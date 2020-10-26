Хабиб Нурмагомедов уходит из большого спорта

Хабиб Нурмагомедов шокировал спортивный мир, объявив после своей победы над американцем Джастином Гэтжи, что уходит из большого спорта. По словам спортсмена, он пообещал матери, что это будет его последний бой. "Если я дал слово, я должен следовать ему до конца", - сказал Нурмагомедов.
Одержав победу в Абсолютном бойцовском чемпионате UFC над американцем Джастином Гэтжи и защитив свой титул абсолютного чемпиона мира в легком весе, Хабиб Нурмагомедов неожиданно для всех заявил, что этот бой станет для него последним в карьере. Признание бойца стало шоком для всего спортивного мира.
×
По словам Нурмагомедова, еще перед боем он пообещал матери, что больше не будет выходить на ринг без своего отца и бесспертного тренера Абдулманапа Нурмагомедова, скончавшегося в июле от осложнений, вызванных коронавирусом, и схватка с Гэтжи станет последней в его карьере.
После боя Нурмагомедов обратился к присутствующим, объявив, что это была его последняя схватка
"I promised my mother this is going to be my last fight."— UFC on BT Sport (@btsportufc) October 24, 2020
"I only want one thing from the UFC, I want to be number one pound-for-pound fighter in the world."@TeamKhabib announces his retirement from MMA. Wow 🙏 #UFC254 pic.twitter.com/RFnCyu2X0W
Непобежденный боец обратился к публике на английском. "Спасибо вам, спасибо всем ребятам, которые сегодня со мной, которые были с моим отцом больше 10 лет. Вся моя команда, тренер Хавьер, я люблю вас всех. Я хочу сказать, что сегодня был мой последний бой. Я не буду драться, когда отца нет рядом. Когда мне позвонили из UFC и сказали про Джастина, это было впервые после того, что случилось с отцом. Я обсуждал это с матерью три дня, она не хотела, чтобы я дрался без отца. Я пообещал, что это будет мой последний бой, и если я дал слово, я должен ему следовать. Это мой последний бой. Я хочу лишь, чтобы меня признали бойцом номер один в моем весе, потому что я это заслужил. Спасибо, Лоренцо Фертитта, Дана, Гюнтер, все парни. Спасибо Джо Сильва, всей команде UFC во всем мире - несмотря на все дела с пандемией, они делают отличное шоу. Спасибо, Джастин. ты отличный парень. Спасибо, брат. Позаботься о родителях. ведь ты не знаешь, что может случиться завтра. Сегодня мой последний бой в UFC. Для моего отца это было мечтой, чтобы я был здесь".
Схватка Нурмагомедова и Гэтжи, ставшая центральным событием турнира UFC 254, состоялась в Абу-Даби, на "Бойцовском острове".
Заявив о своем уходе из спорта, Нурмагомедов не смог сдержать слез. Его утешала его команда во главе с тренером Хавьером Мендесом.
Символический жест - объявив о своем уходе, Нурмагомедов положил перчатки на ковер, с которого уходит, одержав 29 побед подряд и не потерпев ни одного поражения.
После выступления на английском Нурмагомедов обратился к своим болельщикам по-русски. "В 2008 году, когда я начинал это и когда в 2012 году подписал контракт с UFC, то никто не верил, - сказал он. - Я - простой парнишка из горного села... Но, помните, если у вас есть родители, то будьте рядом с ними. Никогда не знаешь, что случится. У меня осталась одна мама, и я хочу быть сейчас рядом с ней".
Схватка с Гэтжи прошла при полном преимуществе Нурмагомедова. Во втором раунде 32-летний чемпион повалил соперника на землю и завершил схватку удушающим приемом. Американец успел выбросить белый флаг, дав знак, что сдается, но когда рефери остановил схватку, тот упал без сознания. Впрочем, он быстро пришел к себя и после боя сумел сказать добрые слова сопернику. "Я хочу отдать должное этому человеку, - заявил Гэтжи. - Он крут. он силен. Его отец не зря гордился им. Что касается меня, я в хорошей форме и готов к следующим схваткам - может быть, через 6-8 недель".
"У меня не было шансов сказать тебе об этом, но я сочувствую твоей потере и горюю вместе с тобой, - сказал Нурмагомеову после схватки Гэтжи. - Твой отец сейчас гордился бы тобой!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Майк Тайсон провёл тренировку с самым молодым чемпионом UFC
- Конор Макгрегор снова заявил о завершении карьеры и на этот раз всё серьёзно
- Менеджер Нурмагомедова назвал Макгрегора «старой проституткой»
- Спортсменка показала, как выглядит ее лицо после 45 пропущенных ударов в UFC
- Брат Хабиба Нурмагомедова дебютирует в UFC
Метки: ufc Абсолютный бойцовский чемпионат Хабиб Нурмагомедов последний бой спорт спортсмен уход из спорта финал карьеры
23
Понравилось23
Новости партнёров
Загрузка...
Псалтирь 102:15 16