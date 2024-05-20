Черно-белые кафе – почему они прижились только в Азии

Есть версия в том, что Азия - наиболее «инстаграмный» регион. Тут и правда им пользуются больше, чем на родине в США. Больше всего пользователей, конечно, в Индии, но это за счет населения и потому что в Китае им не пользуются.

Но вот в Японии, Южной Корее, Индонезии соц.сеть для фотографий обожают больше, чем в Европе.

Пристрастие к эстетике, особенно в Южной Корее, заставляет создавать все новые и новые «места для фоточек». Если в той же Праге для фотографий используют старинные площади и средневековые дома, то в Азии этим удивлять не принято.