«Команда Хабиба может приехать из Дагестана и полностью захватить США»: глава UFC заявил, что в США выросло поколение трусов

И добавил, что американские мужики стали женственными и их даже нельзя сравнить с мужчинами из России.
Дана Уайт - глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). У мужика интересная биография: занимался боксом и бизнесом, открывал спортзалы, банкротился и скрывался от мафии. Потом пришёл в промоушен и стал организатором боёв UFC. Это сейчас они очень популярны - хотя далеко не все поддерживают такой кровавый мордобой. А лет 20 тому назад такого интереса к нему не было.
Именно Уайт протолкнул его на самый верх, мужик оказался действительно толковым предпринимателем и пиарщиком. Да и характер у него оказался ещё тот, как раз для UFC.
Я запостил видос в поддержку Трампа. На своей личной страничке в соцсетях. И мне такой звонит один из наших крупнейших спонсоров и говорит: «Убери это». Знаешь, чо я ему ответил? «Пошел на ***!» Ты голосуй, за кого хочешь. А я буду голосовать, за кого я хочу. Вот так это работает.
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Все знают мое отношение к определенным моментам, мне просто наплевать. Все слишком мягкие, все слишком чувствительны ко всему. Если какие-либо флаги ранят ваши чувства, это чертовски плохо.
А когда его спросили, что он думает о нынешних американских мужиках, Уайт ответил:
Команда Хабиба может приехать из Дагестана и полностью захватить США. Потому что наше поколение состоит из трусливых идиотов. Посмотрите и сравните их с молодежью из других стран - из стран Ближнего Востока, из России, из Дагестана. Если вы сравните их с молодежью других стран, вы уже увидите разницу. Они как будто совсем другими родились, по-другому воспитаны. У нас совсем другой менталитет. Наши мужчины с каждым днем становятся женственнее, всё больше и больше.
Кажется, в UFC стали что-то подозревать.
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Что-то похожее на фильм 2020 года "Nuevo orden", снятый как раз в Мексике.