Коннор Макгрегор в четвёртый раз стал отцом

У спортсмена родился сын.
35-летний ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор и его жена Ди Девлин снова стали родителями. У пары родился четвёртый ребёнок - спортсмен поделился счастливыми фото в соцсети Х (Twitter).
«Еще один здоровый мальчик появился в мире. Ди, ты мой герой», — написал Магрегор.
Новорожденный весит 3,6 кг.
У новорожденного мальчика есть еще два брата (шестилетний Джек и двухлетний Риан) и сестра - четырёхлетняя Кройя, так что одиночество ему не грозит. Дети у Макгрегоров появляются с разницей в два года, и, возможно, недавно родившийся малыш - не последний в семье Макгрегора.
Интересно, что отец и мать младенца до сих пор не состоят в официальном браке. В 2020 году Макгрегор сделал Ди предложение, и она его приняла. Но свадьбу пока так и не сыграли.
Макгрегор не всегда был знаменит и успешен - некоторое время ему и его возлюбленной приходилось жить на пособия по безработице. Зато сейчас он оберегает мать своих детей и ни в чем не отказывает своей женщине, компенсируя пережитые трудности.
Источник:
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