17 дизайнеров, воображение которых пошло вразнос

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Творческие люди, они на то и творческие, что их воображение работает не совсем обычным образом. Невероятные творения дизайнеров, которые вы увидите в этом посте, легко могут ввести в ступор, своей бьющей через край креативностью. Возможно, художники были на грани создания чего-то очень полезного и красивого, но что-то пошло не так. Взгляните!
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