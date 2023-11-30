«Команда Хабиба может приехать из Дагестана и полностью захватить США»: глава UFC заявил, что в США выросло поколение трусов

Команда Хабиба может приехать из Дагестана и полностью захватить США. Потому что наше поколение состоит из трусливых идиотов. Посмотрите и сравните их с молодежью из других стран - из стран Ближнего Востока, из России, из Дагестана. Если вы сравните их с молодежью других стран, вы уже увидите разницу. Они как будто совсем другими родились, по-другому воспитаны. У нас совсем другой менталитет. Наши мужчины с каждым днем становятся женственнее, всё больше и больше.