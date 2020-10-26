Хабиб Нурмагомедов уходит из большого спорта

Непобежденный боец обратился к публике на английском. "Спасибо вам, спасибо всем ребятам, которые сегодня со мной, которые были с моим отцом больше 10 лет. Вся моя команда, тренер Хавьер, я люблю вас всех. Я хочу сказать, что сегодня был мой последний бой. Я не буду драться, когда отца нет рядом. Когда мне позвонили из UFC и сказали про Джастина, это было впервые после того, что случилось с отцом. Я обсуждал это с матерью три дня, она не хотела, чтобы я дрался без отца. Я пообещал, что это будет мой последний бой, и если я дал слово, я должен ему следовать. Это мой последний бой. Я хочу лишь, чтобы меня признали бойцом номер один в моем весе, потому что я это заслужил. Спасибо, Лоренцо Фертитта, Дана, Гюнтер, все парни. Спасибо Джо Сильва, всей команде UFC во всем мире - несмотря на все дела с пандемией, они делают отличное шоу. Спасибо, Джастин. ты отличный парень. Спасибо, брат. Позаботься о родителях. ведь ты не знаешь, что может случиться завтра. Сегодня мой последний бой в UFC. Для моего отца это было мечтой, чтобы я был здесь".