, — цитирует Хамзаева издание Daily Storm. — Гражданство должно быть одно, и это не применительно к кому-то конкретно. У меня только российское гражданство — другого мне не нужно. Я считаю, что если ты гражданин России, то будь добр, будь им».
Что касается причины, по которой Хабиб мог стать гражданином ОАЭ, Хамзаев говорит, что, возможно, это желание "покататься по миру" или "держать финансовые активы". Сам боец эту информацию пока никак не комментировал.
*признано иноагентом
Источник:
- «Поехали на свадьбу к другу и стали крутить машины»: известного дагестанского блогера и его приятелей-лихачей задержала полиция
- Экс-чемпион UFC Нурмагомедов отказался тренировать Илона Маска перед боем с Цукербергом
- Брат Хабиба Нурмагомедова дебютирует в UFC
- Хабиб Нурмагомедов уходит из большого спорта
- Менеджер Нурмагомедова назвал Макгрегора «старой проституткой»