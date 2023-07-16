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17 дизайнеров, воображение которых пошло вразнос

17 дизайнеров, воображение которых пошло вразнос

Автор:
16 июля 2023 22:45
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Вразнос   Творения   воображение   дизайнеры   креативность   пошло   
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Творческие люди, они на то и творческие, что их воображение работает не совсем обычным образом. Невероятные творения дизайнеров, которые вы увидите в этом посте, легко могут ввести в ступор, своей бьющей через край креативностью. Возможно, художники были на грани создания чего-то очень полезного и красивого, но что-то пошло не так. Взгляните!

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Метки: Вразнос   Творения   воображение   дизайнеры   креативность   пошло   
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