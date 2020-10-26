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Хабиб Нурмагомедов уходит из большого спорта

Хабиб Нурмагомедов уходит из большого спорта (12 фото)

Автор:
26 октября 2020 08:30
Сообщество : Спорт
Метки: ufc   Абсолютный бойцовский чемпионат   Хабиб Нурмагомедов   последний бой   спорт   спортсмен   уход из спорта   финал карьеры   
854
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Хабиб Нурмагомедов шокировал спортивный мир, объявив после своей победы над американцем Джастином Гэтжи, что уходит из большого спорта. По словам спортсмена, он пообещал матери, что это будет его последний бой. "Если я дал слово, я должен следовать ему до конца", - сказал Нурмагомедов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ufc   Абсолютный бойцовский чемпионат   Хабиб Нурмагомедов   последний бой   спорт   спортсмен   уход из спорта   финал карьеры   
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9  комментариев
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3k
magic32 2 часа назад
через пару лет вернётся за деньгами., можете скринить
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8k
Максим Полчаса назад
Удачи горец!
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467
EestiJoodik Час назад
Ну и ладно. Уходит, приходит... Не болел за него.
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111
.. Час назад
да да да, ща бабло закончится и опять появится, емельяненко тоже уходил, и причем несколько раз!
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2k
KL11 2 часа назад
и бесспертного тренера?
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6k
KOSTELLO 2 часа назад
Дни человека как трава; как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его.

Псалтирь 102:15 16
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9k
Маламут Уральский 3 часа назад
дрался из-за денег ,а не за свою страну !!!
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