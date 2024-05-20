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Черно-белые кафе – почему они прижились только в Азии

Черно-белые кафе – почему они прижились только в Азии

Автор:
20 мая 2024 09:55
Метки: Видео   Черно-белые кафе   азия   в мире   дизайн   фото   
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Быть может, вы видели такие фотографии сюрреалистичных кафе. Они — словно нарисованные кадры из мультфильма – с жирными, порой неровными линиями «от руки». Это популярный последние лет 6 тренд – черно-белых кафе, самое известное из которых, пожалуй, Cafe Yeonnam-dong 239-20 в Южной Корее.

Считается, что его открыли после выхода дорамы «W – Two Worlds» 2016-го года, в котором крутой герой из вебтуна попадает в реальный мир. Все здесь -пол, мебель, посуда, ручки на дверях, стулья – словно перетянуто с картинки в реальный мир.

И когда в такой обстановке появляется реальный человек, мозг даже испытывает некоторую «перезагрузку», чтобы соединить в голове два мира.

Очень освежающая гимнастика для мозгов.

В один год его аналогии черно-белые кафе стали открываться по всему миру, включая Россию (у нас есть черно-белое кафе в Санкт-Петербурге, но там художник, мне кажется, не до конца выдержал концепцию и слишком замельтешил).

Вторым по узнаваемости все равно стало «2-D кафе» из Токио. Выглядит просто и эффектно, там скорее нарисованный французский стиль. Еда, правда, в обычных пластиковых стаканчиках и железных тарелках, не смогли купить что ли пару наборов белой посуды?

Добро пожаловать в клип

Чаще всего такое кафе, кстати, сравнивают не с мультиками, с клипом A-ha «Take on Me»? И правда, очень запоминающийся клип, в котором девушка попадает в комикс.

Но если клип европейский, почему такие кафе «закрепляются» в Азии, но не очень популярны в других странах?

Есть версия в том, что Азия - наиболее «инстаграмный» регион. Тут и правда им пользуются больше, чем на родине в США. Больше всего пользователей, конечно, в Индии, но это за счет населения и потому что в Китае им не пользуются.

Но вот в Японии, Южной Корее, Индонезии соц.сеть для фотографий обожают больше, чем в Европе.

Пристрастие к эстетике, особенно в Южной Корее, заставляет создавать все новые и новые «места для фоточек». Если в той же Праге для фотографий используют старинные площади и средневековые дома, то в Азии этим удивлять не принято.

Другое дело – фиолетовый остров, о котором я писала. Или раскрашенная целиком граффити «цветная деревня». Любое место в первую очередь стараются сделать привлекательным для фотографий и фотосессий, так как это, а не история или культурные уникальные традиции приведет им больше всего клиентов.

До сих пор у нас вряд ли будут ходить в симпатичное кафе, в котором ужасно готовят. В Азии же – легко, не есть же они туда пришли, право слово.

Да и стоит признать, в этом они поднаторели получше нашего. И корейское черно-белое кафе выглядит куда «волшебнее», чем фотографии питерского аналога. Или мне только кажется, а вам?

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Метки: Видео   Черно-белые кафе   азия   в мире   дизайн   фото   
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1  комментарий
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Жирный бот Час назад
ух, для психики это жестко.. Моя первая работа, там был офис отделанный в черно белых тонах, спиралевидные рисунки, ты смотришь на такой рисунок и у тебя башня начинает уплывать) Какой то эксцентричный владелец был.. Приходилось концентрировать взгляд на мебели и оргтехнике)
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3449 постов (3148 в горячем)

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