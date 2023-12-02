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Коннор Макгрегор в четвёртый раз стал отцом

Коннор Макгрегор в четвёртый раз стал отцом

Автор:
02 декабря 2023 08:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   ufc   Спорт   дети   знаменитости   конор макгрегор   младенец   новорожденный   спортсмен   
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У спортсмена родился сын.

35-летний ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор и его жена Ди Девлин снова стали родителями. У пары родился четвёртый ребёнок - спортсмен поделился счастливыми фото в соцсети Х (Twitter).


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«Еще один здоровый мальчик появился в мире. Ди, ты мой герой», — написал Магрегор.


Новорожденный весит 3,6 кг.


У новорожденного мальчика есть еще два брата (шестилетний Джек и двухлетний Риан) и сестра - четырёхлетняя Кройя, так что одиночество ему не грозит. Дети у Макгрегоров появляются с разницей в два года, и, возможно, недавно родившийся малыш - не последний в семье Макгрегора.


Интересно, что отец и мать младенца до сих пор не состоят в официальном браке. В 2020 году Макгрегор сделал Ди предложение, и она его приняла. Но свадьбу пока так и не сыграли.


Макгрегор не всегда был знаменит и успешен - некоторое время ему и его возлюбленной приходилось жить на пособия по безработице. Зато сейчас он оберегает мать своих детей и ни в чем не отказывает своей женщине, компенсируя пережитые трудности.



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Метки: Ynews   ufc   Спорт   дети   знаменитости   конор макгрегор   младенец   новорожденный   спортсмен   
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5  комментариев
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13k
Copycat Час назад
вот человек который поднимает демографию)
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3k
Walther Минуту назад
И когда ж ты Борщов все успеваешь делать, и в фонтаны нырять и на танцах драться? (с)
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45k
Цыц тут у меня 5 минут назад
Зачем нам об этом знать?
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9k
Владимир Час назад
Почему я должен этому радоваться? Люди каждый день рождаются, давай об этом каждый раз постить.
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