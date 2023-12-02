Коннор Макгрегор в четвёртый раз стал отцом

Интересно, что отец и мать младенца до сих пор не состоят в официальном браке. В 2020 году Макгрегор сделал Ди предложение, и она его приняла. Но свадьбу пока так и не сыграли.

Макгрегор не всегда был знаменит и успешен - некоторое время ему и его возлюбленной приходилось жить на пособия по безработице. Зато сейчас он оберегает мать своих детей и ни в чем не отказывает своей женщине, компенсируя пережитые трудности.