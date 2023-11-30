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«Команда Хабиба может приехать из Дагестана и полностью захватить США»: глава UFC заявил, что в США выросло поколение трусов

«Команда Хабиба может приехать из Дагестана и полностью захватить США»: глава UFC заявил, что в США выросло поколение трусов

Автор:
30 ноября 2023 14:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ufc   Видео   Дана Уайт   США   Хабиб Нурмагомедов   боец   мужчины   
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И добавил, что американские мужики стали женственными и их даже нельзя сравнить с мужчинами из России.

Дана Уайт - глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). У мужика интересная биография: занимался боксом и бизнесом, открывал спортзалы, банкротился и скрывался от мафии. Потом пришёл в промоушен и стал организатором боёв UFC. Это сейчас они очень популярны - хотя далеко не все поддерживают такой кровавый мордобой. А лет 20 тому назад такого интереса к нему не было.

Именно Уайт протолкнул его на самый верх, мужик оказался действительно толковым предпринимателем и пиарщиком. Да и характер у него оказался ещё тот, как раз для UFC.

Я запостил видос в поддержку Трампа. На своей личной страничке в соцсетях. И мне такой звонит один из наших крупнейших спонсоров и говорит: «Убери это». Знаешь, чо я ему ответил? «Пошел на ***!» Ты голосуй, за кого хочешь. А я буду голосовать, за кого я хочу. Вот так это работает.

В октябре этого года он разрешил российским бойцам выходить под нашим флагом:

Все знают мое отношение к определенным моментам, мне просто наплевать. Все слишком мягкие, все слишком чувствительны ко всему. Если какие-либо флаги ранят ваши чувства, это чертовски плохо.

А когда его спросили, что он думает о нынешних американских мужиках, Уайт ответил:

Команда Хабиба может приехать из Дагестана и полностью захватить США. Потому что наше поколение состоит из трусливых идиотов. Посмотрите и сравните их с молодежью из других стран - из стран Ближнего Востока, из России, из Дагестана. Если вы сравните их с молодежью других стран, вы уже увидите разницу. Они как будто совсем другими родились, по-другому воспитаны. У нас совсем другой менталитет. Наши мужчины с каждым днем становятся женственнее, всё больше и больше.

Кажется, в UFC стали что-то подозревать.


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Метки: ufc   Видео   Дана Уайт   США   Хабиб Нурмагомедов   боец   мужчины   
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5  комментариев
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Z Час назад
Да лана, у рэднеков в глубинке сша есть ещё яйца, они Хабиба просто подстрелят.
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933
Sexxxton 8 минут назад
В этом мире, каждый должен заниматься делом, которое он умеет и которое получается. Если ты спортсмен, то занимайся спортом. Вроде это твоё призвание? Не надо говорить ртом, то, что зародилось у тебя там в головушке. Она у тебя не для этого.
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180
Artem 38 минут назад
на ослах поедут в пентагон
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6k
satra Час назад
У них там через границу растет поколение резких и жёстких. И вот те как раз могут провернуть что-то локально подобное.

Что-то похожее на фильм 2020 года "Nuevo orden", снятый как раз в Мексике.
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571
Алексей Бляйбтрой 2 часа назад
гражданство РФ ему вне очереди
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August

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